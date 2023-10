Les extrémistes pro-Hamas et les néo-nazis inondent les réseaux sociaux d’appels à la violence

Les extrémistes pro-Hamas inondent les réseaux sociaux d’appels à des attaques contre les communautés juives et d’autres cibles aux États-Unis et en Europe, incitant les forces de l’ordre américaines à intensifier leur préparation dans un contexte de profondes inquiétudes quant à d’éventuelles violences, ont déclaré des responsables américains et des analystes privés. Nouvelles NBC.

L’explosion de mardi dans un hôpital de Gaza menace de devenir un point d’éclair, ont-ils déclaré, avec des publications sur X et d’autres plateformes la décrivant comme une atrocité israélienne utilisant une bombe de fabrication américaine, malgré une évaluation des agences de renseignement américaines selon laquelle les dégâts résultaient d’un missile errant tiré par un groupe militant palestinien.

Des groupes liés à Al-Qaïda et aux néo-nazis américains ont cherché à exploiter la guerre en cours pour encourager des attaques, selon deux produits de renseignement distincts obtenus par NBC News.

« Vous devez les attaquer dans leurs maisons, magasins, postes et lieux de divertissement… Déchirez leurs corps, laissez leur sang couler et vengez-vous de vos martyrs », a déclaré un message d’Al-Qaïda cité dans un bulletin de renseignement de la police de New York. , qui entretient un réseau mondial de renseignement depuis le 11 septembre.

La branche d’Al-Qaïda dans le sous-continent indien, connue sous le nom d’AQIS, appelle à des attaques contre des ressortissants américains, britanniques et français, indique le bulletin, tandis qu’un autre propagandiste proche d’Al-Qaïda a lancé un appel en ligne à des attaques utilisant des silencieux, des explosifs et des couteaux.

Un responsable de la sécurité intérieure a déclaré à NBC News que le DHS surveillait un « environnement de menace accrue » aux États-Unis et était préoccupé par les attaques contre les Juifs-Américains, ainsi que contre les Arabes-Américains et les Musulmans-Américains.

« L’intensité s’est aggravée », a déclaré le responsable, soulignant que le DHS, le FBI et le Centre national de lutte contre le terrorisme « surveillent en permanence l’environnement des menaces », y compris les discussions en ligne.

Samedi dernier, un garçon palestinien américain de 6 ans a été poignardé à mort dans sa maison de l’Illinois par son propriétaire dans ce que la police a décrit comme un crime de haine anti-musulman.

Un bulletin de renseignement distinct de l’Institut pour le dialogue stratégique, un groupe de réflexion qui surveille l’extrémisme sur le Web et transmet des informations aux forces de l’ordre, indique que des groupes liés à Al-Qaïda et d’autres ont publié une série de messages en réponse à l’incident de l’hôpital de Gaza, appelant pour des attaques contre les ambassades américaines et israéliennes et d’autres cibles.

« Nous sommes actuellement dans un environnement de menace accrue », a déclaré mercredi la police de New York.

Le NYPD exige que tous les agents en service portent l’uniforme et ajoute des patrouilles – des mesures conçues pour dissuader les mauvais acteurs et rassurer le public, a déclaré James Waters, ancien chef de la lutte contre le terrorisme du NYPD.

« Il n’y a aucune menace spécifique ou crédible pour la ville de New York ou pour la patrie », a ajouté Waters. « Cela étant dit, la ville de New York est depuis longtemps dans le mille des terroristes. Ils n’adoreraient rien de plus que de revenir à New York et de faire une grande déclaration pour semer la peur, voire pire, la mort ou la destruction. »

Cette semaine, la police de Bruxelles a abattu un homme qu’elle soupçonnait d’avoir tué deux ressortissants suédois « inspirés par l’État islamique ». Les autorités ont déclaré qu’il pourrait avoir été motivé par la guerre éclatante entre Israël et le Hamas et par une série d’autodafés publics du Coran par un réfugié irakien vivant en Suède.

À l’instar de la police de New York, le FBI et d’autres agences continuent de déclarer qu’ils ne détectent aucune menace spécifique et crédible, mais un ancien responsable de la lutte contre le terrorisme a déclaré que ce langage était dépassé.

«Lorsque le gouvernement fédéral utilise l’expression ‘aucune menace spécifique et crédible’, il donne l’impression qu’il est déconnecté de la réalité de l’environnement de menace actuel», a déclaré l’ancien responsable. « Au cours de la dernière décennie, les États-Unis et l’Europe ont été victimes d’attaques perpétrées par des individus et des groupes inspirés et instruits par le contenu en ligne d’organisations terroristes. Nos capacités de renseignement traditionnelles, aussi robustes soient-elles, n’ont pas été conçues pour détecter ces menaces.

Waters a déclaré que les autorités antiterroristes de New York « ne se sont jamais contentées de dire : « OK, pas de menaces crédibles et tout va bien ». Ils recherchent constamment des pistes et de nombreuses enquêtes sont en cours.

Il a déclaré que la menace la plus courante provient désormais d’individus déconnectés et radicalisés en ligne.

« Ils pourraient rester dans le sous-sol de leur mère et être sur Internet toute la journée et s’énerver et écouter la propagande et être cette personne qui serait incitée à faire quelque chose en petit groupe ou en tant qu’acteur seul », a-t-il déclaré.

Les contenus extrémistes se sont multipliés en ligne depuis que le Hamas a attaqué Israël le 7 octobre. Un bulletin du 12 octobre de l’Institut pour le dialogue stratégique a qualifié la plateforme X d’« épicentre de contenus faisant l’éloge des attaques perpétrées par les Brigades al-Qassem liées au Hamas, comme ainsi que le Jihad islamique palestinien (JIP) et le Hezbollah.

L’analyse a dénombré plus de 16 millions de vues de 120 contenus terroristes de marque publiés par les groupes sur la plateforme X. Le contenu comprenait des images GoPro de combattants profanant les corps d’un militaire israélien. Les hashtags associés au contenu ont été mentionnés 1,98 million, indique le bulletin.

L’Institut pour le dialogue stratégique a également constaté que les néo-nazis basés aux États-Unis s’étaient appropriés le langage du Hamas et utilisaient le conflit dans le but d’inspirer des attaques aux États-Unis et contre les communautés juives du monde entier. Les comptes néo-nazis diffusent sur Telegram des contenus terroristes officiels liés aux Brigades Qassem, tout en établissant également des liens vers des groupes de « l’Axe de la Résistance » sur la plateforme.

Plusieurs membres de groupes extrémistes aux États-Unis et au Canada – y compris des membres des Proud Boys – ont publié sur Telegram leur désir de tuer ou de blesser des Juifs, selon Advance Democracy, qui étudie en ligne la rhétorique d’extrême droite.