Les expulsions à Jérusalem deviennent le centre du conflit israélo-palestinien

JÉRUSALEM – Lors d’affrontements avec des manifestants palestiniens au cours de la semaine dernière à Sheikh Jarrah, un quartier palestinien de Jérusalem-Est, la police israélienne a pulvérisé tellement d’eau de mouffette, un liquide nocif utilisé pour dissuader les manifestants, que sa puanteur a persisté dans les rues voisines.

Le symbolisme du quartier va bien plus loin. En l’espace d’une semaine, Sheikh Jarrah est devenue la pièce maîtresse de la montée des tensions entre Israéliens et Palestiniens à Jérusalem-Est, et a galvanisé les Palestiniens et leurs défenseurs à travers le monde, des dirigeants palestiniens à Ramallah et Gaza, aux législateurs et aux responsables à proximité. Jordanie et lointain Washington.

Lundi, la Cour suprême israélienne doit décider de confirmer ou non l’expulsion de six familles du quartier au profit des colons juifs. La bataille juridique vieille de plusieurs décennies sur le sort de quelques dizaines de Palestiniens, que les responsables israéliens qualifient de «différend immobilier», est devenue emblématique d’un effort plus large visant à éloigner des milliers de Palestiniens de zones stratégiques de Jérusalem-Est et d’un remplaçant. pendant tout le conflit israélo-palestinien qui dure depuis des décennies.