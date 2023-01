Les façons les plus ridicules d’accuser les émeutiers du Capitole de se faire prendre, des mauvais matchs de Bumble à un trajet Uber

Siège du Capitole américain à Washington DC le 6 janvier 2021. (Samuel Corum/Getty Images)

Des centaines d’émeutiers du 6 janvier ont été arrêtés et inculpés au cours des deux années qui se sont écoulées depuis qu’une foule a pris d’assaut le Capitole.

Beaucoup étaient faciles à identifier grâce à leur comportement effronté à l’intérieur et à l’extérieur du bâtiment ce jour-là.

Voici quelques-uns des moins façons choquantes que les émeutiers du 6 janvier se soient fait prendre.

Une foule de partisans de Trump assiégea le Capitole des États-Unis il y a presque exactement deux ans. Dans les mois qui se sont écoulés depuis que le gouvernement américain a arrêté et inculpé près de 1 000 personnes en rapport avec l’attentat et prononcé des centaines de peines de prison et d’amendes à ceux qui ont plaidé et ont été reconnus coupables.

L’insurrection lancée une enquête fédérale inédite qui a vu les procureurs parcourir les enregistrements d’hôtels et de téléphones, d’innombrables heures de séquences de surveillance et des dizaines de publications sur les réseaux sociaux pour retrouver les milliers de personnes à l’intérieur et à l’extérieur du Capitole ce jour-là.

À certains égards, l’identification des émeutiers, bien qu’il s’agisse d’une entreprise de grande envergure, n’a pas été une tâche particulièrement difficile : une majorité d’émeutiers n’avaient apparemment pas grand-chose à cacher sur leur comportement le 6 janvier 2021. Plusieurs ont accordé des interviews aux médias dans le immédiatement après, s’identifiant extérieurement devant la caméra ; d’autres ont été photographiés dans des activités bizarres au milieu d’une émeute – qui pourrait oublier gars de lutrin ou l’homme qui posé avec ses pieds sur le bureau de la présidente Nancy Pelosi? – qui en faisaient des cibles facilement traçables.

Mais il y a des émeutiers accusés qui ont été si effrontés dans leur conduite d’émeute et d’après-émeute, qu’Insider pensait qu’ils méritaient leur propre liste spéciale.

Sans plus tarder : Le moins manières surprenantes dont les émeutiers du Capitole se sont fait prendre.

2 émeutiers accusés ont fait de grosses gaffes à Bumble

La portée amoureuse de ces émeutiers accusés leur a valu des ennuis avec la loi.

Dans une tentative apparente d’impressionner un match Bumble, Andrew Quentin Taake s’est vanté de son rôle apparent dans le siègeracontant à une femme anonyme sur l’application de rencontres qu’il faisait partie des insurgés depuis “le tout début”, les procureurs ont dit.

Après l’échec de la conversation en ligne du couple, la femme anonyme a contacté le FBI le 9 janvier 2021, partageant des captures d’écran des propres aveux de Taake via des messages entre les deux, selon une plainte pénale en juillet 2021. Dans un échange, l’homme du Texas a raconté à son amant potentiel qu’il avait été aspergé de gaz poivré à l’extérieur du Capitole : “J’ai été la toute première personne à être aspergée ce jour-là, tout en restant là”, a-t-il affirmé.

Mais les procureurs fédéraux l’ont finalement accusé de faire bien plus que “se contenter de rester là”, l’arrêtant en juillet 2021 pour plusieurs chefs d’accusation liés à l’attaque, notamment l’agression, la résistance ou l’entrave à certains officiers et l’obstruction des forces de l’ordre pendant les troubles civils. Taake a plaidé non coupable de toutes les accusations fin 2021 et attend son procès, selon archives judiciaires.

Dans une histoire étonnamment similaire, Robert Chapman, de New York, s’est retrouvé accusé de quatre chefs d’accusation lié à l’émeute du Capitole après qu’un utilisateur de Bumble a prévenu le FBI, partageant une capture d’écran d’un échange incriminant entre les deux non-tourtereaux.

La femme anonyme a contacté le FBI le 13 janvier 2021, avec des photos de sa conversation avec Chapman dans laquelle il a admis de manière flagrante: “J’ai pris d’assaut le Capitole” et “Je me suis rendu jusqu’au Statuary Hall”, faisant référence à une pièce à l’intérieur du Capitole. Chapman a poursuivi en disant à son match qu’il avait déjà parlé avec des journalistes du Washington Post et du Wall Street Journal.

“Nous ne sommes pas compatibles”, a répondu la femme.

“Je suppose que non”, a déclaré Chapman.

Un juge a condamné Chapman à trois mois de détention à domicile plus tôt cette année après avoir plaidé coupable à une accusation de piquetage pour délit.

Une image composite de Robert Chapman et des messages qu’il a envoyés sur Bumble. Les deux images proviennent d’une plainte pénale fédérale contre Chapman. (FBI)

Les fumigations familiales ont entraîné de lourdes conséquences

Plusieurs émeutiers accusés au Capitole le 6 janvier ont été renversés par des membres de leur propre famille.

Il y avait Guy Refitt, le célèbre milicien qui a été condamné à sept ans de prison pour cinq chefs d’accusation plus tôt cette année après son fils adolescent l’a dénoncé au FBIau mépris des menaces directes de son père de se taire.

Ou prenez le cas de Zacharie Alamun homme de Pennsylvanie qui les procureurs disent a été filmé en train de briser une fenêtre dans le hall du président et arrêté par la suite après qu’un parent anonyme a envoyé un tuyau au FBI. Les responsables ont accusé Alam de plusieurs comptes l’année dernière et il a plaidé coupable à toutes les accusations en décembre 2021, selon le ministère de la Justice.

Mais il n’y a peut-être pas de cas plus déconcertant que celui de Thomas Fee, un pompier à la retraite de New York qui a envoyé un texto au frère de sa petite amie – qui se trouvait également être un agent fédéral du service de sécurité diplomatique américain – un selfie le montrant à l’intérieur de la rotonde du Capitole pendant l’émeute.

Selon recharger des documents, Fee a également envoyé au frère de sa petite amie une vidéo de lui-même à l’intérieur du bâtiment où d’autres émeutiers pouvaient être entendus crier “Pelosi” et “tyrannie”. L’agent spécial anonyme a d’abord supprimé les messages, mais a ensuite pu les récupérer, après quoi il les a envoyés au DSS. L’agence a ensuite envoyé les preuves à la Joint Terrorism Task Force.

Fee s’est rendu peu de temps après et était condamné à 24 mois de probation plus tôt cette année.

L’ex-petite amie de cet émeutier a été récompensée pour sa réprimande

Richard Michetti appris à la dure les conséquences inévitables du mépris d’un ex-amant.

Un juge condamné l’homme de Pennsylvanie à neuf mois de prison plus tôt cette année après que son ex-petite amie l’ait dénoncé au FBI, selon documents judiciaires. La femme sans nom a fait sauter la couverture de Michetti après l’avoir traitée de “débile” pour ne pas avoir soutenu l’ancien président Donald Trump, ont déclaré les procureurs.

“Si vous ne pouvez pas voir que l’élection a été volée, vous êtes un crétin”, a envoyé Michetti par SMS à son ex-petite amie, selon la plainte pénale. “C’est notre pays, pensez-vous que nous vivons comme des rois parce que personne n’a rien sacrifié ?”

Après les insultes de Michetti, son ex-petite amie a fourni au FBI des SMS et des vidéos un jour après le siège. Elle l’a même identifié sur d’autres images qui semblaient le montrer à l’intérieur du bâtiment, ont déclaré les procureurs.

Les partisans de Trump affrontent la police et les forces de sécurité alors que les gens tentent de prendre d’assaut le Capitole américain le 6 janvier 2021 à Washington, DC. (Brent Stirton/Getty Images)

Cet émeutier accusé a subi des répercussions religieuses grâce à un autre fidèle

Le FBI arrêté Glenn Allen Brooks en août 2021 sur deux accusations liées au 6 janvier après un membre du groupe de prière de son église l’a dénoncéselon documents judiciaires. Les procureurs ont déclaré que Brooks “s’est vanté de sa participation active” à l’attaque et “a envoyé des photos de sa présence” à un groupe de discussion par SMS rempli d’autres membres du groupe de prière.

Brooks a envoyé les preuves numériques à ses compagnons de culte le jour de l’émeute, selon les procureurs, mais le membre anonyme du groupe de prière qui a prévenu les enquêteurs l’a fait des semaines après l’insurrection.

L’homme californien a plaidé non coupable des accusations portées contre lui en août 2021, selon archives judiciaires.

Un incroyable trajet en Uber a été la chute de cet émeutier accusé

Défendeur présumé Jerry Daniel Braun a été remis par son chauffeur de voiture en fuite, selon des documents judiciaires.

Les autorités ont arrêté l’homme californien en avril 2022 après le chauffeur Uber qui a emmené Braun de l’attaque du 6 janvier a prévenu le FBIselon documents judiciaires.

Braun fait face à trois accusations liées à son rôle présumé dans l’insurrection après qu’un chauffeur Uber de la région de Washington, DC a contacté le FBI en janvier 2021 pour partager des informations sur un émeutier apparent. Le conducteur a déclaré aux enquêteurs qu’un de ses passagers avait reconnu avoir démoli une barricade au Capitole des États-Unis immédiatement après le siège. Braun n’a pas encore inscrit de plaidoyer dans l’affaire, selon les archives judiciaires.

Une partie du trajet de Braun a été capturée sur vidéo par une caméra embarquée dans l’Uber, selon des documents judiciaires, au cours desquels le chauffeur a engagé Braun dans une conversation sur le siège.

« Alors, ça a été violent toute la journée ? a demandé le chauffeur, selon les procureurs.

“Eh bien, ça a commencé juste quand je suis arrivé là-bas”, a répondu Braun, selon les procureurs. « J’ai démoli les barricades.

“Tu l’as fait?” demanda le chauffeur. “Pourquoi?”

“Eh bien, parce que, pour que nous puissions nous rendre au Capitole”, a répondu Braun.

“Eh bien, comment ça s’est passé pour toi?” le conducteur a répondu.

“Eh bien, on dirait que, euh, Biden va être notre président”, a déclaré Braun.

Une vidéo de la caméra de tableau de bord Uber a capturé Jerry Daniel Braun immédiatement après l’émeute du Capitole le 6 janvier 2021. (Le ministère de la Justice)

Les auto-promoteurs ont aidé les enquêteurs en s’identifiant

Certains émeutiers industrieux n’ont pu s’empêcher d’utiliser une insurrection américaine sans précédent comme une opportunité pour stimuler les affaires.

agent immobilier texan Jenna Ryanqui a continuellement fabriqué titres pour elle comportement post-émeute et commentairesemblait être en mode effervescence le 6 janvier, publiant une vidéo supprimée depuis du Capitole dans laquelle elle se promouvait.

“On va… y aller, la vie de la mort ! Ça n’a pas d’importance !” dit-elle dans la vidéo, selon Le Washington Post. “Vous savez tous qui embaucher pour votre agent immobilier : Jenna Ryan.”

Dans une autre vidéo de l’intérieur du bâtiment, Ryan a continué à se vendre: “Vous les gars, pouvez-vous croire cela? Je ne déconne pas. Quand je viendrai vendre votre maison, c’est ce que je ferai.”

Ryan a purgé une peine de 60 jours de prison plus tôt cette année après avoir plaidé coupable à une seule accusation de délit fédéral de parade.

Parmi les insurgés entreprenants ce jour-là était aussi Troy Faulknerqui était condamné à cinq mois de prison plus tôt cette année après avoir plaidé coupable. Selon un Affidavit du FBIFaulkner a pris d’assaut le Capitole le 6 janvier 2021, alors qu’il portait une veste faisant la publicité de son entreprise de peinture de l’Ohio.

Les vêtements d’extérieur promotionnels ont aidé les agents du FBI à l’identifier, selon les enquêteurs. Au dos de sa veste, Faulkner annonçait son entreprise de peinture éponyme et le numéro de téléphone de l’entreprise.

Des choix de mode mémorables ont rendu certains émeutiers instantanément reconnaissables

Orné d’une coiffe, de cornes et de peinture faciale rouge, blanche et bleue, Jacob Chansley – également connu sous le nom de le chaman QAnon – s’est habillé pour devenir la mascotte non officielle de l’insurrection du 6 janvier.

Chansley est sans aucun doute l’un des visages les plus reconnaissables de l’émeute du Capitole. Grâce à sa tenue plus grande que nature, il a été photographié plusieurs fois au cours de la journée en train de marcher avec son porte-voix et son mât. Les autorités l’ont arrêté trois jours plus tard dans sa ville natale de Phoenix, en Arizona, où il a été inculpé de deux crimes et de quatre délits.

« Il s’est fait l’image de l’émeute, n’est-ce pas ? Le juge Royce Lamberth a déclaré en novembre 2021 avant Condamnant Chansley à 41 mois de prison à la suite de son plaidoyer de culpabilité à l’obstruction.

Un manifestant crie “Liberté” à l’intérieur de la chambre du Sénat après que le Capitole américain a été violé par une foule lors d’une session conjointe du Congrès le 06 janvier 2021 à Washington, DC. (Win McNamee/Getty Images)

Plusieurs autres émeutiers bizarrement vêtus ont depuis été arrêtés et condamnés, notamment Aaron Mostofskiqui a enfilé des peaux de fourrure à l’intérieur du Capitole; Kévin Seefried, qui portait un drapeau confédéré géant dans toute la salle du Capitole ; et Robert Keith Packerqui a été photographié portant un sweat “Camp Auschwitz”.