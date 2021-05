Les fabricants et les utilisateurs de semi-conducteurs forment un groupe pour faire pression pour le financement des puces.

Les sociétés de semi-conducteurs et les grandes entreprises qui utilisent des puces à semi-conducteurs ont formé une nouvelle coalition pour obtenir des dizaines de milliards de dollars de financement fédéral pour la recherche et la fabrication de semi-conducteurs aux États-Unis.

Le nouveau groupe, la Semiconductors in America Coalition, a annoncé mardi sa création dans un contexte de pénurie mondiale de semi-conducteurs qui a provoqué des perturbations dans toute l’économie. Ses membres comprennent des sociétés de puces comme Intel, Nvidia et Qualcomm et des sociétés qui s’appuient sur des semi-conducteurs comme Apple, Google, Amazon Web Services, Microsoft, Verizon et AT&T.

La coalition appelle le Congrès à fournir un financement de 50 milliards de dollars pour la recherche et la fabrication de semi-conducteurs, ce que le président Biden a proposé dans le cadre de son paquet d’infrastructure de 2,3 billions de dollars.

«Les dirigeants d’un large éventail de secteurs critiques de l’économie américaine, ainsi qu’un groupe important et bipartisan de décideurs à Washington, reconnaissent le rôle essentiel des semi-conducteurs dans la force actuelle et future de l’Amérique», a déclaré John Neuffer, président et chef de la direction. de la Semiconductor Industry Association, un groupe commercial qui représente les sociétés de semi-conducteurs.