Les fabricants de véhicules électriques promeuvent les technologies de pointe pour être compétitifs en Chine

Un véhicule électrique XPeng Inc. G9 au salon de l’auto de Shanghai, en Chine, le lundi 24 avril 2023.

« Les constructeurs automobiles chinois accélèrent la plate-forme de véhicules, la mise à niveau technologique ou l’innovation, ce qui conduit à une expérience utilisateur exceptionnelle. Les produits électriques chinois sont beaucoup plus compétitifs qu’auparavant, et la Chine continuera de voir la pénétration des véhicules électriques augmenter, selon nous », ont déclaré les analystes de BofA Securities. .

BofA Securities, dans un rapport publié en mai, a déclaré s’attendre à ce que la Chine soit toujours le plus grand marché mondial des véhicules électriques en 2025, avec une part de marché de 40 à 45 %.

« Ces marques ont un avantage sur d’autres coentreprises dans la planification et l’exécution de systèmes de conduite assistée intelligents. »

« Les marques nationales chinoises sont à la tête du marché dans le développement et la mise en œuvre de systèmes de conduite assistée avancés, capitalisant sur leurs avantages d’entrée précoce dans le secteur des véhicules électriques et intelligents », a déclaré la société de recherche Canalys dans un récent rapport .

La Chine est le plus grand marché de véhicules électriques au monde avec 5,9 millions d’unités vendues en 2022, représentant 59 % des véhicules électriques vendus dans le monde, selon Canalys. Les données de Counterpoint Research ont montré que les marques nationales contrôlent 81 % du marché des véhicules électriques avec BYD, Wuling, Chery, Changan et GAC parmi les meilleurs joueurs.

Les constructeurs mondiaux de véhicules électriques exploitent les technologies de pointe pour rivaliser entre eux et avec les marques nationales sur le marché chinois extrêmement concurrentiel.

Vendredi, BMW Chine a annoncé qu’il accélère le développement des fonctionnalités de conduite autonome mains libres, également appelées fonctions de niveau 3 ou L3. BMW China a déclaré qu’il prévoyait de les déployer d’ici la fin de 2023 ou le début de 2024 et qu’il veillerait au respect des réglementations locales.

Le marché chinois se développe à un rythme sans précédent. Toyota travaillera également en tant que groupe pour réformer notre façon de travailler et de penser pour survivre en Chine.

Volkswagen et Xpeng co-développera deux nouveaux véhicules électriques qui intégreront son logiciel avancé d’assistance à la conduite pour le marché chinois et ambitionne de les déployer en 2026 .

La semaine dernière, l’Allemagne Volkswagen Le groupe a dit que c’est investir environ 700 millions de dollars dans Xpeng et prendre une participation de 4,99% dans la société.

En savoir plus sur les véhicules électriques, les batteries et les puces de CNBC Pro

Par exemple, BYD est partenariat avec Nvidia et Horizon Robotique développer une technologie de conduite autonome. Lundi, Le constructeur automobile chinois Leapmotor a déclaré aux journalistes qu’il avait développé une nouvelle plate-forme et visait à la concéder sous licence à d’autres constructeurs automobiles pour fabriquer des véhicules électriques intelligents. Le même jour, le constructeur automobile japonais Toyota dit que ça va accélérer son développement de la technologie EVdans le but de concourir sur le marché chinois.

« Le marché chinois se développe à un rythme sans précédent. Toyota travaillera également ensemble en tant que groupe pour réformer notre façon de travailler et de penser pour survivre en Chine », a déclaré Tatsuro Ueda, PDG de Toyota en Chine, dans un communiqué de la société.

« En favorisant le développement local… nous essaierons de développer et de fournir des produits compétitifs capables de satisfaire les clients chinois à un rythme rapide. »