Les extrémistes d’Al-Shabab démentent tout contact avec le gouvernement somalien

Les commentaires sont intervenus au milieu d’une offensive militaire lancée par le gouvernement l’année dernière et qualifiée de « guerre totale ». Al-Shabab est un affilié d’Al-Qaida qui, depuis plus d’une décennie, a perpétré des attentats à la bombe très médiatisés dans la capitale somalienne et contrôlé des parties des régions du centre et du sud du pays, compliquant les efforts de reconstruction de l’État autrefois en faillite après des décennies de conflit. .