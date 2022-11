“Les Fabelman” : ce qui est réel et ce qui est fictif

Pendant des années, le réalisateur a cru que c’était son père qui avait quitté sa mère. “Je me suis dit que je pouvais être moins blessé qu’elle”, a déclaré Arnold Spielberg dans le Documentaire HBO 2017 “Spielberg », expliquant pourquoi lui et Leah ont décidé qu’il assumerait le blâme. “Je l’aimais toujours.” Leah et Bernie Adler se sont mariés en 1967.

Spielberg a-t-il découvert la relation en regardant des images qu’il a tournées lors d’un voyage de camping?

Oui. Spielberg a déclaré au co-critique de cinéma en chef du New York Times, AO Scott, dans une récente interview, que le moment dramatique de la révélation représenté à l’écran s’était réellement produit. “C’était l’une des choses les plus difficiles, je pense, que j’ai dû m’asseoir et décider d’exposer, car c’était le secret le plus puissant que ma mère et moi avons partagé depuis ma découverte quand j’avais 16 ans”, a-t-il déclaré à Scott.





Sa mère a-t-elle ramené un singe à la maison ?

Aussi difficile que celui-ci puisse être à croire, oui. Avant de mourir à 97 ans en 2017, Leah Adler a déclaré dans le documentaire de HBO qu’elle se rendait dans une animalerie à Phoenix lorsqu’elle a vu un singe déprimé après avoir été séparé de sa mère. Elle l’a ramené à la maison dans une cage à l’arrière de sa Jeep et, tout comme Mitzi dans le film, l’a adopté comme animal domestique pour ses quatre enfants.

C’était “une grande distraction, mais c’était aussi un compagnon thérapeutique pour ma mère, qui était vraiment à ce moment-là de notre vie en train de traverser une dépression majeure”, Spielberg a déclaré au Hollywood Reporter plus tôt ce mois-ci.

La mère de Spielberg était-elle pianiste de concert ?

Oui. Elle a appris à jouer du piano à 5 ans et a ensuite étudié au Conservatoire de musique de Cincinnati. Comme Mitzi, elle a mis sa carrière entre parenthèses pour fonder une famille.

Spielberg était-il le seul étudiant juif à l’école ?

Bien qu’il n’ait peut-être pas été le seul, il était certainement l’un des rares. “J’avais l’impression d’être le seul Juif au lycée”, a-t-il a déclaré dans une interview avec l’éditeur Behrman House. « Je voulais simplement nier être juif. J’avais honte parce que je vivais dans une rue où, à Noël, nous étions la seule maison avec rien d’autre qu’une lumière de porche allumée. Je voulais tellement être assimilé.