Les expositions de la Singapore Art Week explorent les liens entre la cité-État et le Sud global

Le discours sur la place de Singapour dans le monde commence généralement par ses voisins immédiats d’Asie du Sud-Est et se termine par ses anciens colonisateurs ainsi que par la région asiatique au sens large. Il est donc rafraîchissant que pour l’édition 2024 de la Singapore Art Week (SAW), deux expositions majeures examinent de manière approfondie les conversations et les parallèles entre Singapour, l’Asie du Sud-Est et les pays du Sud.

À la National Gallery Singapore (NGS), Tropical plonge dans l’histoire moderne de l’Asie du Sud-Est et de l’Amérique latine et remet en question leurs récits coloniaux communs. Ces régions, comme le postule le texte de Syed Hussein Alatas de 1977 Le mythe du natif paresseux, contiennent plus que des bananes et des perroquets. En préparation depuis sept ans, cette exposition rassemble quelque 200 œuvres de plus de 70 artistes. Il s’appuie sur un certain nombre de thèmes, notamment l’utilisation du textile et de la broderie et les similitudes entre le modernisme anticolonial indonésien et les déclarations de Diego Rivera sur les classes sociales. Avec TropicalNGS lance actuellement la deuxième de sa série sur les débuts de l’art vidéo régional, À plus tard (jusqu’au 4 février).

Les liens de l’Afrique avec l’Asie du Sud-Est sont explorés dans Traductions : Poétique afro-asiatique (18-30 janvier). Organisé dans plusieurs lieux de la galerie Gillman Barracks, il est organisé par Zoé Whitley et la conservatrice adjointe Clara Che Wei Peh, à l’invitation de l’organisation à but non lucratif locale The Institutum. L’exposition verra plus de 100 artistes des deux continents réfléchir à des récits interconnectés sur l’identité, la migration et la diaspora.

Les deux expositions offrent un cadre conceptuel fort pour une 12e édition de SAW particulièrement animée, centrée autour de la foire phare Art SG (18-21 janvier). Cette année, SAW organise un nombre record d’événements et d’expositions : plus de 150. Une foire régionale plus petite, SEA Focus (20-28 janvier), lancée en 2019, revient également cette année et offrira une vitrine organisée aux artistes régionaux. , comme FX Harsono et Yee I-Lann, portés par 22 galeries.

SEA Focus se tient à nouveau dans l’installation maritime devenue lieu d’art Tanjong Pagar Distripark, qui est également le lieu temporaire du Singapore Art Museum (SAM), tandis que son principal lieu patrimonial du centre-ville est en cours de reconstruction. Cette année, SAM accueille à nouveau la star locale du multimédia Ho Tze Nyuan avec une enquête à mi-carrière Le temps et le tigre (jusqu’au 2 mars 2024). A proximité, la Gajah Gallery présente une exposition sur le langage corporel de l’ère coloniale en Asie du Sud-Est (jusqu’au 24 février).

Singapour a fait la une des journaux en attirant de riches émigrés de Hong Kong et de Chine continentale, et cette année, un certain nombre de marchands, de conservateurs, de collectionneurs et de médias de la grande Chine se rendent à Singapour pour la première fois, ou pour la première fois depuis de nombreuses années, pour enquêter sur la situation. bourdonner. Le collectionneur pékinois Li Fan (également connu sous le nom de Lee Fan) a inauguré le 16 janvier une nouvelle institution privée à Singapour, le Whale Museum, qui expose actuellement des œuvres de Huang Yuxing et d’Ouyang Chun.

Une poignée d’espaces indépendants et gérés par des artistes ont également été fondés ces dernières années, parmi lesquels Comma Space, qui poursuit une série de colloques sur l’art et la durabilité les 19 et 21 janvier. Le projet solo d’Angie Seah Une chambre à soi se poursuit jusqu’au 8 février chez Starch.

Gillman Barracks ramène ses populaires soirées Art After Dark les 20 et 27 janvier. Richard Koh Fine Art y présente une exposition personnelle politique de l’artiste dissident du Myanmar Htien Lin, intitulée Réincarnation (jusqu’au 27 janvier), qui revient sur son récent séjour en tant que prisonnier politique après s’être opposé à la junte militaire de son pays.

La galerie Yeo Workshop expose de nouvelles peintures de Filippo Sciascia (jusqu’au 11 février). Sa fondatrice, Audrey Yeo, est actuellement présidente de la Singapore Art Gallery Association, qui a renforcé la coordination de SAW et appris des autres semaines de l’art en Asie. “Il y a eu de grands engagements dans toute la ville”, dit Yeo, avec des collaborations avec des entités comme Valentino, Soho House, la Fondation Yenn et Alan Lo et le Mandala Club. “Notre situation géographique et la stabilité politique signifient que Singapour sera toujours un endroit qui attirera un mélange intéressant d’expatriés internationaux de qualité, passionnés et sérieux par les échanges et les interactions culturels, et j’ai personnellement été impressionné par la scène croissante des collectionneurs ici.”