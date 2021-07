Elon Musk, PDG de Teslaman et SpaceX, est un personnage animé. Que ce soit sa présence en ligne ou ses pitreries hors ligne, Musk sait comment retenir votre attention. Quand il est sur l’application Blue Bird alias Twitter, nous assistons à ce que l’Internet appelle «l’effet Musk». C’est son intérêt éternel pour le Dogecoin et le monde de la crypto-monnaie que le action montent et descendent avec un seul tweet envoyé par lui régulièrement. En fait, alors que les entreprises du monde entier haletaient pendant la pandémie, la présence et le portefeuille de Musk n’ont fait que se renforcer, et lorsqu’il a été nommé la personne la plus riche de la planète au début de 2021, il avait ajouté plus de 150 milliards de dollars à sa richesse en seulement un an. . Ces dernières années, SpaceX et Tesla ont connu une croissance record, ce qui a fait de Musk le perturbateur incontesté du monde.

Les apparitions de Musk devant la caméra, où il présente une approche plutôt atténuée, n’ont fait qu’ajouter du nombre à sa base de fans. Vous vous souvenez de l’interview de 2016 où il a failli craquer en parlant de ses héros qui ont rejeté ses rêves de vol commercial ?

Mais nous sommes là pour rire, non ?

Un compte de fan de Musk a rassemblé de manière atroce la gamme d’expressions que le PDG de Tesla affiche lors des interviews (et ailleurs) – une qui montre que le sourcil gauche de Musk a son propre esprit. Peut-être que les questions étaient étonnamment étranges, même selon ses critères ? Seul Musk pouvait répondre à cela.

Bien sûr, l’omniprésent Musk l’a remarqué et a bien ri.

Pendant ce temps, Musk s’est récemment rendu sur Twitter pour proclamer que l’effondrement de la population est un problème plus grave que les gens ne le pensent et que c’est juste pour la Terre. Qu’est-ce qui a poussé Musk à faire une déclaration aussi audacieuse ? Le milliardaire répondait à un tweet d’un compte Twitter intitulé « Tesla Owners of the East Bay ».

« Mars a un grand besoin de personnes, étant donné que la population est actuellement nulle. Les humains sont les gardiens des autres formes de vie sur Terre. Apportons la vie sur Mars ! », a poursuivi Musk.

La poignée du fan club avait évoqué le facteur de l’effondrement de la population et tweeté comment c’est sur terre avec moins d’enfants nés dans le monde.

« L’effondrement de la population pourrait être à nos portes, mais nous apprécions que vous, mon cher monsieur, fassiez toujours des efforts tangibles pour l’éviter », avait-il écrit. Musk, père de sept enfants, a déclaré dans sa réponse qu’il essayait de donner le bon exemple.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici