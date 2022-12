Les expositions de vacances – y compris celles du temple satanique – reviennent au Capitole de l’Illinois – Shaw Local

SPRINGFIELD – Le temple satanique de l’Illinois a inauguré mardi une nouvelle exposition dans la rotonde du Capitole de l’Illinois, prenant sa place à côté des expositions annuelles de Noël et de Hanoucca.

Pour Noël, cela signifie que le comité de la crèche de Springfield a de nouveau placé une scène de crèche avec Marie, Joseph et Jésus. Il a été dédié lors d’une cérémonie le 30 novembre qui comprenait une apparition du sénateur d’État Darren Bailey, le candidat républicain malheureux au poste de gouverneur lors des élections du mois dernier.

Une scène de la Nativité est représentée sur la rotonde du Capitole de l’Illinois. Il y a été placé chaque année près de Noël au cours des 14 dernières années. (Capitol News Illinois photo par Jerry Nowicki) (Jerry Nowicki)

Pour l’affichage de Hanukkah, le Chabad Loubavitch de l’Illinois placé une menorah, avec une ampoule à allumer pour chaque jour de Hanukah. Leur organisation prévoit d’organiser une cérémonie avec des fonctionnaires à Chicago juste avant les vacances cette année.

Un affichage de la menorah est représenté sur la rotonde du Capitole de l’Illinois. Il y a été placé chaque année près de Noël au cours des 18 dernières années. (Capitol News Illinois photo par Jerry Nowicki) (Jerry Nowicki)

Mardi, le “ministre Adam” du temple satanique de l’Illinois, qui a refusé de partager son nom de famille pour des raisons de sécurité, a été rejoint par environ 15 membres du temple pour consacrer l’exposition de cette année. Il se compose d’un serpent crocheté assis sur un livre et d’un tas de pommes crochetées par les membres du Temple.

“Chaque année, nous organisons une exposition de vacances et un spectacle d’unité et de pluralisme religieux dans la rotonde du Capitole de l’État”, a déclaré Adam. “Et cette année, nous voulions nous concentrer sur les interdictions de livres que les gens ont essayé de faire dans tout le pays.”

Un membre du temple satanique de l’Illinois peaufine l’affichage des fêtes de fin d’année 2022 du groupe sur la rotonde du Capitole de l’Illinois. L’exposition se compose d’un serpent au crochet assis sur un livre et d’un tas de pommes crochetées par les membres du Temple. (Capitol News Illinois photo par Jerry Nowicki) (Jerry Nowicki)

Le livre sur lequel le serpent est perché est le mathématicien polonais Nicolaus Copernicus “Sur les révolutions des sphères célestes”, un ouvrage de 1543 qui posait l’idée alors révolutionnaire que la Terre tourne autour du soleil.

Adam a dit que le temple satanique a sept principesle premier étant la compassion et l’empathie « envers toutes les créatures conformément à la raison » et le second étant que la lutte pour la justice « est une quête permanente et nécessaire qui doit prévaloir sur les lois et les institutions ».

D’autres principes se concentrent sur l’autonomie corporelle, le respect des libertés d’autrui, la croyance en la science, la faillibilité et la rédemption humaines, et la “noblesse d’action et de pensée”.

Les expositions précédentes du temple satanique comprenaient des statues d’une main, enveloppée dans un serpent, tenant une pomme et une ressemblance avec un bébé chèvre ressemblant à un humain.

Le rabbin Meir Moscowitz, directeur régional du Statewide Organisation Loubavitch Habada déclaré que la menorah était exposée au Capitole depuis environ 18 ans et que l’organisation maintenait d’autres expositions dans tout l’État.

C’est une année spéciale, a déclaré Moscowitz, car chaque septième année du calendrier juif représente une année Hakhel, une année de rassemblements, rappelant le rassemblement historique de la septième année au Temple de Jérusalem.

“Et pour commémorer cela, nous essayons également de trouver des opportunités cette année pour nous réunir, que ce soit la famille qui se réunit, que ce soit des amis et des voisins, que ce soit des collègues”, a déclaré Moscowitz lors d’un appel téléphonique. “J’exhorte donc tout le monde, en plus de l’éclairage de la menorah qui était la principale célébration de la fête, à trouver des opportunités cette année pour se réunir.”

Sur l’écran du Capitole, une ampoule sera allumée chaque jour de Hanukkah, qui commence le dimanche soir du 18 décembre au 26 décembre.

Moscowitz a déclaré qu’une partie de la célébration de Hanukkah était une célébration de la liberté religieuse.

“Nous sommes donc reconnaissants d’avoir cette opportunité dans ce merveilleux pays de rendre publique la menorah”, a-t-il déclaré, notant que les centres Habad locaux peuvent fournir une menorah à quiconque en a besoin.

La scène de la Nativité, quant à elle, est exposée depuis au moins 14 ans pendant la période de Noël. Tom Brejcha, président et avocat en chef de la Société St.Thomas More et membre du Comité de la Nativité de Springfield, a déclaré que les statues en faux marbre avaient été achetées en Italie auprès d’un fournisseur du Vatican. La mangeoire est faite à la main.

Il a déclaré que le précédent pour les expositions religieuses dans les espaces publics de l’Illinois découle d’une décision de justice de 1989 concernant une scène de la Nativité au Daley Plaza à Chicago. Ce précédent a été honoré en ce qui concerne le Capitole de l’État, a-t-il déclaré, lorsque les défenseurs l’ont présenté sous l’angle de la liberté d’expression.

Alors que l’exposition Capitol Satanic a été repoussée par certains groupes religieux dans le passé, Brejka a déclaré que “la liberté d’expression s’applique à tout le monde”.

“Et je pense, franchement, que cela ne fait que souligner la beauté du message de l’exposition de la Nativité de Noël, qui est un message d’espoir, de soin et de renouveau”, a-t-il déclaré lors d’un appel téléphonique.

Tous les affichages sont flanqués d’un panneau indiquant que l’État ne peut légalement censurer l’espace public.

Mais Henry Haupt, porte-parole du secrétaire d’État de l’Illinois, Jesse White, a déclaré que les groupes souhaitant placer des expositions sur la rotonde doivent remplir un formulaire d’événement spécial et le soumettre au département des services physiques du secrétaire d’État.

Les affichages doivent répondre à certaines exigences de sécurité publique établies par le secrétaire d’État, selon Haupt.

“Les expositions temporaires de cette nature, érigées dans un espace public de la rotonde du Capitole, sont protégées par le premier amendement”, a déclaré Haupt dans un e-mail. “La Constitution américaine protège la liberté d’expression, qui reste un principe caractéristique et précieux de ce pays.”

Quant à l’arbre de Noël du Capitole, le bureau du secrétaire d’État a déclaré qu’il appartenait à l’État, mais qu’il est antérieur au secrétaire White et qu’il n’y a aucune trace de qui l’a acheté ou donné.

