Les expressions époustouflantes des filles sur une vieille chanson gagnent un million de cœurs

Les vieilles chansons de Bollywood ont leur propre charme. Bien que la génération d’aujourd’hui soit accro aux classiques de la pop, aux numéros de fête et aux morceaux entraînants du punjabi, les chansons du début des années 80 et 90 peuvent encore être entendues dans la maison d’un millénaire. Cependant, avec les progrès de la technologie, de nombreuses bandes sonores vintage de ce type sont ramenées à la vie. Les versions reprises et remixées de ces mélodies émouvantes font fureur sur les réseaux sociaux.

Après l’interdiction de l’application vidéo courte Tik Tok, les gens se sont tournés vers Instagram, réalisant des vidéos sur des bobines. Une de ces vidéos adorables qui a fait surface sur le Gram montre deux petits enfants qui vont à l’école, synchronisant leurs lèvres et dansant sur la chanson classique culte Jaane Kahan Mera Jigar Gaya Ji.

La vidéo désormais virale a été téléchargée sur Instagram par le père des filles, Ramesh Bhandari Chetri, il y a deux semaines. Il a pris de l’ampleur depuis. “Des enfants superbes”, lit la légende.

Le court visuel s’ouvre sur deux enfants, vêtus d’une tenue d’écolier, qui s’émerveillent devant la bande originale de Jaane Kahan Mera Jigar Gaya Ji du film de 1995 Mr and Mrs ’55. Il a été chanté par les chanteurs légendaires Mohammad Rafi et Geeta Dutt.

Les deux petites filles ont fait correspondre les paroles de la chanson avec juste la synchronisation parfaite, exhibant des expressions drôles mais énigmatiques. Ils ont même dansé sur l’ancien de 1995, ébouriffant parfois leur jupe et déclenchant à d’autres moments des gestes hilarants à travers leurs mains et leurs yeux, emmenant les internautes dans une fête du rire.

Dès que la vidéo a été partagée par le père sur l’application de partage de photos, les fans ont inondé la section des commentaires de louanges applaudissant les petites filles pour leur incroyable jeu d’acteur. “Oscar Award agissant chutki”, a prodigué un utilisateur. “Oh quelle expression”, s’est exclamé un second. “Ils devraient aller au cinéma”, a noté un troisième.

Jusqu’à présent, la vidéo a recueilli plus de 17,8 millions de vues et reçu plus de 996 000 likes sur Instagram.

Ce n’est pas la première fois que les deux filles divertissent les téléspectateurs avec leurs expressions comiques et leurs mouvements de danse amusants. Un regard sur le flux Instagram des sœurs Bhandari, géré par leur père, vous fera découvrir de nombreuses petites vidéos où les filles peuvent être vues jouer et danser sur de vieilles chansons.

Que pensez-vous du talentueux duo ?

