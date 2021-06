Les extraterrestres sont-ils réels ? Un scientifique explique pourquoi nous allons bientôt trouver la vie dans d’autres mondes

Lorsque l’humanité a franchi la barrière de la gravité terrestre et s’est aventurée dans l’espace, le but le plus glorieux auquel nous pouvions penser était de trouver la vie. À un moment donné, les scientifiques ont également réalisé que vous n’avez pas nécessairement besoin d’aller sur une planète pour deviner vraiment si la vie y existe ou non. Il s’avère que la lumière qui vient d’une planète lointaine, même en dehors de notre système solaire, peut vous dire quels gaz existent dans son atmosphère. Maintenant que nous connaissons, ou du moins pensons connaître, la composition chimique d’une planète lointaine, comment pouvons-nous deviner si la vie y existe ou non, ou pas du tout ?

Dans une vidéo mise en ligne par l’American Chemical Society sur sa chaîne YouTube de communication scientifique Reactions, la scientifique Samantha Jones explique où nous en sommes sur la voie de la vie sur d’autres planètes.

Jones commence par la question de ce qu’est la vie. Selon la NASA, la vie est un système chimique qui a deux caractéristiques de base : il est autonome et capable d’évolution darwinienne. Alors, comment un système chimique auto-entretenu naît-il ? En utilisant la recherche scientifique, les scientifiques ont fait une estimation juste de la façon dont les conditions sur terre étaient lorsque la vie est apparue. En 1953, les chimistes Stanley Miller et Harold Urey ont mené une expérience dans laquelle ils ont essayé de reproduire ces conditions et ils ont réussi à créer des acides aminés. Les acides aminés – les unités structurelles des protéines – sont le premier composé organique qui plus tard a donné naissance à la vie. Les scientifiques ont découvert que les seuls éléments essentiels à l’origine de la vie étaient le carbone, l’azote, l’hydrogène, l’oxygène, le soufre et le phosphore. Désormais, les scientifiques savent quels éléments rechercher dans l’atmosphère des autres planètes.

Nicholas Hud, un scientifique du Georgia Institute of Technology, qui travaille avec des environnements qui étaient peut-être présents sur la terre primitive, déclare dans la vidéo : « Je suis très confiant que les êtres humains finiront par avoir les connaissances et les outils qui permettront la détection de vie sur une autre planète de notre galaxie.

