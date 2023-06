Les fabricants de médicaments visent à lutter contre les négociations de Medicare chez SCOTUS

Des PDG de sociétés pharmaceutiques témoignent devant la commission des finances du Sénat sur « Drug Pricing in America: A Prescription for Change, Part II » le 26 février 2019 à Washington, DC. De gauche à droite, Richard A. Gonzalez, président-directeur général d’AbbVie Inc ; Pascal Soriot, directeur exécutif et PDG d’AstraZeneca ; Giovanni Caforio, président du conseil d’administration et PDG de Bristol-Myers Squibb Co. ; Jennifer Taubert, vice-présidente exécutive et présidente mondiale de Janssen Pharmaceuticals, Johnson & Johnson ; Kenneth C. Frazier, président-directeur général de Merck & Co. Inc. ; Albert Bourla, PDG de Pfizer et Olivier Brandicourt, PDG de Sanofi.

Gagnez Mcnamee | Getty Images Actualités | Getty Images