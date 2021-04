Terpsichore Maras-Lindeman, un podcasteur qui combattu pour renverser l’élection présidentielle de 2020, a récemment dénoncé les mandats de masque à ses 4000 fans dans une émission en direct et les a encouragés à entrer dans les magasins sans masque. Un autre jour, elle est devenue émue en les remerciant de lui avoir envoyé 84 000 $. Millie Weaver, ancienne correspondante du site Web de théorie du complot Infowars, a émis l’hypothèse sur sa chaîne que les vaccins contre les coronavirus pourraient être utilisés pour surveiller les gens. Plus tard, elle a branché son magasin de marchandises, où elle vend des t-shirts et des chapeaux «Drain the Swamp» à 30 $ faisant la promotion de complots. Et un podcasteur qui passe par Zak Paine ou Redpill78, qui pousse la théorie du complot sans fondement QAnon, a exhorté ses téléspectateurs à faire un don à la campagne du Congrès d’un homme de l’Ohio qui a déclaré avoir assisté au rassemblement «Stop the Steal» à Washington le 6 janvier. .

Tous les trois ont diffusé leurs messages sur Twitch, un site de vidéo en direct appartenant à Amazon qui est devenu une nouvelle base d’opérations grand public pour de nombreux influenceurs d’extrême droite. Des streamers comme eux se sont tournés vers le site après que Facebook, YouTube et d’autres plateformes de médias sociaux aient réprimé la désinformation et les discours de haine avant les élections de 2020.

Twitch est livré avec un bonus: le service permet aux streamers de gagner facilement de l’argent, offrant une bouée de sauvetage financière, tout comme leur accès aux plus grandes plateformes en ligne s’est rétréci. Le site est l’une des voies, avec des applications comme Google Podcasts, où les influenceurs d’extrême droite se sont dispersés à mesure que leurs options pour répandre des mensonges se sont réduites. Twitch est devenu une entreprise de plusieurs milliards de dollars grâce aux joueurs vidéo diffusant leur jeu de jeux comme Fortnite et Call of Duty. Les fans, dont beaucoup sont de jeunes hommes, paient les joueurs en s’abonnant à leurs chaînes ou en donnant de l’argent. Les streamers gagnent encore plus en envoyant leurs fans sur des sites extérieurs pour acheter des marchandises ou donner de l’argent. Maintenant, Twitch est également devenu un endroit où des personnalités de droite diffusent des théories de conspiration électorale et de vaccin, souvent sans jouer à aucun jeu vidéo. Cela fait partie d’un changement au niveau de la plate-forme, où les banderoles sont passées des jeux au fitness, à la cuisine, à la pêche et à d’autres sujets de style de vie ces dernières années. Mais contrairement aux sites de diffusion en direct marginaux comme Dlive et Trovo, qui ont également offert aux personnalités d’extrême droite des opportunités de gagner de l’argent, Twitch attire un public beaucoup plus large. En moyenne, 30 millions de personnes visitent le site chaque jour, selon la plateforme.

Twitch «monétise la propagande, ce qui est unique», a déclaré Megan Squire, professeur d’informatique à l’Université d’Elon qui suit les extrémistes en ligne. Elle a dit que c’était comme si les auditeurs de l’animateur de radio conservateur Rush Limbaugh, décédé en février, faisaient un don en temps réel et faisaient des sommes plus importantes chaque fois que M. Limbaugh partageait des idées plus controversées. «Vous pouvez tourner la molette de haut en bas et faire monter et descendre le flux d’argent en disant certaines choses sur votre flux», a déclaré Mme Squire. Au moins 20 chaînes associées à des mouvements d’extrême droite ont commencé à diffuser sur Twitch depuis l’automne, selon les données compilées par Genevieve Oh, une analyste de la diffusion en direct. Certains sont associés à QAnon, la fausse théorie selon laquelle l’ancien président Donald J. Trump se bat contre une cabale de pédophiles démocrates. Les chaînes vont des diffuseurs intermittents avec plusieurs centaines de vues à ceux qui sont diffusés presque tous les jours et attirent des milliers de téléspectateurs. Dans un communiqué, Sara Clemens, directrice générale de Twitch, a déclaré que les utilisateurs de QAnon n’étaient qu’une «petite poignée» des sept millions de personnes qui diffusaient sur le site chaque mois. «Nous prendrons des mesures contre les utilisateurs qui enfreignent les politiques de notre communauté contre les contenus préjudiciables qui encouragent ou incitent à un comportement autodestructeur, au harcèlement ou qui tentent ou menacent de nuire physiquement à autrui, y compris par la désinformation», a-t-elle déclaré. Les téléspectateurs Twitch soutiennent les streamers via des abonnements mensuels de 5 $, 10 $ ou 25 $ à leurs chaînes, ou en faisant don de «bits», une devise Twitch qui peut être convertie en argent réel. Le site diffuse également des publicités pendant les flux. La plate-forme et les streamers répartissent les revenus des annonces et des abonnements.