Les expulsions de logements ont un impact sur les enfants, les femmes noires et les Latinos, selon une étude

Les personnes les plus exposées au risque d’être expulsées et de devoir quitter leur logement en location sont les nourrissons et les jeunes enfants, selon une nouvelle analyse par Le laboratoire d’expulsion et le Bureau américain du recensement qui, pour la première fois, recense le nombre de personnes menacées.

« Ce que nous avons réalisé, c’est que les enfants constituent la population la plus touchée par les expulsions. Si vous avez des enfants chez vous, les chances que vous soyez victime d’une expulsion sont beaucoup plus élevées », a déclaré Juan Pablo Garnham, responsable de la communication et de la politique de The Eviction Lab, dans une interview avec Noticias Telemundo.

« Nous avons constaté que 2,9 millions d’enfants de moins de 18 ans sont menacés d’expulsion chaque année, ce qui représente un chiffre énorme », a-t-il déclaré.

L’étude récente offre le tableau démographique le plus complet des personnes vivant dans des logements locatifs et confrontés à des procédures d’expulsion, après que les chercheurs ont lié des centaines de milliers de demandes d’expulsion avec des dossiers détaillés du US Census Bureau.

« Nous avons pu accéder aux données officielles du recensement et les résultats sont des chiffres effrayants : nous savons désormais qu’en moyenne 7,6 millions de personnes sont menacées d’expulsion chaque année », a déclaré Garnham. « Il s’agit de données prises de 2007 à 2016 mais, avec À l’exception de la mise en œuvre du moratoire sur les expulsions en cas de pandémie, les chiffres restent assez constants. »

Selon l’étude, environ 2 Américains sur 5 risquent d’être expulsés chaque année.

Disparités raciales, chiffres cachés des Latinos

Selon le rapport, « les locataires adultes vivant avec au moins un enfant dans leur logement sont menacés d’expulsion à un taux annuel de 10,4 %, contre 5,0 % pour ceux sans enfants ».

L’écart était « particulièrement prononcé pour les femmes noires », selon les données, où les taux de dépôt de plaintes étaient de 28 % avec des enfants présents et de 16 % pour celles sans enfants.

« Malgré le fait que moins d’un locataire sur cinq aux États-Unis est noir, environ la moitié de toutes les expulsions concernent des Noirs, et cela inclut évidemment les Afro Latinos », a déclaré Garnham.

Les disparités entre les Noirs et les Blancs persistaient selon les niveaux de revenu, même si elles variaient selon les États.

Bien que les taux d’expulsion parmi les Hispaniques aient tendance à être inférieurs à 5 %, ce qui est parfois même inférieur à celui des Blancs non latinos, Garnham a averti que ce chiffre est loin d’être exact.

« Parce que ces données proviennent des tribunaux, des processus formels d’expulsion », a-t-il déclaré, « elles ne prennent pas en compte les expulsions informelles qui sont souvent appliquées à la population hispanique sans papiers – et nous pensons que ce chiffre doit être énorme. »

C’est on estime qu’il y a environ 11 millions de personnes sans papiers dans le pays.

« Dans notre étude, en raison de la manière dont nous associons les personnes aux dossiers de recensement, nous ne pouvons nous concentrer que sur les personnes qui ont un numéro de sécurité sociale », a déclaré Nick Graetz, l’un des auteurs de l’étude. « Nous ne prenons donc pas en compte prennent en compte les immigrés sans papiers, par exemple, ainsi que d’autres personnes qui ont moins de contacts avec les différents systèmes gouvernementaux. Il est très difficile de voir ce que vivent ces communautés. »

Selon les chercheurs d’Eviction Lab, de nombreux Hispaniques, en particulier ceux dont les membres de la famille n’ont pas de statut juridique, ne passent pas par des procédures judiciaires ou légales formelles lorsqu’ils reçoivent un avis d’expulsion, et finissent donc par être expulsés de manière informelle sans aucun casier judiciaire ou légal.

Conséquences pour les enfants

« Nous n’avions qu’un mois pour quitter l’appartement. Nous vivions là depuis environ un an et demi, mais du jour au lendemain, le propriétaire disait que la ville lui avait demandé de prendre des dispositions et que c’était urgent », a déclaré Maria, qui vit à Irvine, en Californie. , et dont le nom de famille n’est pas divulgué car elle est toujours en train de traiter son permis de travail légal.

« J’ai une petite fille de 5 mois, mais je n’ai toujours pas de papiers donc j’ai dû m’endetter pour pouvoir acheter une autre maison et sortir à temps. Maintenant, je dois 6 500 $ », déclare Maria, 26 ans, originaire de Puebla, au Mexique.

« Une expulsion n’est pas seulement une procédure judiciaire et un morceau de papier, mais c’est quelque chose qui a un impact sur votre vie à plusieurs niveaux : santé, économie, résultats scolaires et santé mentale. Beaucoup de gens nous disent qu’un enfant n’oublie pas cela et que cela les impacte pendant longtemps », a déclaré Garnham.

Ces dernières années, des chercheurs ont montré que les expériences négatives de l’enfance peut avoir des conséquences à vie sur la santél’éducation et l’emploi.

L’instabilité du logement avant l’âge de 5 ans peut entraîner des retards dans la préparation à la maternelle et est associée à des problèmes d’attention et de comportement ainsi qu’à des retards dans les capacités cognitives à l’école. Les adolescents sont plus susceptibles souffrir de dépression et d’anxiété et avoir des difficultés à traiter l’information.

« Depuis un mois, ma vie est devenue un enfer parce que le propriétaire de l’appartement nous a envoyé une lettre nous demandant de partir », explique Patricia Montes, 36 ans, qui travaille comme aide-enseignante auprès d’enfants ayant des besoins spéciaux.

Montes vit avec sa mère, Josefina Sandoval, âgée de 68 ans et travaille dans le ménage à Costa Mesa, en Californie. « Nous vivons dans cet appartement depuis 35 ans et tout d’un coup, nous voyons que partout dans le quartier, ils achètent des propriétés, expulsent les locataires, puis repeignent et augmentent les loyers à tel point que je ne sais pas ce que nous faisons. » « Je vais le faire », a déclaré Sandoval avec découragement.

Montes a déclaré que depuis qu’elle est citoyenne et que sa mère a un permis de travail, ils n’ont pas eu peur de demander de l’aide et des conseils juridiques pour obtenir le temps dont ils ont besoin pour trouver un nouveau logement ou parvenir à un accord avec le propriétaire.

« Nous savons que c’est une injustice, en réalité, ce qui m’inquiète le plus, ce sont mes enfants. Je suis mère célibataire d’une fille de 17 ans et d’un garçon de 11 ans et tout cela les touche beaucoup. Cela les rend anxieux et ils ne veulent pas quitter leurs amis à l’école ou dans le quartier. C’est très triste », a déclaré Montes.

Instabilité du logement peut affecter le bien-être des enfants en les obligeant à faire face à d’autres facteurs de stress, tels que l’insécurité alimentaire et les problèmes de couverture médicale.

Des loyers en hausse

Selon The Eviction Lab, dans les 10 États et 34 villes pour lesquels l’étude dispose de données en temps réel, les propriétaires ont déposé plus de 86 000 demandes d’expulsion au cours du mois dernier, et ce nombre a augmenté d’un peu plus d’un million au cours des 12 derniers mois.

Alors que les prix élevés de l’immobilier signifient que l’accession à la propriété n’est plus une possibilité pour de nombreux Américains, les experts affirment que la hausse des loyers rend plus difficile le paiement des locataires, ce qui conduit à davantage de demandes d’expulsion de la part des propriétaires.

« Dans mon quartier, il y a des entreprises qui achètent des immeubles d’habitation sous prétexte qu’elles vont réparer les logements et c’est pour cela que les gens doivent partir. Mais quand vous demandez à la mairie, ces entreprises n’ont demandé aucun permis pour réparer quoi que ce soit, et elles se contentent de repeindre les logements et de les louer ensuite à un prix beaucoup plus élevé », a déclaré Mario Fonseca, 30 ans, informaticien à Costa. Mesa Californie.

Selon un Rapport de septembre de Zillowle loyer moyen aux États-Unis s’élève désormais à 2 050 dollars, en hausse de 3,3 % par rapport à l’année dernière.

Juana Casas, leader communautaire de Costa Mesa, a déclaré que certains locataires étaient trompés par les propriétaires. « Une promotrice de santé a été expulsée après avoir vécu dans le même appartement pendant 25 ans. On lui a dit que la ville avait déclaré les appartements inhabitables, mais c’était un mensonge », a-t-elle déclaré.

Selon Casas, beaucoup déménagent sans faire valoir leurs droits en tant que locataires.

La National Low Income Housing Coalition (NLIHC) souligne dans un rapport récent qu’un travailleur à temps plein devrait gagner 28,58 dollars de l’heure pour louer un appartement de deux chambres, ce qui est bien au-dessus du salaire minimum national de 7,25 dollars.

De plus en plus de travailleurs à faible revenu paient des loyers élevés alors qu’ils luttent contre des salaires qui ne suivent pas le rythme de l’inflation et au milieu de la fin des programmes pandémiques qui les ont aidés à rester à flot.

Les États-Unis sont également confrontés à un manque de 7,3 millions de logements locatifs abordables pour les locataires à revenus extrêmement faibles (revenus égaux ou inférieurs au seuil de pauvreté fédéral ou 30 % du revenu médian de la région), rapporte le NLIHC.

« J’ai appris il y a longtemps que personne ne viendra nous aider si nous ne revendiquons pas nos droits », a déclaré Casas. « C’est pourquoi nous devons nous battre. »

Une version antérieure de cette histoire a été publiée pour la première fois sur Noticias Telemundo.