Les fabricants de nouilles instantanées demandent à la Thaïlande d’autoriser une augmentation des prix

Espace réservé pendant le chargement des actions d’article

Lundi, cependant, les fabricants des marques de nouilles instantanées Mama, Sue Sat, Wai Wai, Yam Yam et Nissin – cette dernière fabriquant les produits Cup Noodles et Top Ramen – ont déclaré qu’ils demanderaient l’autorisation au gouvernement thaïlandais d’augmenter leurs prix d’un tiers, passant de 6 bahts à 8 bahts (environ 23 centimes), selon les médias officiels. Les prix sont fixés à 6 bahts depuis environ 14 ans.

Les fabricants de nouilles ont déclaré qu’ils perdaient de l’argent en vendant leurs produits aux bas prix imposés par le plafond dans un contexte d’augmentation des coûts des ingrédients et du carburant, en grande partie à cause de l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Les prix à terme du blé ce mois-ci étaient de 8 $ le boisseau, en baisse par rapport au sommet d’environ 12,50 $ en mai, bien qu’ils restent élevés par rapport aux normes historiques.

Les constructeurs ont indiqué qu’ils soumettraient leur demande mardi. Le ministère du Commerce n’a pas répondu à une demande de commentaires pour savoir s’il autoriserait l’augmentation de 2 bahts, soit moins de 6 cents. Un haut responsable du ministère, Wattanasak Sur-iam, a déclaré dans une déclaration à Reuters que le gouvernement examinerait ces demandes au cas par cas et que tout changement devrait bénéficier aux consommateurs et aux producteurs.

On s’inquiète de la hausse des prix des nouilles instantanées ailleurs en Asie, où la nourriture est particulièrement omniprésente. Le ministre indonésien de l’agriculture a averti ce mois-ci que les prix des nouilles instantanées pourraient augmenter jusqu’à trois fois en raison des tensions sur les chaînes d’approvisionnement dues au changement climatique et à l’invasion russe, CNBC Indonesia signalé .

La guerre en Ukraine a fait monter en flèche les prix des denrées alimentaires et du carburant, les prix des produits alimentaires aux États-Unis ayant augmenté ce mois-ci de plus de 12 % par rapport à l’été dernier. Dans certains des pays les plus pauvres du monde, la guerre a aggravé les crises de la faim en cours, selon les experts. Le Programme alimentaire mondial des Nations Unies a dit cette année qu’un nombre record de 345 millions de personnes dans le monde étaient en situation d’insécurité alimentaire ou à haut risque, en raison de l’invasion de l’Ukraine et de la pandémie de coronavirus.