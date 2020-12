WASHINGTON – Dans leur dernière initiative dans le cadre de la tentative d’annuler la victoire du président élu Joe Biden en 2020, certains responsables républicains espèrent mettre le pouvoir de le faire entre les mains du vice-président.

Le représentant Louie Gohmert, R-Texas, et un groupe d’autres républicains ont intenté une action en justice devant la cour fédérale contre le vice-président Mike Pence. Pence est sur le point de superviser le Congrès lorsqu’il compte officiellement les votes exprimés par le collège électoral, et la poursuite fait valoir que Pence a le pouvoir constitutionnel d’ignorer les votes exprimés pour Biden dans les États où les républicains ont mis en doute les résultats, sans pratiquement aucune preuve.

Le procès, un effort apparemment ultime pour maintenir les efforts du président Donald Trump en vie au sein de sa base, n’est que le dernier d’une longue liste de contestations judiciaires de longue durée.

Certains dirigeants du GOP, tels que le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, ont félicité Biden pour sa victoire. Mais voici comment Trump et certains de ses alliés républicains ont tenté d’annuler les résultats des élections:

Arguments de Trump et de ses alliés

Trump, les alliés républicains et les médias conservateurs ont répandu des allégations non fondées de fraude électorale, arguant que la fraude signifie que Trump a remporté les élections par un glissement de terrain, même si le Collège électoral a officiellement élu Biden au début du mois.

Les affirmations sont nombreuses et variées, mais toutes se résument au refus de Trump d’accepter qu’il a perdu les élections et reposent toutes sur des prémisses douteuses. Trump a déclaré que les démocrates avaient mené une attaque à chaque étape de l’élection de 2020, arguant que tout, du scrutin avec Biden en tête avant l’élection, supprimait les votes de Trump aux démocrates ayant frauduleusement rempli des dizaines de milliers de bulletins de vote pour constituer l’avance de Trump.

Trump a fait valoir que les machines à voter ont changé les votes de Trump à Biden, que les observateurs républicains n’ont pas été autorisés à observer les processus électoraux, que les morts ont voté en masse et que l’utilisation de Sharpies a permis aux scrutateurs d’invalider les votes de Trump.

Lisez les vérifications des faits d’USA TODAY sur les revendications électorales:Ce qui est vrai et ce qui est faux à propos des élections de 2020

Giuliani organise des événements avec les législateurs républicains

L’équipe juridique de Trump, dirigée par son avocat Rudy Giuliani, a organisé une série d’événements médiatiques pour présenter ce qu’elle prétendait être des preuves d’irrégularités de vote qui annuleraient les résultats des élections dans les États du champ de bataille. Ces événements, qualifiés d ‘«auditions», se sont déroulés devant un auditoire composé principalement de législateurs républicains. Giuliani a fait des escales en Pennsylvanie, en Arizona, au Michigan et en Géorgie.

Il a fait défiler une flopée de challengers, de bénévoles et d’autres personnes qui ont affirmé avoir été témoins d’irrégularités. Alors que les batailles juridiques se dirigeaient vers des impasses, ces événements d’une durée de plusieurs heures ont servi à la campagne pour motiver la base de Trump et faire pression sur les législateurs de ces États.

Trump a également réprimandé publiquement les responsables républicains menant les États du champ de bataille où Biden a gagné, tels que la Géorgie et l’Arizona, les exhortant à suivre son

Le président a blâmé les responsables républicains de Géorgie, le gouverneur Brian Kemp et le secrétaire d’État Brad Raffensperger, pour avoir refusé de se rallier à ses tentatives d’annuler les résultats de l’État. Raffensperger a déclaré qu’il n’y avait aucune preuve de fraude généralisée, et les comptes rendus de l’État ont montré que Biden avait gagné.

L’équipe Trump engage des poursuites contre les États du champ de bataille

Les poursuites intentées pour annuler la victoire de Biden se sont heurtées mur après mur, les tribunaux rejetant des affaires dans plusieurs États. Cela n’a pas empêché l’équipe juridique de Trump d’essayer, cependant. Ses poursuites ont consisté en des contestations des processus de certification électorale et des tentatives d’arrêter le dépouillement des votes.

En Arizona, l’équipe Trump a fait valoir que l’utilisation de Sharpies avait entraîné l’invalidation des votes, mais l’affaire a été rejetée.

En Pennsylvanie, l’équipe juridique a soutenu que les républicains n’avaient pas le droit d’observer les processus électoraux dans une affaire qui avait été rejetée. Dans un autre cas dans cet État, l’équipe de Trump a tenté de contester des centaines de votes qui n’incluaient pas d’adresses complètes, mais a retiré le défi.

L’équipe Trump a également retiré une affaire dans le Michigan où elle a fait valoir que les observateurs républicains n’avaient pas accès au dépouillement des bulletins. Un juge du Michigan a également nié une affaire visant à ajouter des observateurs républicains aux sondages.

Dans le Wisconsin, l’équipe Trump s’est vu refuser l’effort de ne pas faire compter certains bulletins de vote par la poste lors d’un canevas dans deux comtés. Dans une autre affaire dans cet État, un juge a rejeté une affaire selon laquelle des boîtes de dépôt pour les bulletins de vote avaient été utilisées contrairement à la loi de l’État.

Une affaire en Géorgie qui a été rejetée a affirmé que des électeurs non autorisés avaient exprimé des milliers de votes.

Ces affaires ne sont qu’un échantillon des dizaines déposées par l’équipe juridique de la campagne Trump et d’autres républicains au profit de Trump.

Plus:Pour ces partisans de Trump prêts à ne pas croire à la défaite, contester l’élection était un devoir civique

Trump tente de le porter devant la Haute Cour

Les arguments juridiques de Trump ont été coupés lorsque la Cour suprême a refusé de laisser le Texas contester les résultats des élections dans quatre États du champ de bataille critiques pour la défaite de Trump au début du mois.

Le Texas avait tenté de faire en sorte que le plus haut tribunal du pays empêche la Géorgie, le Michigan, la Pennsylvanie et le Wisconsin de voter pour Biden, affirmant que les quatre États ont utilisé la pandémie COVID-19 pour modifier les règles électorales et étendre le vote par correspondance en violation de la Constitution.

Le tribunal a également rejeté une tentative du républicain de Pennsylvanie Mike Kelly d’empêcher l’État de certifier ses résultats en arguant que son expansion des bulletins de vote par correspondance n’était pas légale.

Plus:La Cour suprême nie les efforts visant à bloquer les résultats des élections dans 4 États clés qui ont scellé le destin de Trump

Les républicains disent qu’ils s’opposeront aux électeurs de Biden

Outre le procès de Gohmert, d’autres législateurs républicains ont déclaré qu’ils soutiendraient Trump en contestant les résultats des élections lorsque le Congrès se réunira pour compter les résultats.

Certains républicains de la Chambre ont déclaré qu’ils avaient l’intention de s’opposer à la liste des électeurs de Biden dans certains États. Le représentant Mo Brooks, R-Ala., Mène un effort pour rejeter les votes électoraux certifiés par des États comme la Géorgie et la Pennsylvanie qui avaient des «systèmes électoraux défectueux».

Le sénateur élu Tommy Tuberville, R-Ala., A indiqué qu’il pourrait se joindre aux objections.

Toute objection le 6 janvier nécessiterait l’appui d’au moins un membre de la Chambre et d’un sénateur pour être examinée. Mais même si un sénateur approuve une objection de la Chambre, l’effort est voué à l’échec à la Chambre contrôlée par les démocrates et risque d’échouer également au Sénat dirigé par les républicains après que McConnell a déjà reconnu Biden comme président élu.

Contribution: Richard Wolf, Joey Garrison