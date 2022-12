Les fabricants de cigarettes ont reçu l’ordre d’afficher des panneaux d’avertissement chez les détaillants

Les grandes compagnies de cigarettes seront bientôt tenues d’afficher des panneaux dans les points de vente avertissant des effets du tabagisme sur la santé, a annoncé le ministère de la Justice.

L’ordonnance, qui doit entrer en vigueur le 1er juillet 2023, est la dernière d’une série plus large de mesures ordonnées par le tribunal résultant d’un procès de 1999 contre les fabricants de cigarettes, a déclaré le département. dans une version.

L’ordonnance exige des défendeurs Altria , Philip Morris USA Inc., RJ Reynolds Tobacco Company et quatre marques de cigarettes appartenant à ITG Brands pour afficher les panneaux pendant deux ans. Les représentants des entreprises n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

“Les avocats du ministère de la Justice ont travaillé avec diligence pendant plus de 20 ans pour tenir responsables les compagnies de tabac qui ont fraudé les consommateurs sur les risques pour la santé du tabagisme”, a déclaré la procureure générale associée Vanita Gupta dans un communiqué.

Les panneaux de vente au détail seront “conçus pour attirer l’attention” et comprendront des avertissements tels que “Fumer des cigarettes provoque de nombreuses maladies et en moyenne 1 200 décès américains chaque jour” et “La nicotine dans les cigarettes crée une forte dépendance et que les cigarettes ont été conçues pour créer et entretenir une dépendance.”

L’ordonnance découle d’un procès intenté en 1999 devant le tribunal de district américain du district de Columbia par une coalition de groupes de défense anti-tabac et de santé publique. Il en est résulté une décision selon laquelle les fabricants de cigarettes escroquaient les consommateurs sur les dangers pour la santé associés à la cigarette.

Dans le cadre d’ordonnances judiciaires antérieures, des mises en garde sanitaires similaires ont commencé à apparaître en 2017 dans les journaux et les publicités télévisées, sur les paquets de cigarettes et sur les sites Web des entreprises. Les enseignes de vente au détail ont fait l’objet de plusieurs appels avant qu’un accord ne soit conclu en mai dernier, a déclaré le ministère de la Justice.

La commande s’appliquera à environ 200 000 points de vente américains qui ont des accords de marchandisage avec les fabricants de cigarettes, selon le département. Les entreprises devront modifier leurs contrats de revendeurs, puis fabriquer et distribuer les enseignes requises dans les six mois suivant la date de début de la commande.

La commande arrive cette semaine en tant que fabricant de cigarettes électroniques Juul Lab litige réglé accusant dénonce les pratiques commerciales et commerciales trompeuses. La société, qui appartient en partie à Altria, a déclaré avoir conclu des règlements couvrant plus de 5 000 cas avec près de 10 000 plaignants.

Dans le cadre des résolutions, Juul indemnisera les personnes aux prises avec une dépendance à la nicotine et financera des programmes visant à lutter contre la consommation de nicotine chez les jeunes.