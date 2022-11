Les fabricants de Splitsvilla X4 déposent une première affiche mettant en vedette Sunny Leone et Arjun Bijlani, partagent d’autres détails

La populaire émission de téléréalité de MTV, Splitsvilla, est de retour avec une autre saison. Cette fois, Arjun Bijlani a remplacé Rannvijay Singha qui a accueilli Splitsvilla de la huitième à la treizième saison.

Récemment, la page officielle de MTV a publié l’affiche du premier aperçu de l’émission. Sur l’affiche, Sunny Leone s’est transformée en sirène tandis qu’Arjun peut être vu en train de poser avec elle. Partageant l’affiche, la page a écrit: “#SplitsvillaKeSunnyArjun ne plan kiya hai kuch khaas iss baar. Kyunki pyaar paane ke liye ab karna hoga samundar paar ! Regardez #MTVSplitsvillaX4, co-alimenté par @wildstoneofficial & @onn_premiumwear, à partir du 12 novembre, tous les samedis et dimanches à 19h. Uniquement sur MTV & Voot !

Pendant ce temps, la renommée de Bigg Boss OTT, Urfi Javed, est prête à être vue dans l’émission de téléréalité MTV Splitsvilla X4. Urfi, qui est connue pour son sens unique de la mode et a fait partie de plusieurs émissions de télévision telles que Meri Durga, Bepannaah, Yeh Rishta Kya Kehlata Hai et bien d’autres, a parlé de participer à l’émission en tant que candidate.

Urfi a déclaré qu’elle adorait l’émission de téléréalité sur les rencontres depuis assez longtemps et qu’étant romantique, l’actrice était plus enthousiaste à l’idée d’en faire partie. Elle sortait avec l’acteur de télévision Paras Kalnawat en 2017, mais plus tard, ils se sont séparés. Bien que récemment, une vidéo d’elle dansant avec son ex-petit ami est devenue virale sur les réseaux sociaux.

Elle a déclaré à propos de sa participation à l’émission : “Je suis MTV Splitsvilla depuis des lustres, et faire partie de cette émission de téléréalité emblématique est tout simplement insensé. Le spectacle consiste à trouver un match idéal, et cette saison ramène ce charme du vieux monde de gagner votre amour. Je suis un romantique pur et dur, donc il ne faisait aucun doute que je voulais en faire partie.

La dernière saison a été animée par Rannvijay Singh et Sunny, la nouvelle saison verra Arjun remplacer Rannvijay. Jay Dudhane et Aditi Rajput ont battu Shivam Sharma et Pallak Yadav et sont sortis vainqueurs. Splitsvilla X4 va commencer le 12 novembre sur MTV. (Avec les contributions de l’IANS)