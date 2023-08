Les fabricants de la sonde à viande Meater Plus ont maintenant une planche à découper et je l’adore

James Bricknell / Crumpe

Depuis 2017, nous avons passé en revue la sonde à viande sans fil Meater d’origine et depuis lors, le Meater Plus mis à jour est l’un de nos accessoires de grillades préférés de cette année. Maintenant, Meater se diversifie avec un bloc de coupe robuste conçu pour correspondre à votre Meater Plus et ajouter du style à votre saison de grillades.

Comme dans le cas du Meater Plus, le Meater Board est fabriqué à partir de bambou, un matériau durable incroyablement solide et durable. Il est également lisse et donne à la planche une finition brillante avant même d’ajouter l’huile minérale recommandée. Conseil de pro : Huilez toujours vos planches à découper avant de les utiliser et jamais mettez-les au lave-vaisselle. L’huile les garde propres et aide à les rendre antiadhésifs.

Alors qu’un côté de la planche est complètement plat – utile pour afficher des aliments ou couper des légumes ou du pain – l’autre côté a un canal profond qui aidera à évacuer les liquides de votre viande pendant que vous coupez. Il a même un bec verseur dans un coin pour que vous puissiez facilement jeter les jus, ou les utiliser en sauce si vous êtes élite.

James Bricknell / Crumpe

Maintenant, c’est 125 $, et c’est beaucoup d’argent pour un morceau de bois utilisé pour couper la viande. Je comprends. Mais en ce qui concerne les morceaux de bois, celui-ci a fière allure dans votre cuisine, il est assez grand pour couper même la plus grosse poitrine à 19,6 sur 14,9 sur 1,2 pouces, et le poids renforce ce sentiment de qualité. La planche à viande est une pièce maîtresse qui peut être utilisée dans votre cuisine pendant des années si vous la traitez correctement.

J’ai vraiment aimé utiliser le Meater Board comme une solution tout-en-un pour mes besoins. J’utilise un côté de la planche pour couper les matières premières – principalement les légumes – du repas, je l’utilise pour les transporter sur le gril, puis je la retourne et j’utilise l’autre côté pour ramener la viande et les légumes cuits à l’intérieur. Ensuite, pour éviter de faire plus de bazar à laver, je sers la viande sur la planche. Il a l’air incroyable, et avec un peu d’eau et de savon, il est prêt pour le prochain tour. Cela vaut bien le prix si vous aimez griller ou si vous voulez une planche à découper fiable qui durera longtemps.