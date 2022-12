Les extinctions et le rétrécissement de l’habitat stimulent le “réensauvagement” dans les villes

DETROIT (AP) – Dans une zone métropolitaine animée de 4,3 millions d’habitants, la biologiste de la faune de l’Université de Yale Nyeema Harris s’aventure dans des fourrés isolés pour étudier les habitants les plus insaisissables de Detroit – coyotes, renards, ratons laveurs et mouffettes parmi eux.

Harris et ses collègues ont placé des caméras de surveillance dans les sections boisées de 25 parcs de la ville au cours des cinq dernières années. Ils ont enregistré des milliers d’images d’animaux qui émergent principalement la nuit pour errer et se nourrir, révélant un côté sauvage que de nombreux habitants ignorent peut-être.

“Nous sommes de plus en plus exposés à la faune dans les environnements urbains”, a déclaré Harris récemment en vérifiant plusieurs des appareils fixés aux arbres avec des câbles en acier près du sol. “Alors que nous modifions leurs habitats, que nous élargissons l’empreinte de l’urbanisation, … nous entrerons de plus en plus en contact avec eux.”

Selon un rapport des Nations Unies de 2019, les espèces animales et végétales meurent à un rythme alarmant, avec jusqu’à 1 million de personnes menacées d’extinction. Leur sort suscite des appels à « réensauvager » les lieux où ils ont prospéré jusqu’à ce qu’ils soient chassés par le développement, la pollution et le changement climatique.

Rewilding signifie généralement raviver les systèmes naturels dans des endroits dégradés – parfois avec un coup de main. Cela pourrait signifier supprimer des barrages, construire des tunnels pour reconnecter les voies de migration coupées par les routes ou réintroduire des prédateurs tels que les loups pour aider à équilibrer les écosystèmes. Mais après les premières passes décisives, il y a peu d’implication humaine.

L’idée peut sembler mieux adaptée aux régions éloignées où la nature est plus libre de guérir sans interférence. Mais le rewilding se produit également dans certains des plus grands centres urbains du monde, car les gens trouvent des moyens mutuellement bénéfiques de coexister avec la nature.

Le US Forest Service estime que 6 000 acres (2 428 hectares) d’espaces ouverts sont perdus chaque jour à mesure que les villes et les banlieues s’étendent. Plus des deux tiers de la population mondiale vivront dans des zones urbaines d’ici 2050, selon l’ONU.

“Le changement climatique arrive et nous sommes confrontés à une crise de la biodiversité tout aussi importante”, a déclaré Nathalie Pettorelli, scientifique principale à la Zoological Society of London. “Il n’y a pas de meilleur endroit pour engager les gens sur ces questions que dans les villes.”

Dans un rapport de septembre, la société a noté un rewilding dans des métropoles telles que Singapour, où un tronçon de 1,7 mile (2,7 kilomètres) de la rivière Kallang a été converti d’un canal revêtu de béton en une voie navigable sinueuse bordée de plantes, de roches et d’autres matériaux naturels et flanqué d’un parc verdoyant.

Traiter les rivières urbaines comme des eaux naturelles au lieu de fossés de drainage peut stimuler le passage des poissons et permettre aux terres adjacentes d’absorber les eaux de crue alors que le réchauffement climatique entraîne des conditions météorologiques plus extrêmes, indique le rapport.

Les villes allemandes de Hanovre, Francfort et Dessau-Rosslau ont désigné des terrains vagues, des parcs, des pelouses et des cours d’eau urbains où la nature pouvait suivre son cours. Au fur et à mesure que les fleurs sauvages indigènes ont poussé, elles ont attiré des oiseaux, des papillons, des abeilles et même des hérissons.

Le maire de Londres, Sadiq Khan, décrivant le Royaume-Uni comme “l’un des pays les plus pauvres en nature au monde”, a annoncé l’année dernière un plan visant à financer 45 projets de réensauvagement urbain afin d’améliorer l’habitat des coléoptères, des campagnols aquatiques et des oiseaux tels que les martinets et moineaux.

Dans l’arrondissement d’Enfield, au nord de Londres, deux castors ont été relâchés en mars – 400 ans après que l’espèce a été chassée jusqu’à l’extinction en Grande-Bretagne – dans l’espoir que leurs barrages empêcheraient les crues soudaines. L’un est mort mais devait être remplacé.

Le Shedd Aquarium de Chicago et l’organisation à but non lucratif Urban Rivers installent des «zones humides flottantes» sur une partie de la rivière Chicago pour fournir des zones de reproduction des poissons, un habitat pour les oiseaux et les pollinisateurs et des systèmes racinaires qui nettoient l’eau polluée.

Le réensauvagement urbain ne peut pas ramener les paysages à l’époque d’avant la colonisation et n’essaie pas, a déclaré Marie Law Adams, professeure agrégée d’architecture à la Northeastern University.

Au lieu de cela, l’objectif est d’encourager les processus naturels qui servent les gens et la faune en augmentant la couverture arborée pour atténuer la chaleur estivale, en stockant le carbone et en hébergeant plus d’animaux. Ou installer des canaux de surface appelés bio-rigoles qui filtrent les eaux de ruissellement des parkings au lieu de les laisser contaminer les ruisseaux.

“Nous devons tirer les leçons des erreurs du milieu du 20e siècle – tout recouvrir, tout concevoir avec des infrastructures grises” telles que des barrages et des canalisations, a déclaré Adams.

La zone métropolitaine tentaculaire de Detroit illustre comment les actions humaines peuvent stimuler le réensauvagement, intentionnellement ou non.

Des centaines de milliers de maisons et d’autres structures ont été abandonnées alors que la population de la ville en difficulté a chuté de plus de 60 % depuis qu’elle a culminé à 1,8 million dans les années 1950. Beaucoup ont été rasés, laissant des terrains vacants occupés par des plantes et des animaux. Des groupes à but non lucratif ont planté des arbres, des jardins communautaires et des arbustes favorables aux pollinisateurs.

Des projets de conservation ont réintroduit des balbuzards pêcheurs et des faucons pèlerins. Les pygargues à tête blanche ont retrouvé leur chemin alors que l’interdiction du DDT et d’autres pesticides a contribué à étendre leur aire de répartition à l’échelle nationale. Les lois anti-pollution et les nettoyages financés par le gouvernement ont rendu les rivières voisines plus accueillantes pour les esturgeons, les corégones, les castors et les plantes indigènes, comme le céleri sauvage.

« Détroit est un excellent exemple de réensauvagement urbain », a déclaré John Hartig, spécialiste des lacs à l’Université voisine de Windsor et ancien directeur du Detroit River International Wildlife Refuge. « Cela a été plus organique que stratégique. Nous avons créé les conditions, les choses se sont améliorées sur le plan environnemental et les espèces indigènes sont revenues.

Le refuge, à une demi-heure de route du centre-ville, se compose de 30 parcelles totalisant 6 200 acres (2 509 hectares), comprenant des îles, des zones humides et d’anciens sites industriels. Il abrite 300 espèces d’oiseaux et une escale achalandée pour les canards, les rapaces et autres pendant la migration, a déclaré le directeur Dan Kennedy.

Pour Harris, le biologiste de Yale, anciennement à l’Université du Michigan, Detroit offre un cadre unique pour étudier la faune en milieu urbain.

Contrairement à la plupart des grandes villes, sa population humaine est en déclin, même si ses rues, ses bâtiments et ses autres infrastructures restent en grande partie intacts. Et il y a un habitat diversifié. Cela va des grands lacs et rivières aux quartiers – certains occupés, d’autres en grande partie déserts – et des parcs si calmes “vous ne savez même pas que vous êtes en ville”, a déclaré Harris en changeant les piles de l’appareil photo et en prenant des notes dans une section boisée de Parc O’Hair.

Les observations photographiques de son équipe ont donné lieu à des études publiées sur la façon dont les mammifères réagissent les uns aux autres et aux humains dans les paysages urbains.

Le projet les met en contact avec les résidents locaux, certains intrigués par les coyotes et les ratons laveurs dans le quartier, d’autres craignant les maladies ou les dommages aux animaux domestiques.

C’est une opportunité éducative, a déclaré Harris – sur l’élimination appropriée des déchets, la résistance à la tentation de nourrir les animaux sauvages et la valeur d’écosystèmes sains et diversifiés.

“Avant, il fallait se rendre dans un endroit éloigné pour s’exposer à la nature”, a déclaré Harris, un natif de Philadelphie qui était ravi, enfant, d’apercevoir un écureuil ou un cerf de temps en temps. « Maintenant, ce n’est plus le cas. Qu’on le veuille ou non, le réensauvagement aura lieu. La question est de savoir comment préparer les communautés, les environnements et les sociétés à anticiper la présence de plus en plus d’animaux sauvages ? »

Le rewilding peut être difficile à vendre pour les citadins qui préfèrent les pelouses bien entretenues et pensent que les systèmes écologiquement riches ont l’air malsains et négligés ou devraient être utilisés pour le logement.

Mais les défenseurs disent qu’il ne s’agit pas seulement d’animaux et de plantes. Des études montrent que le temps passé dans des espaces naturels améliore la santé physique et mentale des gens.

“Beaucoup de citadins ont perdu leur tolérance à vivre avec la faune”, a déclaré Pettorelli de la Zoological Society of London. « Il y a beaucoup de réapprentissage à faire. Pour vraiment faire une différence dans la lutte contre la crise de la biodiversité, vous allez devoir avoir des gens à bord.

