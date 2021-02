L’Association du textile et de l’habillement du Portugal estime qu’environ 10 à 15 000 travailleurs sont impliqués dans la production de masques textiles, les exportations de ces produits étant estimées à environ 18,8 millions d’euros par mois.

« Nos entreprises continuent d’exporter vers d’autres marchés, mais nous devons considérer que les marchés français et allemand sont des marchés très importants pour nous et leur perte aura un impact. » Braz Costa est le directeur général du Centre de recherche sur le textile et l’habillement au Portugal. Et il s’interroge sur la qualité des masques en tissu disponibles, avant l’interdiction:

« Les pays n’étaient pas stricts quant au contrôle de qualité de ce qu’ils importaient. Cela a conduit à cette situation maintenant, à imposer l’utilisation de FFP2. »

Le Centre de recherche sur les textiles et les vêtements au Portugal indique que certains modèles de masques en tissu certifiés ont une capacité de filtration de 90%. Mais ce n’est pas aussi élevé que les masques chirurgicaux, qui représentent environ 95%. Et alors que les variantes du COVID-19 continuent de muter, les gouvernements se tournent vers l’utilisation de masques FFP2

Regardez le rapport complet d’Euronews dans le lecteur ci-dessus.