Les fabricants britanniques craignent les pannes d’électricité et les pertes d’emplois après la réduction des subventions énergétiques

Près des deux tiers des fabricants britanniques craignent des pannes d’électricité cet hiver au milieu des retombées de la crise de l’énergie, selon une enquête de l’industrie, alors que les inquiétudes grandissent quant aux projets du gouvernement de réduire le soutien financier aux entreprises. Alors que le chancelier, Jeremy Hunt, se prépare à annoncer une forte réduction du soutien à l’industrie, l’organisme commercial Make UK a déclaré que l’impact des coûts énergétiques exorbitants sur les fabricants ne montrait aucun signe de ralentissement. Le groupe industriel, qui représente 20 000 fabricants britanniques, a déclaré que la réduction du soutien financier exacerberait les pertes d’emplois et réduirait la production des usines, ce qui nuirait à l’économie. Hunt devrait dévoiler un ensemble de mesures cette semaine pour aider les entreprises ayant des coûts énergétiques élevés, y compris la prolongation d’un programme au-delà de sa date d’expiration en mars. Cependant, la chancelière a déclaré aux patrons lors d’une réunion critique la semaine dernière que les mesures actuelles étaient “d’un coût insoutenable” et seraient remplacées à un “niveau inférieur”. Selon une enquête menée auprès de plus de 200 hauts responsables de l’industrie manufacturière par MakeUK et le cabinet d’expertise comptable PwC, près des trois quarts des entreprises (70 %) s’attendent à ce que leurs coûts énergétiques augmentent cette année, les deux tiers déclarant qu’ils prévoient de réduire leur production ou emplois en conséquence. Dans les dernières enquêtes auprès des entreprises du cabinet d’expertise comptable et de conseil aux entreprises BDO, les employeurs ont également annoncé leur intention de suspendre le recrutement en raison des inquiétudes concernant une récession, les entreprises étant aux prises avec une inflation élevée et des pressions sur la chaîne d’approvisionnement. Make UK a découvert que jusqu’à 60 % des patrons étaient de plus en plus préoccupés par les pannes affectant leur entreprise, tandis que près des deux tiers (64 %) ont déclaré que les coûts énergétiques plus élevés constituaient le plus grand risque pour leur entreprise. Plus de 13 % ont spécifiquement envisagé de fermer l’entreprise ou de mettre en place des arrêts, et plus d’un sur 10 envisage de délocaliser la production dans un autre pays où les coûts énergétiques sont moins chers. Malgré l’inquiétude accrue des dirigeants de l’industrie, les prix de gros de l’énergie ont fortement chuté ces dernières semaines après une période de temps relativement doux au Royaume-Uni et en Europe. Les économistes de HSBC ont déclaré que la baisse des prix pourrait profiter aux entreprises et contribuer à faire baisser l’inflation. Elizabeth Martins, économiste principale à la banque, a déclaré: «En supposant qu’un soutien supplémentaire minimal à partir d’avril, cette baisse des prix de l’essence sera d’une importance cruciale pour de nombreuses entreprises. « Bien sûr, de nombreuses factures peuvent encore augmenter. Mais par rapport à certaines des factures auxquelles les entreprises étaient confrontées auparavant [current government support was introduced]les niveaux actuels semblent décidément plus gérables. Stephen Phipson, directeur général de Make UK, a déclaré que les niveaux de soutien gouvernemental existants étaient un sparadrap inadéquat, les fabricants étant également aux prises avec des perturbations continues de la chaîne d’approvisionnement, des pénuries de main-d’œuvre, des incertitudes politiques et des coûts de transport élevés. Inscrivez-vous pour Les affaires aujourd’hui Newsletter quotidienne gratuite Préparez-vous pour la journée de travail – nous vous indiquerons toutes les actualités et analyses commerciales dont vous avez besoin chaque matin

« Le rendre moins généreux aggravera la situation pour de nombreuses entreprises. En fait, il existe des arguments très solides et urgents pour égaler les régimes plus généreux que nos concurrents ont mis en place.

« Le gouvernement doit également veiller à ce que tous les principaux utilisateurs d’énergie soient inclus dans toute extension, et pas seulement ceux traditionnellement considérés comme « à forte intensité énergétique ». Sinon, il y a des entreprises très importantes qui passeront entre les mailles du filet.

Le manque de confiance des entreprises dans les perspectives économiques et les problèmes de productivité les rendent réticentes à embaucher de nouveaux employés, selon les dernières enquêtes de conjoncture de BDO.

Les intentions d’embauche des entreprises ont chuté à un creux de deux ans, la lecture la plus faible depuis le dernier trimestre de 2020 lorsqu’elles étaient confrontées à de nouvelles restrictions Covid, selon l’indice de l’emploi de l’entreprise. Cela malgré le fait que les entreprises aient signalé à BDO des niveaux légèrement améliorés de production et de confiance des entreprises en décembre.

“L’inflation et les pressions sur la chaîne d’approvisionnement se font clairement sentir dans tous les domaines, alors que les employeurs suspendent leurs plans de recrutement et envisagent des licenciements pour gérer la hausse des coûts”, a déclaré Kaley Crossthwaite, partenaire chez BDO.