Les fabricants de semi-conducteurs poussent le Congrès à obtenir un nouveau financement

Les pourparlers se déroulent alors que les États-Unis s’efforcent de desserrer l’étau de la Chine sur la chaîne d’approvisionnement des semi-conducteurs dans un contexte de pénurie mondiale de la technologie critique qui a entraîné des pénuries de voitures et d’électronique et alimenté l’inflation. Parmi les partisans d’une action rapide figure l’administration Biden, qui considère la mesure comme essentielle à ses efforts pour créer des emplois américains.

L’urgence est aussi politique. Les démocrates, qui envisagent un terrain politique sombre avant les élections de mi-mandat, sont impatients d’adopter la législation sur la compétitivité et de promouvoir leurs efforts pour résoudre les problèmes de chaîne d’approvisionnement et créer des emplois pendant la campagne électorale.

« Les enjeux ne pourraient pas être plus élevés car les entreprises prennent toutes leurs décisions maintenant et dans les mois à venir quant à l’endroit où elles effectueront leurs prochaines grandes séries d’investissements en capital », a déclaré Gina Raimondo, secrétaire au Commerce, dans une interview. « D’autres pays sont en train de conclure des accords. Et si le Congrès continue de tergiverser, ce tergiversation enverra le message que les États-Unis ne sont pas sérieux, et nous perdrons ces investissements uniques dans une génération et tous les emplois et avantages de sécurité nationale qui en découlent .”

L’Inde, le Japon et la Corée du Sud ont tous récemment adopté des crédits d’impôt, des subventions et d’autres incitations s’élevant à des dizaines de milliards de dollars pour l’industrie, et l’Union européenne pourrait bientôt finaliser sa propre loi sur les puces avec un financement de 30 à 50 milliards de dollars. La Chine a également étendu les exonérations fiscales et tarifaires et d’autres mesures visant à moderniser son industrie des puces et à réduire sa dépendance à l’égard des pays étrangers.