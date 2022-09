Les fabricants annoncent une réduction du prix des billets pour les célébrations de Navratri après une réponse exceptionnelle lors de la Journée nationale du cinéma

Après avoir battu plusieurs records avec des pas massifs et des collections de plus de Rs 10 crore lors de la Journée nationale du cinéma le vendredi 23 septembre, le réalisateur de Brahmastra, Ayan Mukerji, a annoncé des prix réduits des billets pour les célébrations de Navratri du 26 septembre au 29 septembre pour le Ranbir Kapoor et Alia Bhatt. starrer artiste à gros budget.

Lors de la Journée nationale du cinéma, les tarifs ont été fixés à Rs 75 dans tous les multiplex du pays et le public pourra désormais regarder Brahmastra pendant les quatre prochains jours, du lundi 26 septembre au jeudi 29 septembre à Rs 100 par billet pour les célébrations de Navratri.

Ayan est allé sur son Instagram et a partagé une petite vidéo d’annonce avec tous les détails. Parallèlement, il a écrit : “SPÉCIAL NAVRATRI BRAHMĀSTRA Enthousiasmé par ce programme ! La Journée nationale du cinéma nous a peut-être appris quelque chose sur la façon de trouver le bon prix du billet pour permettre à davantage de spectateurs de profiter de l’expérience cinématographique sur grand écran ! Quelque chose que nous sommes incroyablement passionné ! ».

Il a poursuivi: “Avec une attitude consistant à toujours apprendre et à essayer de nouvelles choses, nous espérons que ce programme nous apportera à tous un apprentissage positif intéressant… et nous espérons que notre public continuera à profiter de Brahmāstra cette semaine, alors que nous lançons les célébrations de Navratri à partir de demain!” .





Il a été rapporté que Brahmastra a vu un bond de 240% dans ses collections intra-journalières le vendredi 23 septembre alors que l’épopée d’aventure fantastique a vendu environ 15 billets lakh avec des gains d’environ Rs 11 crore net dans toutes les langues après avoir collecté seulement Rs 3 crore sur sa veille, c’est-à-dire le jeudi 22 septembre. Avec ces prix réduits qui durent encore quatre jours, le film connaîtra à nouveau une tendance à la hausse de son activité.

Pendant ce temps, à part Ranbir et Alia, Brahmastra Part One: Shiva présente Amitabh Bachchan et Mouni Roy dans des rôles essentiels avec les superstars Shah Rukh Khan et Nagarjuna jouant des camées cruciaux protégeant respectivement Vanarastra et Nandi Astra. Le film a déjà collecté Rs 360 crore dans le monde entier dans les dix jours suivant sa sortie et se rapproche maintenant de la barre des Rs 400.