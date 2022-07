Les extraterrestres arrivent-ils ? Le ciel rose “bizarre” au-dessus d’une ville australienne a quelque chose à voir avec le cannabis

En Australie, les habitants de la ville de Mildura, dans le nord de l’époque victorienne, ont été témoins d’une lueur rose vif dans le ciel. Était-ce une invasion extraterrestre ? Saison 5 de Stranger Things ? La lumière rose étrange a été observée dans le ciel nuageux de la nuit. Tammy Szumowski, une résidente locale, dans un rapport de The Guardian a déclaré : « C’était très bizarre. J’étais au téléphone avec ma mère et mon père disait que le monde se terminait.

Encore plus bizarre que cela était la raison derrière cela. La lueur a été vue provenant de l’installation locale de cannabis médicinal de la société pharmaceutique Cann Group. Cela s’est produit après que les stores occultants aient été laissés ouverts. La société a confirmé la raison.

Rhys Cohen, responsable principal des communications chez Cann Group Ltd, a expliqué au Guardian que les plantes de cannabis ont besoin de différents spectres de lumière pour favoriser leur croissance. C’est pourquoi une lumière à spectre rouge est souvent utilisée. “Normalement, l’installation aurait des stores occultants qui descendent la nuit et bloqueront à l’avenir cette lueur”, a-t-il déclaré.

Les gens sont allés sur Twitter et ont partagé des images du phénomène bizarre. Une personne a écrit : « Les habitants de Mildura en Australie pensaient qu’ils étaient envahis par des extraterrestres mercredi soir, à cause d’une étrange lueur rose dans le ciel. Mais c’était dû à la culture de lumières dans une ferme de mauvaises herbes locale.

Avez-vous entendu parler de cela? Les habitants de Mildura en Australie pensaient être envahis par des extraterrestres mercredi soir, à cause d’une étrange lueur rose dans le ciel. Mais c’était dû à la culture de lumières dans une ferme de mauvaises herbes locale. En savoir plus sur la lueur rose : https://t.co/XkUBXYczwa Tim Vert. pic.twitter.com/nLvGS3tCoX – EarthSky (@earthskyscience) 21 juillet 2022

Je laisse l’humour aux autres. “Une mystérieuse lueur rose dans le ciel au-dessus de la ville australienne s’est révélée provenir de #cannabis facilité” #Australiehttps://t.co/JHhsZTTtpr pic.twitter.com/OhlRhiFguJ – Bill Lamb (@zachvat) 21 juillet 2022

Cela survient quelques jours seulement après que l’Antarctique a connu un ciel rose et violet ardent à la suite d’une “rémanence” de l’éruption du volcan Tonga. On dit que l’éruption a créé un spectacle stratosphérique éblouissant. Ce phénomène a déjà été observé en Nouvelle-Zélande et en Australie au cours du mois dernier et serait la conséquence de l’éruption volcanique Hunga Tonga-Hunga Ha’apai en janvier 2022. Après s’en être rendu compte, les scientifiques travaillant dans la région ont signalé le phénomène. à l’Institut national de l’eau et de l’atmosphère de Nouvelle-Zélande (Niwa).

Pendant ce temps, plus tôt, les habitants de la ville de Zhoushan en Chine ont été témoins d’un mystérieux ciel rouge sang provoquant la panique parmi les habitants. Des vidéos montraient le ciel au-dessus de la ville portuaire de couleur cramoisie avec d’épaisses couches de brouillard. Les rapports suggèrent que le ciel était le plus rouge vers les zones portuaires. Le Global Times a rapporté que des personnes avaient enregistré le ciel virant au rouge cramoisi, depuis leurs maisons, leurs balcons et leurs rues. Les vidéos et photos du phénomène sont devenues virales avec plus de 150 millions de vues sur les plateformes de réseaux sociaux chinois Sina et Weibo. De nombreux utilisateurs ont qualifié le phénomène de mauvais présage concernant la gestion du Covid-19 par le gouvernement chinois dans le pays.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles, regardez les meilleures vidéos et la télévision en direct ici.