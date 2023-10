Les fabricants de médicaments acceptent les négociations sur le prix des médicaments Medicare : quelle est la prochaine étape

L’industrie pharmaceutique affirme également que ce processus menacera la croissance des revenus, les bénéfices et l’innovation pharmaceutique.

« Nous n’avons pas d’autre choix que de signer « l’accord ». Si nous ne signons pas, nous serions tenus de payer des pénalités incroyablement élevées à moins que nous retirions tous nos médicaments de Medicare et Medicaid. Ce n’est pas un véritable choix », a déclaré à CNBC un porte-parole de Bristol Myers Squibb avant la date limite de dimanche.

Si les fabricants de médicaments refusent de s’engager dans les négociations, ils pourraient être contraints de payer une taxe d’accise pouvant atteindre 95 % sur les ventes de leurs médicaments aux États-Unis ou de retirer tous leurs produits des marchés Medicare et Medicaid, selon CMS.

Voici les 10 médicaments et les entreprises qui les fabriquent :

Entre-temps, lundi est la date limite pour que ces sociétés soumettent des informations économiques et commerciales sur leurs médicaments, y compris les coûts de recherche et développement et les données sur les ventes et les revenus.

Dimanche était la date limite pour que les 10 sociétés pharmaceutiques signent un accord pour s’engager dans les négociations, qui visent à rendre les médicaments coûteux plus abordables pour les Américains âgés.

La loi sur la réduction de l’inflation du président Joe Biden, adoptée l’année dernière, a autorisé Medicare à négocier les prix des médicaments pour la première fois au cours des six décennies d’histoire du programme. Le long processus de négociation ne prendra fin qu’en août 2024, et des prix réduits entreront en vigueur en janvier 2026.

Les sociétés ont confirmé leur participation dans des déclarations distinctes à CNBC. Les Centers for Medicare & Medicaid Services n’ont pas immédiatement répondu à une demande de confirmation que tous les fabricants de médicaments étaient d’accord avec les pourparlers.

Cet automne, CMS organisera une réunion avec les 10 entreprises afin qu’elles puissent fournir un contexte aux données qu’elles ont soumises d’ici lundi.

La CMS organisera également des séances d’écoute avec des organisations de consommateurs et de patients pour obtenir des informations que l’agence pourra utiliser pour élaborer ses offres de prix initiales pour les médicaments sélectionnés.

CMS fera ensuite une première offre de prix aux fabricants en février, et les entreprises auront un mois pour accepter ou faire une contre-offre.

Les négociations se termineront en août et les prix convenus seront publiés le 1er septembre 2024. Les prix réduits n’entreront en vigueur que le 1er janvier 2026.

Après le premier cycle de négociations, la CMS peut négocier les prix de 15 médicaments supplémentaires pour 2027 et de 15 autres en 2028. Ce nombre s’élève à 20 médicaments négociés par an à partir de 2029 et au-delà.

CMS sélectionnera uniquement les médicaments Medicare Part D pour les médicaments couverts par les deux premières années de négociations. Il ajoutera des médicaments plus spécialisés couverts par Medicare Part B, qui sont généralement administrés par des médecins, en 2028.

Les négociations sur le prix des médicaments devraient permettre à Medicare d’économiser environ 98,5 milliards de dollars sur une décennie, selon le Congressional Budget Office.

Les négociations devraient également permettre d’économiser de l’argent pour les personnes inscrites à Medicare, qui prennent en moyenne quatre à cinq médicaments sur ordonnance par mois et sont de plus en plus confrontées à des dépenses personnelles que beaucoup ont du mal à se permettre.