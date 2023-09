Les fabricants de médicaments contre le diabète participeront aux négociations sur Medicare

Dans cette illustration photographique, Farxiga est mis à la disposition des clients de la pharmacie New City Halsted le 29 août 2023 à Chicago, Illinois.

AstraZeneca et Boehringer Ingelheim ont déclaré mercredi à CNBC qu’ils accepteraient de participer au premier cycle de négociations sur le prix des médicaments Medicare, même après que les deux sociétés pharmaceutiques poursuivi d’arrêter le processus le mois dernier.

Farxiga, le médicament contre le diabète de type 2 d’AstraZeneca, et Jardiance, le médicament contre le diabète de Boehringer Ingelheim, font partie des 10 premiers médicaments sélectionnés pour des négociations de prix avec Medicare. Les deux sociétés semblent être les premiers fabricants à indiquer qu’ils se conformeront aux négociations, qui visent à freiner la hausse des coûts des médicaments sur ordonnance pour les Américains âgés.

Les fabricants des huit autres médicaments sélectionnés ont jusqu’au 1er octobre pour signer un accord de participation au processus. Ces sociétés n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de CNBC sur leurs intentions de participer.

« Nous restons déterminés à garantir que les patients ont accès à FARXIGA et prévoyons de participer au processus décrit par CMS pour communiquer la valeur de FARXIGA aux personnes couvertes par Medicare », a déclaré AstraZeneca dans un communiqué à CNBC.

Boehringer Ingelheim a déclaré dans un communiqué qu’il était « déterminé à engager des conversations ouvertes et transparentes » avec les Centers for Medicare et Medicaid Services, ou CMS.

« Nous sommes impatients de partager des informations détaillées avec CMS sur la valeur de Jardiance et de renforcer la nécessité d’investir dans l’innovation médicale scientifique pour les patients que nous servons », a déclaré la société.

AstraZeneca, Boehringer Ingelheim et d’autres fabricants de médicaments comme Bristol Myers Squibb , Johnson & Johnson et Merck ont déposé au moins huit poursuites distinctes ces derniers mois pour tenter de déclarer les négociations inconstitutionnelles. Un autre procès intenté par la Chambre de Commerce, l’un des plus grands groupes de pression au niveau national, vise à obtenir une injonction préliminaire, qui vise à bloquer les négociations avant le 1er octobre.

L’industrie pharmaceutique s’oppose farouchement à ce processus car elle estime qu’il menacera la croissance de ses revenus, ses bénéfices et l’innovation pharmaceutique. Toutefois, les analystes s’attendent à des pertes financières minimes pour les entreprises, du moins dans un premier temps, puisque la plupart des médicaments sélectionnés sont déjà confrontés à des expirations de brevets imminentes, ce qui pèsera probablement sur les revenus.

Par exemple, Farxiga perdra son exclusivité commerciale en 2026, ce qui ouvrira le marché aux alternatives génériques. C’est la même année que les prix renégociés entreront en vigueur.

La loi sur la réduction de l’inflation, adoptée l’année dernière par le Congrès à l’issue de votes serrés, a permis à Medicare de négocier les prix des médicaments pour la première fois au cours des six décennies d’histoire du programme. La loi est le pilier central des efforts de l’administration Biden pour contrôler la hausse des prix des médicaments et constitue une victoire majeure pour le Parti démocrate.

L’administration a désigné le mois dernier la première série de médicaments qui feront l’objet de négociations sur les prix, donnant ainsi le coup d’envoi d’un long processus de négociation qui se terminera en août 2024.