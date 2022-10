Les fabricants de robots disent qu’ils ne militariseront pas leurs produits

Boston Dynamics et cinq autres sociétés de robotique ont signé un engagement promettant de ne pas militariser leurs produits à usage général et demandant aux autres entreprises de prendre le même engagement.

Les entreprises signataires de l’engagement, qui incluent également Agility Robotics, ANYbotics, Clearpath Robotics, Open Robotics et Unitree, affirment que même si les robots ont parcouru un long chemin ces dernières années et font beaucoup de bonnes choses, il existe toujours un potentiel d’utilisation abusive.

Entre les mains des mauvaises personnes, disent-ils, les robots pourraient être utilisés pour enfreindre les droits civils ou «menacer, blesser ou intimider» des personnes. Le potentiel de militarisation est l’une de leurs plus grandes préoccupations.

“Nous pensons que l’ajout d’armes à des robots qui sont actionnés à distance ou de manière autonome, largement accessibles au public et capables de naviguer vers des endroits auparavant inaccessibles où les gens vivent et travaillent, soulève de nouveaux risques de préjudice et de graves problèmes éthiques”, a écrit le groupe dans leur gage.

L’engagement est intervenu quelques jours seulement après le PDG de Tesla, Elon Musk a dévoilé le Tesla Bot de son entrepriseun robot nommé Optimus qui, selon lui, pourrait coûter 20 000 $ d’ici trois à cinq ans.

Boston Dynamics est surtout connu pour ses robot ressemblant à un chien Spotqui est utilisé par la police et les pompiers pour leur donner une visibilité à distance des endroits potentiellement dangereux où des structures instables, des explosifs, des matières dangereuses ou des colis suspects pourraient être impliqués.

L’entreprise a également testé son robot Atlas très humain. Une vidéo sortie l’année dernière l’a montré en train d’accélérer sur un parcours de parkour.