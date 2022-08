Les expulsions ne sont pas une réponse à la croissance des campements de sans-abri dans les villes, selon les défenseurs

Sur un espace vert au bord d’un stationnement de Charlottetown, Steve Wotton vit dans une tente avec son chien, Nova. Le refuge pour sans-abri où il séjournait n’autorise pas les animaux de compagnie.

“Je suis dans la rue depuis deux jours après Noël, mais j’ai été dans des refuges de temps en temps”, a-t-il déclaré.

Wotton a déclaré que les refuges le rendaient anxieux et que son chien était une source de soutien et de force lorsqu’il ne se sentait pas bien.

“C’est dans le domaine où je devrais être ou j’ai un peu besoin d’être”, a-t-il déclaré.

“C’est difficile. Certaines choses peuvent être OK, mais c’est très difficile.”

Steve Wotton a déclaré qu’il avait été forcé d’emménager dans une tente à Charlottetown après avoir été incapable de trouver un refuge qui lui permettrait de garder son chien. (Shane Hennessey/CBC)

Partout au Canada, les autorités municipales tentent de comprendre comment faire face à la présence accrue de campements de sans-abri.

À Vancouver, le personnel de la ville a commencé à retirer les tentes du Downtown Eastside plus tôt cette semaine.

À Halifax, la ville a récemment ordonné aux personnes vivant dans un parc de l’ouest de partir et a déclaré que la police pourrait être appelée pour évacuer ceux qui restent.

À Montréal, plusieurs campements ont été vidés ces dernières années, et la ville cherche à embaucher un agent de liaison pour aider à démanteler les autres qui surgissent. Un porte-parole de la ville a déclaré que les campements ne sont pas une solution sûre ou durable au sans-abrisme et posent également un risque pour la sécurité.

Objectifs à court et à long terme

Pourtant, des défenseurs comme Marie-Pier Therrien, une représentante du refuge Old Brewery Mission à Montréal, soutiennent que le simple fait de fermer les campements n’aide pas.

“Nous sommes d’accord avec la ville que les campements ne sont pas une solution à long terme à la crise du logement en ce moment”, a déclaré Therrien. “Mais nous aimerions qu’ils mènent un effort (…) pour fournir des solutions de logement abordables aux personnes dans les camps, car les déplacer ne sera pas non plus une solution à long terme.”

En tant qu’ancienne rapporteuse spéciale des Nations Unies sur le droit à un logement convenable, Leilani Farha a étudié la question de près. Elle a déclaré que les gouvernements municipaux ne pouvaient pas être laissés seuls pour résoudre le problème.

« Les campements sont malheureusement incroyablement courants à travers le Canada, dans les grandes et les petites villes. Et cela a vraiment augmenté depuis la pandémie », a-t-elle déclaré.

“C’est parce que les lieux de rassemblement comme les refuges ont été jugés dangereux au début de la pandémie. Et déjà les gens n’aimaient pas les refuges. Ce sont des endroits violents, ce sont des institutions.”

Alors que des logements plus abordables devraient être l’objectif ultime, a-t-elle déclaré, dans l’intervalle, les autorités devraient veiller à ce que les personnes vivant dans des campements aient accès à des choses comme l’eau potable.

“Je m’attends à ce que la ville et les autres ordres de gouvernement veillent à ce que lorsque les gens vivent dans des campements, ils puissent mener une vie aussi digne que possible, mais que l’objectif final devrait être de trouver comment loger correctement cette population”, a-t-elle déclaré. a dit.

Les personnes vivant dans un campement au stade Lamport, au centre-ville de Toronto, ont été expulsées en juillet 2021. (Evan Mitsui/CBC)

Les conseillers de Kitchener, en Ontario, par exemple, ont approuvé un plan fournir un soutien aux campements tout en élaborant un plan à plus long terme.

“La façon dont je vois les gens qui vivent dans des campements, c’est qu’ils sont des détenteurs de droits humains et qu’ils revendiquent”, a déclaré Farha.

“Ils disent : ‘Hé, j’ai le droit à un logement convenable et il n’y a pas d’autre endroit pour moi où vivre. Alors je vais dérouler mon sac de couchage ou planter ma tente ici parce que je n’ont pas d’autres options.'”

Plus d’abris, plus de logements

À Toronto, il n’y a toujours pas assez de places dans les refuges pour accueillir les personnes vivant dans la rue.

Chaque nuit au cours de la dernière année et demie, une moyenne de 40 personnes ont été refusées en raison d’un manque de lits, selon les données publiées plus tôt ce mois-ci.

REGARDER | Selon un ancien rapporteur de l’ONU, les campements mettent en évidence le besoin de solutions de logement abordables :

Les campements mettent en évidence le besoin de solutions de logement abordables, selon les défenseurs Alors qu’un campement de tentes à Vancouver fait la une des journaux, certains disent que les campements de sans-abri démontrent le besoin de solutions de logement abordables partout au Canada.

Doug Johnson Hatlem, un pasteur de rue qui travaille avec des personnes sans abri dans la ville, a déclaré que le manque d’espace dans les refuges devait être résolu de toute urgence, mais que davantage de logements est la seule véritable solution.

“Le seul moyen de s’en sortir est de construire à grande échelle des logements sociaux de qualité, solides et dignes”, a-t-il déclaré.

S’exprimant devant sa tente à Charlottetown, Wotton a déclaré qu’il n’était pas certain de l’endroit où il vivrait lorsqu’il fera plus froid plus tard cette année.

“C’est la première fois que je vis cela”, a-t-il déclaré. “J’apprends encore au fur et à mesure.”