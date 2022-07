Les fabricants d’armes refusent d’assumer la responsabilité de la violence armée — RT World News

Les armes à feu sont des “objets inanimés”, les meurtriers sont les responsables, déclarent les dirigeants au Congrès

Les fusillades de masse, aussi horribles soient-elles, ne peuvent être imputées aux fabricants d’armes à feu, ont déclaré mercredi au Congrès les PDG des deux principaux fabricants d’armes à feu américains.

Apparaissant pour témoigner devant le comité de surveillance et de réforme de la Chambre, le fondateur et PDG de Daniel Defence, Marty Daniel, basé en Géorgie, a déclaré que lui, sa famille et ses employés étaient “profondément perturbé” par les déchaînements commis à Uvalde, Buffalo et Highland Park, Illinois, mais a soutenu que la réponse de la nation à ces actes devrait être “axé non pas sur le type d’arme, mais sur le type de personnes susceptibles de commettre des tirs de masse.”

“Dernièrement, de nombreux Américains, moi y compris, ont été témoins d’une érosion de la responsabilité personnelle dans notre pays et dans notre culture. Les fusillades de masse étaient pratiquement inconnues il y a quelques décennies à peine », dit Daniel.

« Alors, qu’est-ce qui a changé ? Pas les armes à feu. Ils sont sensiblement les mêmes que ceux fabriqués il y a plus de 100 ans. Cependant, il ne fait aucun doute que notre société a changé de manière significative », il ajouta.















Lorsque la présidente du comité Carolyn Maloney (D-New York) lui a demandé s’il accepterait « accepter sa responsabilité personnelle » pour le rôle de son entreprise dans la fusillade d’Uvalde, où le tireur a utilisé un fusil produit par Daniel Defence, Daniel a déclaré : « Ces actes sont commis par des meurtriers. Les meurtriers sont responsables », avant d’être interrompu.

Daniel était l’un des deux dirigeants d’entreprises d’armes à feu qui ont accepté de témoigner lors de l’audience du comité sur le rôle des fabricants d’armes dans la montée de la violence armée aux États-Unis. L’autre était le président et chef de la direction de Sturm, Ruger & Co. Christopher Killloy qui a également refusé de prendre le blâme, affirmant que le “L’arme à feu est un objet inanimé.”

Killoy a souligné que sa société produisait “fusils de sport modernes” qui ne peut en aucun cas être considéré “armes de guerre”.

Le président de Smith & Wesson, Mark Smith, aurait refusé la demande de témoignage du comité de surveillance. Maloney a déclaré qu’une assignation à comparaître serait émise dans les prochains jours pour lui faire répondre aux questions du comité.















Avant l’audience, le comité a publié une note indiquant que les ventes d’armes d’assaut de type AR-15 représentaient plus d’un milliard de dollars de ventes par les cinq principaux fabricants du pays, dont Daniel Defence, Smith & Wesson, Bushmaster, Sig Sauer et Sturm. , Ruger & Co.

Les États-Unis sont en proie à ce que de nombreux législateurs et médias ont décrit comme un “épidémie” de la violence armée. De janvier à début juin, 247 fusillades de masse ont été signalées dans le pays, dont 27 dans des écoles.

Le 24 mai, un homme armé de 18 ans a ouvert le feu sur la Robb Elementary School à Uvalde, au Texas, tuant 21 personnes, dont 19 élèves. Le 4 juillet, un tireur de 21 ans a tué sept personnes et en a blessé 48 autres lors d’un défilé du jour de l’indépendance à Highland Park, dans l’Illinois.