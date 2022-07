Les façons dont la solitude pourrait changer votre cerveau et votre corps

Les gens étaient déjà seuls avant le coronavirus la pandémie a frappé. Avant que COVID-19 ne bloque les gens à la maison et ne fasse de la proximité avec les autres une expérience troublante, les chercheurs se rendaient compte que les Américains étaient plus seuls que jamais.

Une étude de 2018 de l’assureur de soins de santé Cigna a révélé que 54% des 20 000 Américains interrogés ont déclaré se sentir seul. En l’espace d’un peu plus d’un an, ce chiffre est passé à 61 %. Les adultes de la génération Z âgés de 18 à 22 ans sont censés être la génération la plus solitaire, dépassant les baby-boomers, la génération X et la génération Y, bien qu’ils soient plus connectés que jamais.

La solitude a atteint des proportions épidémiques, a déclaré Doug Nemecek, médecin-chef chez Cigna.

Plus troublant : un nombre croissant de recherches suggèrent qu’être seul pendant une période prolongée pourrait être mauvais pour le bien-être physique et mental des gens.

Cette même étude de Cigna a placé les risques pour la santé associés à égalité avec le tabagisme et l’obésité.

Un Article de 2018 dans The Lancet décrit la situation comme ceci : “Imaginez une condition qui rend une personne irritable, déprimée et égocentrique, et qui est associée à une augmentation de 26 % du risque de mortalité prématurée.”

Mais ce sont des moments étranges. En raison de la COVID-19, se tenir à distance des autres est le moyen le plus sûr de rester en bonne santé, même si cela peut aggraver le sentiment d’isolement. C’est une nouvelle raison de considérer comment la solitude peut avoir un impact sur tout, de votre cerveau à votre cœur en passant par votre système immunitaire.

Pourquoi nous nous sentons seuls

La solitude peut évoquer des images d’être séparé de ses amis et de sa famille, mais le sentiment est beaucoup plus profond que de ne pas avoir de projets un vendredi soir ou que d’aller se coucher à un mariage. Au cours de l’évolution, faire partie d’un groupe a signifié protection, partage de la charge de travail et augmentation des chances de survie. Après tout, les humains mettent beaucoup de temps à mûrir. Nous avons besoin de nos tribus.

“C’est très pénible de ne pas faire partie d’un groupe”, a déclaré Julianne Holt-Lundstad, professeur de psychologie et de neurosciences à l’Université Brigham Young. “Nous devons gérer notre environnement entièrement par nous-mêmes, sans l’aide des autres, ce qui met notre cerveau en état d’alerte, mais qui signale également au reste de notre corps d’être en état d’alerte.”

Rester dans cet état d’alerte, cet état de stress élevé, signifie l’usure du corps. Les hormones de stress comme le cortisol et la noradrénaline peuvent contribuer à insomnie, prise de poids et anxiété sur de longues périodes d’exposition, selon la clinique Mayo.

La pandémie, a souligné Holt-Lundstad, est peut-être l’expérience la plus stressante que de nombreuses personnes aient vécue au cours de leur vie. La vie quotidienne a été bouleversée, le chômage a explosé et plus de 6 millions de personnes dans le monde ont été infectées. Normalement, d’immenses défis comme ceux-ci vous amèneraient à rechercher le réconfort et le soutien de votre famille et de vos amis. Mais en raison de la nature du virus, les gens sont au moins plus seuls physiquement que jamais, ce qui les rend d’autant plus difficiles à gérer.

Étudier la solitude

La solitude est quelque chose à laquelle presque tout le monde peut s’identifier, mais les scientifiques s’efforcent toujours de comprendre comment et pourquoi elle affecte la santé. Un des enjeux fondamentaux de la recherche : La solitude est un sentiment subjectif qui ne se mesure pas vraiment. Même la taille du réseau social d’une personne ne peut garantir à quel point elle se sent seule.

Holt-Lundstad a déclaré qu’il s’agissait de demander aux gens comment ils se sentaient dans les sondages, soit directement (à quelle fréquence diriez-vous que vous êtes seul ?) Ou indirectement (avez-vous l’impression de manquer de compagnie ?).

La NASA a étudié les effets de isolement et confinement des astronautes pendant des années, parvenant à certaines des mêmes conclusions que d’innombrables autres études : les conditions d’isolement peuvent entraîner des problèmes cognitifs et comportementaux. Ailleurs, cependant, les chercheurs étudient les aspects biologiques de la solitude et la façon dont elle affecte physiquement le corps.

Cela peut signifier regarder les cerveaux.

Des chercheurs au Rush Centre de la maladie d’Alzheimer à Chicago a étudié 823 personnes âgées pendant une période de quatre ans. Ils ont utilisé des questionnaires pour évaluer la solitude, les classifications de la démence et de la maladie d’Alzheimer, ainsi que des tests de réflexion, d’apprentissage et de mémoire des participants, et ont attribué un score de solitude compris entre 1 et 5. Ils ont constaté que le facteur de risque d’une personne pour la maladie d’Alzheimer augmentait de 51% pour chaque point de l’échelle.

Des autopsies ont été pratiquées sur les personnes décédées au cours de l’étude. Il n’a pas été démontré que la solitude provoquait les “changements cérébraux caractéristiques associés à la maladie d’Alzheimer, y compris les plaques nerveuses et les enchevêtrements, ou les tissus endommagés par le manque de circulation sanguine”. Cependant, un chercheur impliqué dans l’étude, Robert S. Wilson, a déclaré que la solitude pourrait rendre les gens plus vulnérables aux “effets délétères de la neuropathologie liée à l’âge”.

“Solitude [can] être un bon prédicteur du déclin cognitif accéléré », a déclaré Turhan Canli, professeur de neurosciences intégratives à l’Université Stony Brook.

Getty Images



Le lien exact entre la solitude et les problèmes de santé n’est pas entièrement compris. Une idée, a déclaré Canli, est que si quelqu’un est seul et se sent mal, il pourrait être moins susceptible de prendre soin d’eux-mêmes. Ils pourraient ne pas bien manger. Ils peuvent boire trop, s’inquiéter beaucoup, dormir trop peu. De telles habitudes peuvent avoir des effets à plus long terme.

Canli a également parlé du travail dans lequel il a été impliqué avec un autre chercheur du Rush Alzheimer’s Disease Center, David Bennett, qui explore comment différents gènes sont exprimés chez les personnes qui sont ou non seules.

Il y a une trentaine d’années, Bennett a lancé une étude longitudinale dans laquelle les participants ont accepté non seulement de se soumettre à des examens physiques et psychologiques annuels, mais aussi de faire don de leur cerveau à leur mort. Les chercheurs ont examiné deux régions du cerveau liées à la cognition et à l’émotion. Ils ont trouvé des gènes associés au cancer, aux maladies cardiovasculaires et maladies inflammatoires exprimé chez ceux qui étaient plus seuls.

“Il existe en fait un réseau de connexions entre ces différents gènes par lesquels ils peuvent s’affecter”, a déclaré Canli, “cela pourrait être une raison génétique sous-jacente pour laquelle ces maladies pourraient apparaître en fonction de la solitude.”

Cela ne veut pas dire que la solitude cause des maladies cardiaques. Il y a plus de recherche à faire, y compris le rôle que joue l’héritabilité dans l’expression des gènes. Des travaux antérieurs d’un chercheur de l’UCLA nommé Steve Cole ont suggéré une possibilité : la libération de certaines hormones sous le stress d’une solitude prolongée pourrait activer certains gènes liés à des problèmes de santé.

“L’expérience subjective doit être traduite d’une manière ou d’une autre dans le cerveau en biologie, et c’est donc ce que nous examinons maintenant”, a déclaré Canli.

Une meilleure compréhension de ces relations pourrait un jour influencer les thérapies conçues pour soigner les patients.

L’avenir de la solitude

Alors même que les États commencent à assouplir les ordonnances de verrouillage et les restrictions sur les restaurants, les bars et autres lieux publics, le rôle que la distanciation sociale pourrait jouer dans la société est inconnu. En avril, des chercheurs de Harvard ont déclaré distanciation sociale intermittente pourrait être nécessaire jusqu’en 2022.

L’astronaute de la NASA Scott Kelly, qui a passé 340 jours dans l’espace, a écrit un article pour le New York Times en mars, offrant des conseils basés sur son expérience. Kelly recommande de tenir un journal, de s’en tenir à un horaire et d’avoir un passe-temps.

Nemeck, de Cigna, a noté que maintenant plus que jamais, il est plus important de vérifier les autres et d’être ouvert à avoir des conversations honnêtes sur les sentiments de solitude, tout en combattant la stigmatisation attachée à ce sentiment.

“Nous devons tendre la main à des amis et nous assurer de maintenir ces liens et d’avoir des conversations significatives”, a-t-il déclaré. “Il est important pour nous tous d’être à l’aise de demander aux autres comment ils se sentent.”