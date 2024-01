Les Fab Five du Michigan se réunissent pour soutenir Howard et assistent au premier match de basket-ball à Crisler en 3 décennies

ANN ARBOR, Michigan (AP) — Les Fab Five du Michigan réunis et ont assisté à un match de basket sur le campus pour la première fois depuis qu’ils y ont joué il y a trois décennies, en regardant les Wolverines battent l’Ohio State 73-65 lundi.

Chris Webber et Jalen Rose ont eu des divergences, notamment sur les récits du Scandale de la NCAA cela a conduit au retrait de deux bannières Final Four des chevrons du Crisler Center.

Cela a séparé les amis d’enfance et les coéquipiers d’université, ce qui a amené les natifs de Détroit à ne même pas se parler lorsqu’ils étaient au même endroit.

“Si vous pleurez lors des funérailles de quelqu’un, autant vous entendre avec lui de son vivant”, a déclaré Rose à l’Associated Press à la mi-temps du match.

Webber et Rose ont mis fin à leur querelle en 2021 et ont récemment eu des conversations pour reconstruire leur relation.

«Je pense que ce n’est un secret pour personne, Jalen et moi devions nous réunir. Nous l’avons fait », a déclaré Webber. “Cela devait arriver naturellement et cela nous a permis d’être ensemble aujourd’hui, nous sommes donc heureux de soutenir Juwan.”

Les graves problèmes de santé de Juwan Howard a motivé le duo à se réunir avec Jimmy King et Ray Jackson pour soutenir l’entraîneur de basket-ball du Michigan, quatre mois après avoir subi une opération cardiaque au milieu d’une séquence de cinq défaites consécutives.

“C Webb et moi sommes d’accord et sommes sur la même longueur d’onde, rompant le pain comme nous le devrions en tant que frères”, a déclaré Rose. « Plus important encore, Juwan mérite cela.

“S’il y avait un facteur singulier pour que nous soyons sur la même longueur d’onde en même temps, c’était moi qui me trouvais à Ann Arbor, dans le Michigan, regardant mon frère Juwan Howard allongé sur une civière et sur le point de subir une opération à cœur ouvert.”

Après que le Michigan ait battu les Buckeyes, les cinq anciens coéquipiers ont posé pour des photos sur le court central.

“C’était un moment spécial”, a déclaré Howard. “J’espère que ce ne sera pas la dernière.”

Webber a déclaré que la dernière fois qu’il a assisté à un match de basket-ball à domicile dans le Michigan, il était une recrue de la NBA au cours de la saison 1993-94, tandis que ses quatre anciens coéquipiers en étaient à leur saison junior.

“C’est formidable d’être de retour”, a déclaré Webber, assis au bord du terrain à côté de Rose, King et Jackson, en face de Howard sur le banc du Michigan.

Webber a été contraint de rester à l’écart pendant une longue période, et lorsqu’il revenait pour un match, c’était lorsque Jim Harbaugh l’a invité à un match de football en 2018.

La NCAA a demandé au Michigan en 2002 de se dissocier de Webber ainsi que de quelques autres anciens joueurs – aucun des Fab Five – pendant une décennie, car une enquête fédérale a révélé qu’Ed Martin, aujourd’hui décédé, leur avait donné plus de 600 000 $ lorsqu’ils étaient étudiants.

À l’ère NIL, les athlètes universitaires gagnent beaucoup plus d’argent grâce aux boosters.

“Je suis heureux de voir que les hommes sont capables de monétiser leur image et leur ressemblance”, a déclaré Webber.

Cela allait à l’encontre des règles de la NCAA lorsque les Fab Five ont pris d’assaut le basket-ball universitaire au début des années 1990 avec beaucoup de fanfaronnade, rendant les shorts amples et les chaussettes noires populaires sur les terrains de basket-ball d’un océan à l’autre.

L’instance dirigeante a interdit aux Wolverines de jouer en séries éliminatoires pendant un an, a supprimé les bourses d’études et a mis l’école en probation pour ce qu’elle a qualifié de « l’une des violations les plus flagrantes des lois de la NCAA dans l’histoire de l’organisation ».

Le Michigan a retiré les bannières du Final Four de 1992 et 1993, les a enveloppées dans du plastique et les a placées derrière une porte verrouillée sur l’étagère inférieure d’une cage étroite à proximité d’autres artefacts tels que des journaux de guerre civile dans sa bibliothèque historique.

Alors que Webber a déclaré qu’il n’avait pas eu l’occasion de penser aux banderoles alors qu’il se tenait sous l’endroit où elles étaient accrochées, Rose avait beaucoup à dire.

“Ce serait génial si le Michigan envisageait de retirer les numéros des Fab Five”, a déclaré Rose. “Ou une bannière avec tous nos numéros dessus.”

