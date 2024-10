Les facteurs concluent un contrat de principe avec l’USPS qui comprend des augmentations de salaire et des camions climatisés

Quelque 200 000 facteurs ont conclu un accord de principe avec le service postal américain qui comprend des augmentations de salaire antidatées et une promesse de fournir aux travailleurs camions climatisés.

Le nouvel accord, qui doit encore être ratifié par les syndiqués, est en vigueur jusqu’en novembre 2026. Les livreurs de courrier travaillent sans contrat depuis mai 2023.

Le syndicat et le service postal ont salué l’accord annoncé vendredi.

« Les deux parties n’ont pas obtenu tout ce qu’elles voulaient. Mais en négociant de bonne foi, nous avons abouti à un accord qui répond à nos objectifs et récompense nos membres », a déclaré Brian Renfroe, président de l’Association nationale des facteurs, à l’Associated Press. pour reconnaître les contributions des membres au service postal et au peuple américain.

Entre autres améliorations, l’accord augmente les salaires les plus élevés et réduit le temps nécessaire aux nouveaux travailleurs pour atteindre ce niveau, a déclaré Renfroe. Il a remercié le ministre des Postes Louis DeJoy et son adjoint pour avoir négocié de bonne foi tout au long de ce processus ardu.

Le service postal a déclaré que l’accord soutenait sa mission de 10 ans « Delivering for America » visant à moderniser ses opérations et à s’adapter aux besoins changeants des clients.

« Il s’agit d’un accord juste et responsable qui sert le meilleur intérêt de nos employés, de nos clients et de l’avenir du service postal », a déclaré Doug Tulino, directeur général adjoint des Postes et directeur des ressources humaines.

Dans le cadre de l’accord, tous les transporteurs urbains bénéficieront de trois augmentations salariales annuelles de 1,3 % chacune d’ici 2025, dont certaines seront payées rétroactivement à partir de novembre 2023. Les travailleurs bénéficieront également d’ajustements rétroactifs et futurs du coût de la vie.

Le service postal s’est également engagé à « tout mettre en œuvre » pour équiper les camions postaux de la climatisation.

Le service postal a commencé cet été à déployer ses nouveaux véhicules de livraison électriques, équipés de la climatisation. Même si les camions ne remporteront aucun concours de beauté, ils ont reçu des critiques élogieuses de la part de facteurs habitués aux véhicules plus anciens, dépourvus de dispositifs de sécurité modernes et susceptibles de tomber en panne, voire de prendre feu.

D’ici quelques années, la nouvelle flotte de livraison comptera 60 000 véhicules, pour la plupart des modèles électriques, servant de principal camion de livraison du service postal du Maine à Hawaï.

Aux termes de l’accord de principe, le service postal doit discuter avec le syndicat de tout projet d’achat de nouveaux camions postaux non climatisés.

Il s’agit du deuxième contrat négocié depuis que DeJoy a été nommé ministre des Postes en 2020. Il devrait falloir plusieurs semaines aux membres du syndicat pour ratifier le contrat. Les livreurs de courrier ruraux ne sont pas couverts par le contrat car ils sont représentés par un syndicat différent.