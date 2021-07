Les expressions inestimables d’Akshay Kumar dans ‘Filhaal 2- Mohabbat’ inspirent les mèmes

Akshay Kumar et les mèmes vont de pair. L’incroyable timing comique de l’acteur de « Hera Pheri », doublé d’expressions inestimables, a toujours été la source de contenu dans la communauté des mèmes. Cela n’a pas changé lorsque Kumar a sorti le clip de » Filhaal 2 – Mohabbat « , une chanson émouvante et une suite du hit de 2019 » Filhaal « . Les quatre images du single qui ont maintenant repris le desi Internet montrent Kumar affichant une gamme d’émotions en un clin d’œil.

Heureux d’être instantanément triste, Kumar a tout fait. Quant aux mèmes, Twitter a fait le reste.

Les fans de Thala célèbrent le sixer de Thala lorsque l’équipe a besoin de 18 balles sur 3, alors qu’il est venu se froisser lorsque son équipe avait besoin de 58 balles sur 58 pic.twitter.com/JIubFS9dT9– ojas (@Ojasism) 7 juillet 2021

Même Khiladi Kumar n’a pas pu résister à partager quelques mèmes sur sa page Twitter.

Merci beaucoup pour tout l’amour à #Filhaal2Mohabbat. Je sais que la douleur a rendu certains d’entre vous tristes. Voici donc republier quelques mèmes amusants de fans de Filhaal pour vous faire sourire. Une créativité incroyable, un esprit incroyable. 😊 pic.twitter.com/xufUPqglRS– Akshay Kumar (@akshaykumar) 7 juillet 2021

Pendant ce temps, le clip de ‘Filhaal’ de 2019 a vu Kumar romancer Nupur Sanon, qui est la sœur de l’actrice de Bollywood Kriti Sanon. Cette collaboration a connu un grand succès, Filhaal devenant l’un des plus gros singles de l’année.

Parlant de la chanson, Nupur Sanon a déclaré dans un communiqué: « Filhall n’a pas été seulement une chanson, mais une opportunité d’une vie. Le succès phénoménal de la chanson m’a mis sur la carte pour laquelle je serai toujours reconnaissant à tous les fans qui ont comblé leur amour et à Akshay monsieur pour avoir été une co-star et un mentor si solidaires. Alors que nous présentons maintenant Mohabbat, j’espère que nous recevrons le même amour et le même soutien, j’ai hâte de partager la chanson, c’est sans aucun doute l’une des expériences les plus spéciales de ma vie. »

La vidéo musicale de la suite qui présente le duo de Nupur et Kumar a de nouveau été abandonnée le 6 juillet sur YouTube et est actuellement classée n ° 1 pour la musique en Inde.

