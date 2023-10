Les fabricants de l’Arizona célébrés lors du déjeuner annuel de remise des prix du fabricant de l’année

L’Arizona Manufacturers Council a reconnu mardi les réalisations exceptionnelles dans le domaine de la fabrication lors du déjeuner annuel de remise des prix du fabricant de l’année au Grand Canyon University Arena.

Les gagnants de cette année sont :

Excellence en innovation – NXP Semiconductors

Excellence en durabilité – PepsiCo, Inc.

Petit fabricant de l’année – Pilgrim Aerospace Fasteners

Fabricant moyen de l’année – MD Helicopters

Grand fabricant de l’année – Northrop Grumman

« Les gagnants des prix du fabricant de l’année 2023 témoignent de la force et de la diversité de notre secteur », a déclaré Grace Appelbe, directrice exécutive d’AMC. « Des semi-conducteurs à la production de boissons, en passant par l’aérospatiale et la défense et bien plus encore, l’industrie manufacturière en Arizona ne se contente pas de produire des produits innovants, mais elle crée également des emplois souhaitables et bien rémunérés. »

La mairesse de la ville de Queen Creek, Julia Wheatley, a été nommée championne manufacturière de l’année pour son plaidoyer en faveur d’une législation qui aidera les communautés à attirer des fabricants et à répondre à leurs besoins en infrastructures publiques, et pour son travail visant à attirer un investissement de plusieurs milliards de dollars du secteur énergétique sud-coréen. géant LG à Queen Creek, où l’entreprise construira une usine de fabrication de batteries au lithium. La production devrait démarrer en 2025.

« Sans des dirigeants locaux forts comme le maire Wheatley, l’Arizona risque de perdre ces investissements majeurs créateurs d’emplois », a déclaré Appelbe. « Le maire Wheatley comprend ce qu’il faut pour réaliser ces mégaprojets et pourquoi le gouvernement local est un partenaire essentiel dans la stratégie de développement économique de l’État. »

La maire de Phoenix, Kate Gallego, était une invitée vedette et a fait des remarques sur la croissance manufacturière de sa ville, vantant l’intérêt que Phoenix a reçu de la part des fabricants du monde entier, y compris en Asie et plus près de chez nous, à Sonora, au Mexique.

Elle a également parlé de l’importance des partenariats entre les fabricants et les établissements d’enseignement au niveau secondaire comme WestMEC, qui propose aux étudiants une formation professionnelle et technique, ainsi qu’au niveau collégial, en citant les exemples des Maricopa Community Colleges et de l’Université du Grand Canyon, qui investissent tous deux massivement dans la formation d’étudiants à des emplois dans le secteur manufacturier.

L’événement a également donné lieu à une conversation entre Danny Seiden, président-directeur général de la Chambre de commerce et d’industrie de l’Arizona, et Jeff Guldner, PDG d’APS, au cours de laquelle les deux hommes ont discuté de la façon dont l’entreprise a été en mesure de fournir une énergie fiable pendant un été de températures record, et des efforts de l’entreprise pour réduire son empreinte carbone, entre autres sujets.

Guldner a attribué le succès d’APS tout au long des chauds mois d’été à une combinaison de bonne planification et de bonnes opérations. « Nous sommes vraiment doués pour nous adapter », a-t-il déclaré.

Guldner a déclaré que l’APS avait pour objectif 2050 d’être sans carbone et 2030 d’être à 65 % sans carbone. La centrale électrique de Palo Verde sera essentielle pour atteindre ces objectifs, grâce à sa fourniture 24h/24 et 7j/7 d’énergie nucléaire sans carbone. Il a déclaré que Palo Verde est le plus grand producteur d’énergie propre du pays.

L’événement fait partie des activités du Mois de la fabrication de l’AMC, qui comprend également la tournée en bus Made in Arizona, comprenant des visites des coulisses de certains des meilleurs fabricants de l’État, et le concours Hottest Thing Made in Arizona, qui invite le public à votez pour leur produit préféré fabriqué en Arizona. Les gagnants du concours seront annoncés lors de la tournée.