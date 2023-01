Les façons de gagner des Kings contre les meilleurs de la LNH alimentées par un jeu de style éliminatoire

LOS ANGELES — Todd McLellan a rigolé quand il a expliqué à quel point les Kings étaient « dedans maintenant » et qu’il a vu ce hachoir à viande d’un calendrier dans lequel ils se trouvent comme le coup d’envoi de leur poussée en séries éliminatoires. L’entraîneur vétéran n’a pas pu revenir en arrière lorsque la question de son démarrage officiel s’est posée directement à lui.

“Je vais me contredire maintenant si je dis non”, a déclaré McLellan en souriant. “En quelque sorte, je suis entré directement dans celui-là, n’est-ce pas?”

Ils n’ont dépassé que le marqueur du match 44 sur cette route des séries éliminatoires. Mais la poussée est bel et bien lancée dans l’esprit des Kings. Cela ressemblait à ce lundi soir alors qu’ils éliminaient systématiquement Edmonton, battant les Oilers en visite lors de leur propre match dépendant du jeu de puissance dans un triomphe de 6-3.

Il s’agit de neuf victoires en 12 matchs depuis leur effondrement en troisième période à Buffalo. Fait intéressant, McLellan a estimé qu’ils avaient bien joué avant que les choses ne se gâtent alors que les Sabres ont marqué leurs six buts dans ce qui avait été un match sans but. Depuis lors, les Kings ont continué à faire les choses dans lesquelles ils étaient bons et à consolider les domaines dans lesquels ils ont lutté et qui ont suscité une inquiétude digne de ce nom.

Le jeu de puissance amélioré qui est passé de la 27e place la saison dernière à la 10e place dans celle-ci a incendié un piètre désavantage numérique des Oilers avec Kevin Fiala portant le lance-flammes toute la nuit. Fiala a dominé le match, mettant les Kings en tête 2-0 dans le premier avec deux frappes, puis préparant Adrian Kempe pour deux des siens. Tous les quatre en avantage numérique. Et il y avait d’autres pièces à forces égales qu’il dirigeait qui n’étaient pas terminées mais toujours impressionnantes. Tout cela deux jours après son tour du chapeau a propulsé un retrait 5-1 de Vegas, première place, sur la route.

« Quand il joue, il peut dominer les matchs », a déclaré le défenseur des Kings Drew Doughty. « Il est très bon. Bonne vision, bon tir. L’un des meilleurs joueurs en tête-à-tête avec qui j’ai joué dans ma carrière. Je pensais qu’il dominait. Il était incroyable. Il aurait pu avoir sept, huit points, je pensais.

Fiala, pour qui les Kings ont échangé puis lui ont donné 55 millions de dollars sur sept ans, a 46 points en disputant les 44 matchs. Cinq buts dans les deux derniers et neuf points au total dans les quatre derniers. Jusqu’à présent, le nouvel ailier All-Star offre un retour sur investissement.

“J’essaie juste de jouer au hockey, vous savez”, a-t-il déclaré. « J’ai eu beaucoup d’occasions avant cela. Ce n’est pas comme si je n’avais pas bien joué ou quelque chose comme ça. Et en ce moment, les deux derniers matchs en particulier, ils sont entrés. C’est agréable de voir ça.

Mais la différence dans un match plein de sifflets est un désavantage numérique des Kings qui fait le travail. Aucun plus grand défi ne s’est présenté lundi contre une équipe qui convertissait ses supériorités numériques à 32,2 %, en tête dans la LNH. Soixante-dix des 139 points combinés que Connor McDavid et Leon Draisaitl ont accumulés sont dans cette situation. Les entraîneurs de toute la ligue demandent à leurs équipes de rester en dehors de la boîte afin que ces deux-là ne travaillent pas avec un homme supplémentaire sur la glace. Les deux peuvent blesser des équipes à tout moment lorsque le personnel est égal.

Les Kings n’ont pas pu rester en dehors de la surface lundi, alors que les arbitres Marc Joannette et Furman South ont appelé le match de près. Ils ont relevé le défi. McDavid, Draisaitl and Co. ont réussi six jeux de puissance. Tous les six se sont soldés par un échec. Kailer Yamamoto a marqué dans les trois premières secondes après l’expiration d’une. Mais ce n’était pas McDavid ou Draisaitl impliqué. (McDavid les a frappés avec un vol solo stellaire et a marqué en troisième pour son premier point en deux défaites contre les Kings cette saison).

“Les gars ont fait un excellent travail”, a déclaré Pheonix Copley, qui a effectué 28 arrêts pour sa 11e victoire en 13 départs. « Vous ne pouvez pas faire un meilleur travail. Blocage des tirs. Efface. C’est tout simplement génial.

Les Kings se classent toujours au 25e rang en infériorité numérique avec un taux de réussite de 73,4 %. Il est plus difficile de tuer les pénalités ces jours-ci avec 22 des 32 équipes avec plus de 20% de conversion des jeux de puissance en buts. Mais ils ont tué toutes les situations en désavantage numérique lors des victoires contre Vegas et Edmonton. Douze sur 13 en incluant les deux matchs précédents contre Dallas et Boston. Et bien qu’ils aient accordé des buts dans les huit autres matchs depuis que le kill s’est effondré à Buffalo, les Kings ont réussi des kills à des moments critiques et c’est la raison pour laquelle six de ces matchs sont devenus des victoires.

McLellan cite deux choses : la pression et la prévisibilité.

“Et nous manquions un peu des deux plus tôt dans l’année”, a-t-il déclaré. « Si nous faisions pression, ce n’était pas prévisible. Nous n’avons pas dirigé les choses en notre faveur. Nous avons corrigé cela un peu. Ce serait la différence à mon avis.

Surtout, les Kings ont élevé leur jeu alors que les enjeux commencent à augmenter. Dans cette séquence de 9-2-1, ils ont partagé deux matchs avec le mastodonte qu’est Boston, ont battu Vegas deux fois, ont battu Colorado et Dallas et maintenant Edmonton. Trois chefs de division, les champions en titre de la Coupe Stanley et une équipe avec deux superstars qui les ont éliminés des séries éliminatoires la saison dernière et ont atteint la finale de la Conférence de l’Ouest.

“Nous savions à quel point ce tronçon était important”, a déclaré Doughty. «Nous avons définitivement vu il y a des semaines que nous avions ce tronçon contre Boston, Dallas, Edmonton. Quelques autres bonnes équipes. Végas. Nous savions à quel point c’était important. Nous avons cédé quelques matchs à certaines équipes plus bas dans les conférences, mais nous nous sommes opposés à ces grandes équipes.

« C’est, je ne dirais pas se sentir pleinement comme le hockey des séries éliminatoires, mais l’urgence est là, et le jeu d’équipe est là, et les joueurs se mobilisent. Je pense que tout le monde joue bien sur ce tronçon. C’est le principal. Chaque joueur dans le vestiaire joue du très bon hockey. C’est pourquoi nous gagnons ces matchs.

La semaine prochaine, les Kings auront leur première pause dans ce qui a été un calendrier exténuant où ils ont toujours joué plus de matchs que toute autre équipe. Après avoir accueilli San Jose mercredi et le New Jersey samedi, ils passeront quatre jours sans autre match jusqu’à ce que Dallas revienne.

“L’intensité des matchs semble élevée en ce moment”, a déclaré McLellan dans la matinée, poursuivant sur le thème des séries éliminatoires. « Je ne sais pas s’il y a une poussée vers les séries éliminatoires. Je pense que certaines échéances sont poussées à l’horizon. De toute évidence, nous avons une pause de quatre jours à venir. Nous voudrons jouer très bien avant cela afin que nous puissions respirer un peu et nous reposer. Et puis nous avons la pause plus longue (All-Star) à venir.

«Donc, nous avons ici deux segments de jeux que nous devons améliorer et essayer de jouer du mieux que nous pouvons jouer. Et puis j’utilise toujours le mot respirer. Garez-le juste un peu. Éteignez-le, respirez un peu, retrouvez la santé, puis essayez de tout recommencer.

Doughty aime quand les jeux comptent. Une opération au poignet l’a tenu à l’écart de la série éliminatoire contre les Oilers, mais il adorait encourager ses coéquipiers. Il en avait marre de perdre, de reconstruire, douloureux mais nécessaire. Maintenant, il profite de la route de cette période.

“Nous nous sentons vraiment bien en ce moment”, a-t-il déclaré. «Nous pouvons voir que lorsque nous jouons certains de nos meilleurs hockeys, nous pouvons jouer avec les meilleures équipes de la ligue en ce moment. Si nous continuons comme ça, les choses s’annoncent vraiment bien pour nous.

« Poussée en séries éliminatoires ou pas de poussée en séries éliminatoires, nous voulons nous améliorer chaque jour, peu importe où nous sommes », a déclaré Fiala. « Et en ce moment, nous sommes très bons et jouons très bien. Gravir cette échelle aussi dans le classement, donc c’est aussi une sorte de bonus. Bien sûr, nous sommes dans une poussée des séries éliminatoires.

