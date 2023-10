La course aux ARM a commencé ! Alors que le silicium Apple M3 de troisième génération basé sur ARM approche à grands pas, Qualcomm a annoncé sa solution concurrente, Snapdragon X Elite pour les ordinateurs portables Windows. Le SoC promet d’excellentes performances, une efficacité extrême et arrivera sur le marché des PC d’ici mi-2024.

Il a été confirmé qu’un certain nombre des plus grands fabricants de PC Windows développeraient des appareils dotés de la nouvelle puce. La liste comprend HP, Lenovo, Asus, Dell et Acer. Honor, Microsoft, Samsung et Xiaomi vont également livrer des ordinateurs portables équipés de Snapdragon X Elite, qui seront annoncés l’année prochaine.

La compatibilité logicielle est le gros problème que Qualcomm doit résoudre maintenant. C’est pourquoi la société a révélé ses partenaires logiciels, travaillant sur des versions compatibles ARM de leurs logiciels, notamment BlackMagic Design avec Davinci Resolve. Il y aura une version Windows adaptée basée sur ARM juste à temps pour le lancement effectif du SoC en 2024.

De plus, Davinci Resolve devrait être 1,7 fois plus rapide que les processeurs standard à 12 cœurs avec GPU intégré et jusqu’à 3 fois plus rapide lorsqu’il fonctionne sur le NPU du X Elite.