Les fabricants de préservatifs japonais craignent l’anticlimax aux Jeux olympiques de Tokyo

Pour les fabricants de préservatifs japonais, les Jeux olympiques étaient censés être une opportunité en or, avec des hordes de touristes enthousiastes et des dizaines de milliers de leurs prophylactiques innovants et ultra-minces donnés aux athlètes.

Mais une interdiction des fans étrangers, des règles strictes en matière de virus et des réglementations empêchant la distribution de leurs préservatifs haut de gamme aux concurrents ont laissé les fabricants dégonflés.

Depuis les Jeux de 1988 à Séoul, des centaines de milliers de préservatifs gratuits ont été distribués aux Jeux olympiques, pour encourager les rapports sexuels protégés alors que les athlètes d’élite du monde se mêlent de près.

Alors que les organisateurs devraient toujours distribuer 160 000 lors des Jeux reportés en cas de pandémie, qui commencent le mois prochain, les règles relatives aux virus devraient limiter les interactions dans le village olympique.

Le livre de règles pour les athlètes les avertit spécifiquement d' »éviter les formes de contact physique inutiles », laissant certains se demander pourquoi des préservatifs sont distribués.

Le projet de les distribuer « est quelque chose que je ne peux tout simplement pas comprendre », a tweeté Ken Noguchi, un alpiniste et militant écologiste japonais.

Les organisateurs des Jeux disent que la distribution de préservatifs est destinée à sensibiliser au VIH/SIDA, et que le Comité International Olympique a demandé que les distributions continuent cette année, malgré la pandémie.

« Les préservatifs distribués ne sont pas destinés à être utilisés au village olympique », a déclaré le comité d’organisation à l’AFP.

Au lieu de cela, ils sont censés être « ramenés par les athlètes dans leurs pays d’origine respectifs et les aider à soutenir la campagne de sensibilisation », ont-ils ajouté.

Alors que la distribution se poursuit, il y a une ride pour les fabricants : l’interdiction de leur modèle prisé, les préservatifs qui ne font que 0,01 mm d’épaisseur.

Les temps difficiles

Dès que Tokyo a été nommé hôte de 2020, les entreprises japonaises de préservatifs ont accéléré leur fabrication pour assurer une couverture maximale à temps pour les Jeux.

Maintenant, il s’avère que les fabricants ne peuvent distribuer que leurs préservatifs à base de latex, tandis que les modèles ultra-minces sont en polyuréthane, selon la Japan Condoms Industrial Association.

« Quand j’ai appris cette exigence, je me suis dit : ‘Oh mon Dieu… est-ce que ça peut être vrai ? », a déclaré à l’AFP une source du secteur.

« Nous avions vraiment compté pouvoir proposer ces (ultra-minces) ».

On est loin de l’excitation grisante à l’approche des Jeux avant qu’ils ne soient reportés l’année dernière.

En 2018, le principal fabricant de préservatifs Sagami Rubber Industries a ouvert une nouvelle usine en Malaisie pour répondre à la hausse attendue de la demande.

« Il n’y a que des entreprises japonaises qui fabriquent désormais des préservatifs aussi fins que 0,01 à 0,02 mm », avait alors déclaré à l’AFP le porte-parole Hiroshi Yamashita.

« Nous considérons (les Jeux de Tokyo) comme une opportunité extrêmement précieuse de faire connaître au monde la haute technologie japonaise. »

La pandémie a provoqué des moments difficiles, les frontières du Japon étant effectivement fermées aux touristes et aux organisateurs olympiques interdisant les spectateurs étrangers pour la première fois de l’histoire.

Dans les quartiers insolites de Harajuku et Shibuya animés de Tokyo, les boutiques Condomania gérées par Koji Negishi attirent généralement un grand nombre de touristes.

Mais « les touristes étrangers ont pratiquement disparu de cette zone, par rapport à 2019 », a-t-il déclaré à l’AFP.

Les magasins de Negishi proposent une variété de produits destinés à plaire aux visiteurs, allant des célèbres prophylactiques à peine disponibles aux souvenirs imprimés avec des gravures sur bois emblématiques d’Ukiyoe, comme la « Grande Vague » avec le mont Fuji en arrière-plan.

« Ceux qui sont conçus comme des souvenirs ne se vendent pas du tout », a déclaré Negishi avec tristesse.

« Maintenant, notre magasin reste à flot grâce aux clients réguliers du quartier », a-t-il ajouté.

Cependant, les restrictions de virus à Tokyo ont également réduit le nombre de clients japonais.

Une source de l’industrie a déclaré que les goûts nationaux semblent favoriser les préservatifs avec un lubrifiant supplémentaire, plutôt que le style ultra-mince.

« Du point de vue des rapports sexuels protégés, ce que nous voulons, ce sont les gens qui utilisent n’importe quel préservatif, plutôt qu’aucun », a-t-il déclaré.

« Donc, en fin de compte, tout ce que les gens choisissent parce que cela leur fait du bien est une bonne chose pour nous. »

