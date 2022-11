Les fabricants de Lidar Ouster et Velodyne acceptent de fusionner

La Bourse de New York accueille Ouster Inc. (NYSE : OUST), aujourd’hui, vendredi 12 mars 2021, pour célébrer sa cotation initiale. Pour honorer l’occasion, le PDG d’Ouster, Angus Pacala, accompagné de Chris Taylor, vice-président, NYSE Listings and Services, sonne The Opening Bell®.

Les fabricants de Lidar Ouster et Velodyne ont accepté de fusionner, combinant environ 400 millions de dollars en valeur marchande.

Les entreprises ont déclaré lundi qu’elles allaient unir leurs forces pour accroître leur compétitivité dans un segment de marché qui a vu ses valorisations s’effondrer, les investisseurs étant de plus en plus déçus par la technologie des véhicules autonomes.

Lidar, abréviation de “détection et télémétrie de la lumière”, est une technologie de capteur qui utilise des lasers invisibles pour créer une carte 3D très détaillée de l’environnement du capteur. Les capteurs Lidar sont considérés comme des composants importants de presque tous les systèmes de véhicules autonomes actuellement en cours de développement et trouvent de plus en plus d’applications avec des systèmes avancés d’assistance à la conduite ainsi que d’autres domaines de la robotique.

L’intérêt intense des investisseurs pour le potentiel des véhicules autonomes a conduit de nombreuses startups lidar à entrer en bourse au cours des dernières années. Mais les valorisations ne sont plus qu’une fraction de ce qu’elles étaient il y a deux ans, et d’éminents constructeurs automobiles, dont Moteur Ford et Volkswagen ont réduit les investissements dans l’autonomie au profit de systèmes d’aide à la conduite plus limités.

Dans le cadre de l’accord, signé vendredi, les actionnaires de Velodyne recevront 0,8204 action d’Ouster pour chaque action Velodyne qu’ils détiennent, soit une prime d’environ 7,8 % sur la base des cours de clôture de vendredi pour les actions des deux sociétés.

Le fondateur et PDG d’Ouster, Angus Pacala, dirigera la société fusionnée, qui n’a pas encore de nom officiel. Le PDG de Velodyne, Ted Tewksbury, qui a rejoint le fabricant de lidar l’année dernière, présidera le conseil d’administration de la société après la fusion.

“Nous savions tous qu’il y a un besoin de consolidation sur le marché”, a déclaré Pacala à CNBC. “C’est nous qui sortons et le faisons.”

Pacala a déclaré que la société fusionnée sera un concurrent plus redoutable, avec une fabrication rationalisée, plus de 170 brevets et ce qu’il a décrit comme “des bases de clients, des partenaires et des canaux de distribution complémentaires”.

Les sociétés ont identifié environ 75 millions de dollars d’économies pouvant être réalisées au cours des neuf premiers mois suivant la clôture de la transaction, a-t-il déclaré.

La société combinée sera également relativement flush, critique dans un marché où il est devenu difficile pour les startups non encore rentables de lever des fonds. Entre eux, Ouster et Velodyne disposaient d’un total de 355 millions de dollars en espèces au 30 septembre, a déclaré Pacala.

Velodyne a été l’un des premiers pionniers du lidar automobile, en développant son premier capteur en 2007. Ses capteurs « rondelle » distinctifs ont été vus sur la plupart des premiers prototypes de véhicules autonomes. Mais ses premières unités, qui coûtaient 75 000 $ chacune et avaient des pièces mobiles délicates, étaient trop chères et fragiles pour être utilisées sur des véhicules produits en série.

Velodyne a finalement été en mesure de réduire le coût de ses capteurs de rondelle à 4 000 $ tout en les rendant plus robustes. Mais alors que de nouveaux rivaux dotés de capteurs lidar à semi-conducteurs – dont Ouster, fondé en 2015 – sont entrés dans l’espace automobile, le premier leader a pris du retard.

Velodyne détient toujours des brevets critiques sur le lidar et n’a pas hésité à les faire appliquer. La société a poursuivi Ouster pour contrefaçon de brevet plus tôt cette année et a intenté une action connexe devant la Commission du commerce international des États-Unis visant à empêcher Ouster d’importer ses unités lidar aux États-Unis. (Les unités lidar d’Ouster sont fabriquées en Thaïlande par le sous-traitant Benchmark Electronics.)

Les sociétés organiseront une webdiffusion conjointe à 8 h 30 HE lundi pour discuter de la fusion. Ouster publiera ses résultats du troisième trimestre après la clôture des marchés américains lundi; Velodyne doit publier ses résultats après la fermeture des marchés mardi.