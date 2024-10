Les extérieurs sont presque terminés sur le Sloane de Fitzrovia, en face de Yorkdale

Situées en face du centre commercial Yorkdale et de la station de métro éponyme sur la ligne 1 University, les trois tours surnommées Sloane se terminent à l’angle sud-ouest de la rue Dufferin et de l’autoroute 401 à North York. Conçues par Arcadis pour Fitzrovia Real Estate Inc., AIMCo et Hazelview Investments, les tours de 24, 28 et 30 étages, autrefois connues sous le nom de Le Sloane et le Trafford sont enveloppés de deux couleurs de briques posées à la main, créant un ajout saisissant à l’horizon du quartier Yorkdale de Toronto.

Vers le sud, vers The Sloane & The Trafford, conçu par Arcadis pour Fitzrovia Real Estate Inc, AIMCo et Hazelview Investments

UrbanToronto a fourni une mise à jour en février 2022, pendant la phase d’excavation, et a offert un bref aperçu de leur maçonnerie et de leur progression verticale dans un rapport instantané UTPro de novembre 2023.

En regardant vers le sud-est, en octobre 2022, les tours avaient juste dépassé le niveau du sol. Le bâtiment de 24 étages se dresse à l’arrière-plan, tandis que le plus haut occupe le centre, tous deux désignés par leurs grues. Les rez-de-chaussée sont formés et le coffrage des deuxièmes étages est en cours. La tour de 28 étages, située au premier plan près de la grue bleue, est dotée de murs en béton et de barres d’armature.

Construction au-dessus du sol vers le sud-est, image d’Ed Skira

En août 2023, la tour de 24 étages présentait des briques sombres posées autour des sept premiers étages au-dessus du podium, contrastant avec le revêtement en béton plus clair en dessous. Le système d’échafaudage jaune utilisé pour la maçonnerie posée à la main monte le long de la tour, derrière lequel les équipes continuent de poser des briques et d’installer des sections de murs de fenêtres.

Une vue rapprochée de l’installation du revêtement en brique sur la tour de 24 étages, image de DavidCapizzano, contributeur du Forum UrbanToronto

En levant les yeux, en octobre 2023, nous voyons la tour de 30 étages au centre et le bâtiment de 24 étages à droite, tous deux achevés plus tôt cet été-là. La maçonnerie du bâtiment de 24 étages a désormais dépassé la moitié du chantier. Des matériaux de protection contre les intempéries blancs sont installés en préparation des prochaines phases d’installation des façades des trois gratte-ciel.

Vue vers l’ouest vers l’installation du revêtement des trois tours, image d’Ed Skira

Au début de cette année, l’ensemble du développement est couronné par cette vue depuis le parking Yorkdale. Des briques rouges ornent les tours les plus hautes à droite, tandis qu’un ton anthracite a été choisi pour le bâtiment le plus court. Le revêtement en brique de cette dernière est presque terminé, tandis que la structure la plus haute de 30 étages au centre présente un revêtement atteignant la moitié de sa façade, et la tour de 28 étages à droite a légèrement dépassé la moitié de la hauteur. Un monte-charge de chantier reste attaché à l’élévation nord du gratte-ciel central.

Une vue lointaine depuis le stationnement du centre commercial Yorkdale, image d’AlbertC, contributeur du Forum UrbanToronto

Ce mois-ci, nous regardons vers le nord-ouest les façades des tours les plus courtes (à gauche) et les plus hautes (à droite). Le premier présente sa brique gris plus foncé, avec une série de terrasses aux étages supérieurs le long de l’élévation est, menant au penthouse mécanique. Le penthouse mécanique de la tour de 30 étages est bien visible depuis le sud.

Le revêtement en brique contrastant des tours de 24 étages (à gauche) et de 30 étages (à droite), image de Johnny Au, contributeur du forum UrbanToronto.

Les tours Sloane s’élèvent à des hauteurs allant de 85,1 m à 103,4 m et ajouteront collectivement 759 unités résidentielles à la région de Yorkdale.

UrbanToronto continuera de suivre les progrès de ce développement, mais en attendant, vous pouvez en apprendre davantage à partir de notre fichier de base de données, lié ci-dessous. Si vous le souhaitez, vous pouvez participer à la conversation dans le fil de discussion du forum du projet associé ou laisser un commentaire dans l’espace prévu sur cette page.

* * *

