Les F-16 se dirigent vers l’Ukraine – mais constitueront-ils une menace crédible pour l’armée de l’air russe ? | Nouvelles du monde

Des F-16 sont en route vers l’Ukraine.

Le président américain Joe Bidenl’approbation de cette décision lors de la conférence du G7 fournira certainement Ukraine avec une puissance de feu aérienne indispensable – mais la puissance aérienne de combat dépend fortement de la technologie moderne et certains F-16 sont des jets d’époque.

Lorsque le F-16 Fighting Falcon a volé pour la première fois à la fin des années 1970, il s’agissait d’une plate-forme très légère, agile et performante, et il est devenu l’avion de chasse le plus exporté au monde.

Malgré l’agilité physique de la cellule et l’impressionnant rapport poussée/poids de l’avion F-16, la capacité de combat des chasseurs modernes dépend fortement de la technologie de son avionique.

Le radar est un élément clé de la capacité d’un chasseur; comme la technologie a permis aux radars de voir plus loin et avec une plus grande clarté, les techniques de déception ont mûri.

Un mantra de combattant courant est « Celui qui voit gagne » – plus tôt vous voyez le combattant ennemi, plus tôt vous pouvez lancer un missile dans les airs.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, de fines bandes d’aluminium ont été distribuées pour confondre les radars ennemis, mais la technologie furtive moderne et une variété de mesures électroniques ingénieuses sont maintenant exploitées pour améliorer la capacité de survie.

Les vieux F-16 sont comme des voitures obsolètes et peuvent ne pas aider

Il est très peu probable que l’Ukraine reçoive des F-16 flambant neufs – ils sont trop chers et l’Occident sera très réticent à risquer des capacités haut de gamme dans ce conflit.

Mais les chasseurs plus anciens ont des radars moins performants, ne sont pas furtifs et ont une avionique plus ancienne.

La voiture Volkswagen Golf MK1 était en production lorsque les premiers F-16 ont été livrés – la dernière incarnation (MK8) s’appelle toujours une Golf, mais la variante moderne regorge de technologies modernes et est une voiture beaucoup plus performante.

Bien que les F-16 plus anciens soient toujours capables (comme le Golf MK1), de nombreux pays cherchent maintenant à mettre à niveau leur flotte de F-16 avec le nouveau F-35 Joint Strike Fighter, rendant ainsi plusieurs F-16 « à kilométrage élevé » potentiellement disponibles. .

Cependant, comme les voitures, à mesure que les jets vieillissent, ils deviennent moins fiables et dépendent davantage des pièces de rechange.

En plus du radar, les chasseurs modernes ont également besoin d’une guerre électronique de pointe, d’aides défensives, de capteurs infrarouges, de liaisons de données link-16 et d’un système informatique pour programmer et fournir la dernière génération d’air-air de haute technologie. et des armes air-sol.

En outre, des pilotes et du personnel au sol formés, des armes, des pièces de rechange, des installations de planification au sol, des renseignements et une suite d’infrastructures de soutien sont également nécessaires.

L’Ukraine obtiendra-t-elle les mises à niveau technologiques dont elle a besoin ?

Les missiles air-air modernes associés à un radar F-16 moderne constitueraient une menace crédible pour les chasseurs russes modernes, mais rien de moins risque d’enhardir l’armée de l’air russe. Le grave risque est que l’Ukraine « obtienne ce qu’elle a demandé » – une capacité F-16 – pour constater que la réalité est bien en deçà des attentes.

Malgré les défis tactiques, l’annonce du G7 était extrêmement importante pour le président Volodymyr Zelenskyy.

Le dirigeant russe Vladimir Poutine avait presque certainement estimé que l’appétit de l’Occident pour continuer à soutenir la guerre pourrait décliner à la fin de l’année, donc malgré la rhétorique dédaigneuse, la décision d’aider l’Ukraine à développer sa propre capacité aérienne de combat à long terme sera un revers majeur et grave préoccupation pour M. Poutine.