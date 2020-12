La collaboration potentielle crée également des contrastes alors que les pays riches récupèrent les premiers stocks de vaccins prometteurs de l’Amérique Moderna et Pfizer, qui se sont associés à l’Allemagne BioNTech. Le vaccin AstraZeneca-Oxford, qui est toujours en attente d’approbation réglementaire, a été promu par la société comme un «vaccin pour le monde» pour son prix abordable et sa portée mondiale.

La Russie affirme avoir commandé 1,2 milliard de doses dans plus de 40 pays d’Asie, d’Amérique latine, d’Afrique, d’Asie centrale, d’Inde et d’autres régions.

AstraZeneca a déclaré dans un communiqué que de telles combinaisons « pourraient aider à créer des synergies de protection et à améliorer l’accessibilité des vaccins, et fournir une approche supplémentaire pour aider à surmonter ce virus mortel ».

La nouvelle arrive vendredi avec des revers pour deux vaccins occidentaux développés par le français Sanofi et le britannique GSK, et l’Université australienne du Queensland.

La revue médicale britannique The Lancet a publié mardi un article évalué par des pairs sur le vaccin AstraZeneca, mais des questions subsistaient sur son efficacité chez les personnes de plus de 55 ans et sur les résultats montrant de meilleurs résultats avec une première demi-dose. Les données scientifiques complètes sur Spoutnik V n’ont pas été publiées, mais la Russie s’est engagée à accorder l’accès à toutes les données à tout pays intéressé par le vaccin.

La décision de la Russie d’enregistrer et de déployer le vaccin avant la fin des études de phase III a été considérée comme imprudente par certains scientifiques occidentaux. Mais les responsables russes sont devenus de plus en plus hostiles et défensifs face à ce qu’ils considèrent comme des attaques occidentales visant à discréditer le vaccin russe pour des raisons commerciales.