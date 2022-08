Les fabricants de véhicules électriques font face à une pénurie de liquidités au milieu de la flambée des batteries et des coûts de production

Dans la transition des véhicules à essence vers les véhicules électriques, le carburant que chaque constructeur automobile recherche de nos jours est de l’argent comptant.

Les constructeurs automobiles établis et les startups déploient de nouveaux modèles alimentés par batterie afin de répondre à la demande croissante. L’accélération de la production d’un nouveau modèle était déjà un processus lourd et coûteux, mais la hausse des coûts des matériaux et la réglementation délicate des incitations fédérales compriment encore plus les coffres.

Les prix des matières premières utilisées dans de nombreuses batteries de véhicules électriques – lithium, nickel et cobalt – ont grimpé en flèche au cours des deux dernières années alors que la demande a explosé, et il faudra peut-être plusieurs années avant que les mineurs ne soient en mesure d’augmenter de manière significative l’offre.

Pour compliquer davantage la situation, les nouvelles règles américaines régissant les incitatifs pour les acheteurs de véhicules électriques obligeront les constructeurs automobiles à s’approvisionner davantage en Amérique du Nord au fil du temps s’ils veulent que leurs véhicules soient admissibles.

Le résultat : de nouvelles pressions sur les coûts pour ce qui était déjà un processus coûteux.

Les constructeurs automobiles dépensent régulièrement des centaines de millions de dollars pour concevoir et installer des outils pour construire de nouveaux véhicules à grand volume – avant qu’une seule nouvelle voiture ne soit expédiée. Presque tous les constructeurs automobiles mondiaux maintiennent désormais d’importantes réserves de liquidités de 20 milliards de dollars ou plus. Ces réserves existent pour garantir que les entreprises puissent continuer à travailler sur leurs prochains nouveaux modèles si et quand une récession (ou une pandémie) réduit leurs ventes et leurs bénéfices pendant quelques trimestres.

Tout cet argent et ce temps peuvent être un pari risqué : si le nouveau modèle ne résonne pas auprès des clients, ou si des problèmes de fabrication retardent son introduction ou compromettent la qualité, le constructeur automobile pourrait ne pas gagner assez pour couvrir ce qu’il a dépensé.

Pour les nouveaux constructeurs automobiles, les risques financiers liés à la conception d’un nouveau véhicule électrique peuvent être existentiels.

Prenez Tesla. Lorsque le constructeur automobile a commencé les préparatifs pour lancer son modèle 3, le PDG Elon Musk et son équipe ont planifié une chaîne de production hautement automatisée pour le modèle 3, avec des robots et des machines spécialisées qui auraient coûté bien plus d’un milliard de dollars. Mais une partie de cette automatisation n’a pas fonctionné comme prévu, et Tesla a déplacé certaines tâches d’assemblage final vers une tente à l’extérieur de son usine.

Tesla a appris beaucoup de leçons coûteuses au cours du processus. Musk a déclaré plus tard avoir qualifié l’expérience de lancement du modèle 3 d'”enfer de production” et a déclaré que cela avait presque amené Tesla au bord de la faillite.

Alors que les nouvelles startups de véhicules électriques augmentent leur production, de plus en plus d’investisseurs apprennent que faire passer une voiture de la conception à la production nécessite beaucoup de capitaux. Et dans l’environnement actuel, où les cours boursiers dégonflés et la hausse des taux d’intérêt ont rendu plus difficile la collecte de fonds qu’il y a à peine un an ou deux, les soldes de trésorerie des startups EV attirent l’attention de Wall Street.

Voici où en sont certaines des startups américaines de VE les plus en vue de ces dernières années en matière d’argent liquide :