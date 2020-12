Des chercheurs de l’Université de New York ont ​​découvert que les événements d’extinction de masse tout au long de l’histoire de la Terre ont un cycle sous-jacent d’environ 27 millions d’années, qui peut être lié au chemin de la planète à travers la galaxie.

Des événements d’extinction de masse affectant les animaux terrestres, des mammifères et des oiseaux aux amphibiens et aux reptiles, se sont produits à plusieurs reprises tout au long de l’histoire de notre planète, mais les chercheurs se sont concentrés sur 10 épisodes distincts d’extinctions intensifiées au cours des 300 derniers millions d’années.

Leur nouvelle analyse, publiée dans la revue Historical Biology, révèle que les événements d’extinction de masse sont étroitement liés aux impacts d’astéroïdes et à l’augmentation de l’activité volcanique sous la forme d’éruptions de basalte.

«Il semble que les impacts de gros corps et les impulsions d’activité interne de la Terre qui créent un volcanisme de basalte d’inondation peuvent marcher au même rythme de 27 millions d’années que les extinctions, peut-être rythmées par notre orbite dans la galaxie,» a déclaré Michael Rampino, professeur au département de biologie de l’Université de New York et auteur principal de l’étude.

Aussi sur rt.com Les astronomes découvrent une « autoroute céleste » qui pourrait rapidement accélérer le voyage à travers notre système solaire

Les scientifiques ont longtemps étudié l’événement d’extinction de masse il y a environ 66 millions d’années, au cours duquel environ 70% de toutes les espèces ont disparu de la surface de la Terre.

Des extinctions de masse similaires dans les océans du monde semblent également suivre un schéma similaire, quoique légèrement plus court.

Rampino et ses collègues se sont penchés sur des tas de données paléontologiques et ont réalisé qu’il y avait une forte corrélation entre les événements d’extinction de masse sur terre et dans les mers.

Les événements d’extinction terrestres semblaient se reproduire dans des cycles de 27,5 millions d’années, tandis que les événements océaniques suivaient un cycle de 26 millions d’années.

Les cratères d’impact des astéroïdes et des comètes frappant la Terre semblent également suivre un schéma qui s’aligne avec ce cycle d’extinction de 26 à 30 millions d’années.

Les astrophysiciens soupçonnent que ces grandes mortalités peuvent se produire lorsque le système solaire traverse le plan médian particulièrement encombré de la Voie lactée, moment auquel la Terre est soumise à plus de violence cosmique que la normale.

Aussi sur rt.com Les objets spatiaux se rapprochent: alors que les scientifiques accueillent des échantillons de l’astéroïde Ryugu, la NASA sonne l’alarme sur 5 roches entrantes

Pendant ces périodes, les averses de comètes deviennent plus fréquentes, augmentant la probabilité d’impact sur la Terre qui, à son tour, déclenche des périodes d’obscurité et de froid causées par de vastes nuages ​​de poussière, ainsi que d’autres menaces pour la vie telles que les incendies de forêt, les pluies acides, l’appauvrissement de la couche d’ozone et acidification des océans.

«En fait, trois des annihilations massives d’espèces sur terre et dans la mer sont déjà connues pour s’être produites au même moment que les trois plus grands impacts des 250 derniers millions d’années, chacun étant susceptible de provoquer une catastrophe mondiale et des extinctions massives qui en résultent. , » Dit Rampino.

Curieusement, huit des décès massifs étudiés de près par les chercheurs ont également coïncidé avec des éruptions d’inondation de basalte qui auraient également créé des conditions planétaires toxiques pour de nombreuses formes de vie grâce à un effet de serre accéléré qui augmente l’acidité des océans du monde tout en réduisant contient de l’oxygène.

«Les extinctions massives mondiales ont été apparemment causées par les plus grands impacts cataclysmiques et un volcanisme massif, travaillant peut-être parfois de concert», Ajouta Rampino.

Vous aimez cette histoire? Partagez le avec un ami!