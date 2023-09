Les extraterrestres sont-ils arrivés ? La NASA essaie de le découvrir

La NASA affirme que le rapport n’examine pas les observations « non identifiées » précédentes, mais vise à aider l’agence à déterminer quelles données elle pourrait collecter pour « faire la lumière » sur la nature et l’origine des phénomènes anormaux non identifiés.

Comment la NASA peut-elle étudier des phénomènes aériens non identifiés ? Ils ont un plan

Après une étude d’un an sur les observations inexpliquées, la NASA publie jeudi un rapport sur ce dont elle a besoin pour mieux les identifier d’un point de vue scientifique.

Lors de la seule et unique réunion publique du début de l’année, l’équipe indépendante sélectionnée par l’agence spatiale a insisté sur le fait qu’il n’y avait aucune preuve concluante de la vie extraterrestre associée à ces observations inexpliquées.

Aucun dossier top secret n’a été consulté par les scientifiques, les experts en aviation et en intelligence artificielle, ainsi que par l’astronaute à la retraite de la NASA Scott Kelly, le premier Américain à passer près d’un an dans l’espace. Au lieu de cela, le groupe de 16 membres s’est appuyé sur des données non classifiées pour tenter de mieux comprendre les observations inexpliquées dans le ciel.

La NASA a déclaré qu’il y avait si peu d’observations de haute qualité qu’aucune conclusion scientifique ne pouvait être tirée.

Le gouvernement américain qualifie les observations inexpliquées de PAN ou de phénomènes aériens non identifiés. La NASA les définit comme des observations dans le ciel qui ne peuvent pas être facilement identifiées ou expliquées scientifiquement.

L’étude a été lancée il y a un an et a coûté moins de 100 000 $ US.