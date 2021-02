Les extrémistes qui transforment les jeunes en terrorisme s’en sortent à cause d’un gouffre dans la loi

Comment devons-nous réagir aux extrémistes, qui ne se livrent pas au terrorisme, mais qui créent un climat propice à celui-ci et qui érodent les libertés démocratiques?

Cela a été l’une des énigmes de longue date pour le gouvernement britannique depuis les attentats de Londres de 2005 et a été le mieux illustré par le prédicateur de haine Anjem Choudary. Pendant des années, il a propagé le soutien à un califat répressif, intolérant et théocratique, contrairement aux droits démocratiques britanniques, et a joué un rôle clé dans le recrutement et la radicalisation d’autres personnes, dont beaucoup ont commencé à commettre des actes de terrorisme. Les dommages qu’il a causés étaient profonds et pourtant les autorités n’avaient pas les moyens légaux de l’arrêter. Il a finalement été condamné pour une infraction de terrorisme en 2016, mais les dommages qu’il a causés étaient alors irréversibles. Les gens étaient aussi incrédules alors que nous le sommes aujourd’hui que des individus aussi dangereux puissent opérer librement.

Notre rapport «Opérer en toute impunité» – publié aujourd’hui – montre des extrémistes, qu’ils soient d’extrême droite, islamistes, incels et autres agissant légalement et prenant le dessus.

Internet a un effet amplificateur, les enfants dès l’âge de 12 ans étant de plus en plus attirés par des idéologies extrémistes. Près d’un jeune sur 6 pense que les comptes rendus officiels de l’Holocauste sont des mensonges. Les crimes haineux et le terrorisme se multiplient et de nombreux sondages montrent que le public est inquiet et croit qu’il faut faire plus. Les organismes chargés de l’application de la loi et les organismes de réglementation sont frustrés par le manque de pouvoirs et de capacités opérationnelles qui entravent leur capacité à lutter contre les extrémistes haineux persistants.

Ces préoccupations sont justifiées. Il y a un manque de législation pénale, civile et réglementaire conçue pour capturer l’extrémisme haineux. Les extrémistes tournent en dérision la législation actuelle pour glorifier les actions meurtrières de terroristes tels que les dirigeants de l’Etat islamique, les pirates de l’air du 11 septembre ou Brenton Tarrant qui a assassiné 51 musulmans en 2019. De même, vous pouvez collecter des centaines des propagandes extrémistes les plus violentes telles que les vidéos de décapitation de l’Etat islamique. ; une telle légalité a même choqué le coroner en chef de l’enquête sur le pont de Londres. En outre, il est légal pour les néonazis et les islamistes de susciter intentionnellement la haine raciale contre les juifs en promouvant de dangereuses théories du complot antisémite, vues des milliers de fois en ligne, y compris par des enfants, à condition qu’ils évitent d’être menaçants, insultants ou abusifs. Une telle activité est une menace pour la démocratie et crée un bassin radicalisé grandissant dans lequel les terroristes peuvent recruter.

Notre rapport est jonché de nombreux exemples choquants et malgré nos carrières dans la lutte contre l’extrémisme et le contre-terrorisme, nous avons été horrifiés par son effroyable volume et son volume. C’est pourquoi nous demandons au Gouvernement de s’engager à concevoir un nouveau cadre juridique et opérationnel pour contrer la menace de l’extrémisme haineux.

Les extrémistes agissent en toute impunité car les lois actuelles telles que les crimes de haine et la lutte contre le terrorisme ont une portée limitée et ne sont pas conçues pour capturer l’extrémisme haineux. Cela comprend les activités qui diminuent les droits démocratiques d’autrui protégés par l’article 17 de l’annexe 1 de la loi de 1998 sur les droits de l’homme. Les islamistes recrutent des jeunes pour soutenir un califat théocratique répressif menaçant de saper notre démocratie; Les néo-fascistes radicalisent les gens en leur faisant croire que les citoyens britanniques non blancs sont une menace pour la Grande-Bretagne, engagée dans un «génocide blanc». Le langage menaçant de la violence implicite est clair.

Les tentatives auparavant mal ciblées de légiférer par le gouvernement ont été avortées en raison de leur incapacité à définir l’activité «extrémiste» ou à garantir la protection de la liberté d’expression ou de religion. Ces droits doivent être protégés. Nous avons une définition plus étroite de «l’extrémisme haineux» et avons établi des garanties pour protéger la liberté d’expression légale qui comprend l’irritant, le contentieux, l’excentrique et l’hérétique. Cela peut être réalisé en fixant une barre juridique élevée basée sur: l’intention, la preuve d’un comportement sérieux ou persistant, la promotion d’une idéologie suprémaciste et une activité qui crée un climat propice au terrorisme, aux crimes de haine et à la violence ou contrevient à l’article 17.

Le cadre pourrait inclure de nouveaux pouvoirs pour les agences d’application de la loi et les régulateurs; interdire les groupes qui s’engagent intentionnellement et de manière persistante dans l’extrémisme haineux; imposer des conditions aux individus; ou restreindre la production ou la possession du matériel extrémiste le plus violent, avec des garanties pour les journalistes, les universitaires et autres. Le gouvernement devrait également faire de l’extrémisme haineux une menace prioritaire dans le «projet de loi sur les dommages en ligne» garantissant une réponse solide.

L’extrémisme haineux est une menace subversive à la sécurité publique et à la démocratie et nécessite de toute urgence une réponse juridique ciblée et proportionnée. Nous sommes heureux de dire que Tony Blair et David Cameron ainsi que les hauts responsables religieux, les groupes de la société civile, les militants de la liberté d’expression et les partenaires opérationnels soutiennent notre appel en faveur d’un cadre juridique et opérationnel. Sans un tel cadre, nous pensons que l’extrémisme haineux dans notre pays continuera de s’intensifier. Il est impératif que nous agissions maintenant.