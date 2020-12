La guerre commerciale du président Trump était censée encourager les fabricants américains à emballer leurs opérations chinoises et internationales et à les transférer aux États-Unis.

Il en va de même pour Covid-19, qui a interrompu les livraisons juste à temps en fermant des usines dans le monde entier.

Au lieu de cela, l’incertitude causée par la guerre commerciale de Trump et les perturbations de la chaîne d’approvisionnement de Covid-19 a paralysé les décideurs des entreprises, et bien que plus de 600 fabricants américains aient choisi de retourner aux États-Unis cette année, le nombre est en baisse d’un tiers par rapport à 2018.

«De nombreuses entreprises sont comme des cerfs congelés dans les phares», a déclaré Jim Tomkins, président de Tomkins International, une société de conseil en Caroline du Nord qui aide les fabricants à décider de ramener leurs activités aux États-Unis.

«Ils n’aiment pas avoir à dépendre de la Chine. Ils aimeraient peut-être ramener la fabrication au Mexique ou aux États-Unis, mais à cause de l’incertitude, ils ne peuvent pas me dire leurs besoins. Ils ne savent pas à quel point ils Et étant donné ce qu’ils ne savent pas, ce n’est probablement pas le meilleur moment pour faire des investissements majeurs en capital.

Où sont les lingettes? Les pénuries devraient désormais durer jusqu’à la mi-2021.

Au revoir, au revoir 2020:Plus de la moitié des Américains sont optimistes quant à leurs finances en 2021.

« Leur meilleur pari », a-t-il dit, « est d’attendre le vaccin et de voir ce qui se passera après cela. »

Millions de nouveaux emplois manufacturiers aux États-Unis

Depuis 2010, plus de 4 700 entreprises ont ramené tout ou partie de leurs activités de fabrication aux États-Unis, selon la Reshoring Initiative, une société de conseil de l’Illinois qui se consacre à aider les fabricants à trouver un moyen de rentrer chez eux. Ces mouvements ont créé près d’un million d’emplois manufacturiers américains.

Cela ne veut pas dire que le secteur manufacturier américain dans son ensemble est en croissance. Il compte en fait des milliers d’entreprises manufacturières de moins qu’il y a 10 ans, selon l’Economic Policy Institute. Mais grâce à la relocalisation, l’emploi total a augmenté de 403 000 emplois au cours de cette période, et il est possible que le secteur assiégé connaisse une résurgence si des gens comme Harry Moser réussissent.

Le fondateur de la Reshoring Initiative, Moser s’attache à convaincre les entreprises que la production locale peut avoir un sens dans certaines circonstances.

« Il vous suffit de faire le calcul », a déclaré Moser.

Moser a déclaré que le retour des opérations aux États-Unis peut réduire le coût total de fabrication pour jusqu’à 30% des fabricants, en particulier pour les constructeurs automobiles, les fabricants d’appareils et les fournisseurs de produits essentiels tels que les équipements de protection individuelle, les produits pharmaceutiques et la technologie sans fil 5G.

Son objectif est de ramener 5 millions d’emplois au cours des 30 prochaines années. Mais pour ce faire, dit-il, les États-Unis doivent tripler le nombre d’emplois manufacturiers qu’ils rapportent chaque année. Moser a déclaré que cela serait possible si les taux de change étaient plus favorables au dollar, que l’industrie mettait davantage l’accent sur l’apprentissage et les diplômes de fabrication de deux ans pour créer plus de travailleurs et si les coûts des soins de santé étaient inférieurs.

Les pénuries de dioxyde de carbone et les besoins urgents de la chaîne du froid pharmaceutique font augmenter la demande de glace carbonique

Les tarifs ont gêné

Selon les chiffres fournis par Moser, 2018 a été la meilleure année jamais enregistrée pour la relocalisation d’emplois manufacturiers aux États-Unis. Plus de 900 entreprises ont fait le déplacement cette année-là, générant un record de 180 000 emplois. Mais les tarifs de Trump ont fait obstacle.

Renouveau de la ceinture de rouille:Donald Trump a promis de rendre la ceinture de rouille à nouveau géniale. Il n’a pas.

Révolution numérique:Intel Insight: PDG sur le rôle de la fabrication américaine dans la conduite de la révolution numérique

Le problème avec les tarifs, a déclaré Moser, est qu’ils n’étaient pas ciblés. Les entreprises se sont demandées quoi faire, elles ont donc cessé d’apporter leurs activités aux États-Unis.

« En théorie, les droits de douane auraient aidé à convaincre les entreprises américaines de rapatrier et de réduire les importations s’ils étaient appliqués universellement dans un seul pays – vous seriez donc encouragé à acheter au Vietnam plutôt qu’à la Chine, ou s’ils étaient appliqués en termes d’un produit », a déclaré Moser. « Mais c’était un système au coup par coup et chaotique. »

Histoire de réussite des tarifs

TruckLabs est une entreprise sur laquelle les tarifs ont fonctionné, une startup qui fabrique des panneaux de 9 pieds qui s’ouvrent sur l’autoroute pour couvrir l’écart entre le camion et la remorque, ce qui permet aux entreprises de camionnage d’économiser des milliers de dollars en carburant par camion chaque année.

Comme des milliers d’entreprises américaines au cours des 40 dernières années, TruckLabs a mis en place ses activités de fabrication en Extrême-Orient en 2016 dans le but de minimiser les coûts. Les supports en aluminium seraient fabriqués à Taiwan. Systèmes de circulation d’air pneumatique, électronique et faisceaux de câbles, en Chine.

Mais l’économie de cette stratégie usée par le temps n’a pas fonctionné comme prévu.,

«Les tarifs rendaient le fonctionnement très difficile et causaient beaucoup de dégâts», a déclaré Daniel Burrows, fondateur et directeur général de la société. « Nous n’avions pas la marge pour dépenser soudainement 25% de plus. »

Puis, lorsque Covid-19 a frappé cette année et provoqué des arrêts d’usine à différents moments dans différents pays, Burrows s’est rendu compte qu’il devrait repenser sa chaîne d’approvisionnement.

Comme un nombre croissant d’entreprises américaines, il a choisi de ramener pratiquement toutes ses opérations de fabrication chez lui. Maintenant avec des fournisseurs à Cincinnati, Phoenix et Salisbury, Caroline du Nord, Burrows affirme que le processus de fabrication est «plus rapide, moins cher et plus facile».

« Nous avons économisé de l’argent », a déclaré Burrows. « Nous payons un peu plus en main-d’oeuvre, mais nous avons économisé en frais d’expédition et d’emballage. »

Moser, qui dirige l’Initiative de relocalisation, s’attend à ce que davantage d’entreprises prennent la même décision au cours des prochaines années, et il dit que la pandémie est le principal facteur de motivation.

«Depuis mars, 60% des entreprises qui relocalisent ont mentionné Covid comme raison de venir ici», a déclaré Moser.

D’où vient le matériel médical?

Les données fournies par son entreprise montrent que plus de 640 entreprises devraient reprendre leurs activités de fabrication cette année et plus de 100 d’entre elles sont des producteurs d’EPI, de blouses chirurgicales, de masques ou de produits pharmaceutiques.

«La pandémie a créé une prise de conscience accrue des risques liés à la chaîne d’approvisionnement», a déclaré Tony Uphoff, président et chef de la direction de Thomasnet.com, une société de médias numériques et de services de marketing qui s’adresse aux acheteurs et aux fournisseurs industriels. «Avant Covid, personne ne savait où étaient fabriqués les EPI, les blouses chirurgicales, les gommages et les masques. Puis, tout à coup, ils ont appris qu’ils étaient fabriqués à moins de 300 miles de Wuhan, en Chine, et que leur chaîne d’approvisionnement pourrait être perturbée.

«Toutes les salles de conférence dans le monde ont dit:« Cela pourrait nous arriver de saintes cigarettes »», a déclaré Uphoff.

En août, la société d’Uphoff a mené une enquête auprès de plus de 1 000 fabricants nord-américains et 69% ont déclaré qu’ils cherchaient activement à ramener leurs activités en Amérique.

Uphoff a ajouté que 54% de ces entreprises ont déclaré qu’elles utiliseraient la pandémie pour doubler leurs investissements dans la technologie et 28% ont déclaré qu’elles embauchaient activement.

La technologie, a expliqué Uphoff, est la principale raison pour laquelle les entreprises sont en mesure de ramener la fabrication aux États-Unis. Elles ne peuvent pas concurrencer la Chine en termes de main-d’œuvre. Un employé de fabrication américain gagne en moyenne 26 dollars de l’heure tandis que son homologue chinois ne gagne que 5 dollars de l’heure, selon la Reshoring Initiative.

Mais avec l’adoption accélérée de la fabrication de pointe, de la robotique et de l’automatisation, de l’IIOT (Internet des objets industriels), de la technologie cloud sophistiquée et des capteurs, la fabrication nord-américaine peut devenir très compétitive, a déclaré Uphoff.

L’automatisation aide

Les entreprises peuvent minimiser le coût de la main-d’œuvre en automatisant et en s’appuyant plutôt sur une nouvelle classe de travailleurs qui combine des compétences en ingénierie et en mathématiques avec l’expérience acquise dans les écoles de métiers et l’apprentissage.

Uphoff reconnaît qu’il y a actuellement une pénurie de ces soi-disant travailleurs «New Collar» en Amérique, mais il y a un mouvement croissant pour développer le talent dont on a besoin.

« Cela se passe définitivement », a déclaré Uphoff. « La pandémie a été un accélérateur. »

Mais tout le monde n’est pas d’accord.

Tomkins, qui dirige une société de conseil en Caroline du Nord, dit qu’il n’y a rien de facile à prendre la décision de rentrer chez lui.

Des usines transformées en condos

Pour commencer, il est difficile de ramener quelque chose qui n’est plus là. Non seulement les États-Unis ont une incapacité persistante à pourvoir environ 500 000 emplois dans le secteur manufacturier, mais ils n’ont plus l’infrastructure nécessaire pour accueillir les entreprises qui reviennent.

« Les usines où ce travail était autrefois effectué ont été soit transformées en condos, soit démolies », a déclaré Tompkins. « Il faudrait soit rénover, soit construire. Il faudrait acheter du matériel et des machines, et il serait beaucoup plus difficile à faire évoluer aux États-Unis qu’en Chine. »

Tompkins a déclaré qu’il avait récemment effectué un travail de conseil pour un fabricant de chemises qui craignait que 80% de son produit soit fabriqué en Chine et souhaitait se diversifier. Il a envisagé de sous-traiter au Cambodge, au Vietnam et au Mexique, mais s’est rendu compte qu’une fois les installations mises en place, ses opérations seraient toujours dépendantes de la Chine pour le coton, le fil et les boutons.

Tout compte fait, la relocalisation depuis la Chine a ses avantages et ses inconvénients, a déclaré Tomkins. Un fabricant peut éliminer les coûts de transport énormes, les longs délais nécessaires pour les cycles de production et les problèmes de contrôle qualité. Mais les coûts de main-d’œuvre sont au moins cinq fois plus élevés aux États-Unis. Il y a une pénurie de main-d’œuvre et il est difficile de trouver des matières premières.

Il y a également eu un certain nombre d’événements qui ont généré de l’incertitude ces dernières années – la guerre commerciale avec la Chine et Covid-19 étant la plus déstabilisatrice.

« La prise de décision en période d’incertitude est plus difficile », a déclaré Tomkins. « Il y a beaucoup de discussions, beaucoup de sondages, mais personne ne sait vraiment quoi faire. »