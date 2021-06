Les expressions de Manoj Bajpayee au patron informatique ennuyeux dans «Family Man 2» inspirent des mèmes inestimables

Family Man 2 avec Manoj Bajpayee, Sharib Hashmi, Samantha Akkineni a été un succès auprès du public et des fans depuis sa sortie sur Amazon Prime le 4 juin. La deuxième saison de la série thriller qui a recueilli des critiques élogieuses de la part des critiques et des bingers a également été une mine d’or de mèmes grâce à l’écriture originale de la série et à son scénario captivant. Alors qu’Internet est toujours gaga à propos de Chellam monsieur et de ses pouvoirs au niveau de Google, il y a un nouveau mème en ville et cela implique Srikant alias Manoj Bajpayee ayant un mot avec son patron.

La scène qui a inspiré des mèmes sans fin montre Srikant demandant à son patron informatique lancinant de le laisser seul alors qu’il passe une mauvaise journée. Agacé par les taquineries constantes du « ne soyez pas un gars au minimum », Srikant laisse parler ses expressions.

Voici l’exposition :

Plus tôt, rejoignant le mouvement, la police de Mumbai a partagé un mème de Chellam Sir avec un message subtil contre la consommation de drogues. Cette tournure hilarante du mème Chellam Sir a attiré l’attention du duo de cinéastes Raj Nidimoru et Krishna DK, les créateurs de la série Amazon Prime, The Family Man.

J’adore nos flics pour leur sens de l’humour L’équipe HAT Media… @PoliceWaliPblic Chinmay Munghate, Anil Rajpurohit et Sanika Sathyanesan, vous êtes les plus cool ! Merci @MumbaiPolice pour tout! — Raj & DK (@rajndk) 10 juin 2021

Partageant leur réaction au tweet, Raj & DK n’ont pas pu s’empêcher d’apprécier la créativité de l’équipe des médias sociaux de la police de Mumbai.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici