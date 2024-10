Les exposants d’Art Basel Paris obligés de protéger leurs œuvres contre les fuites

Mercredi matin, les premiers VIP faisant la queue devant le Grand Palais pour Art Basel Paris étaient baignés de soleil. À l’intérieur de la salle d’exposition historique recouverte de verre, c’était comme une serre – chaude et moite – alors que le mercure flirtait avec 80 degrés Fahrenheit. Cependant, jeudi après-midi, le bâtiment vieux de 124 ans prenait l’eau alors que de fortes pluies s’abattaient sur Paris. Plusieurs galeries ont agi rapidement pour éviter que les fuites n’endommagent leurs peintures.

Art Basel a déclaré dans un communiqué avoir fait appel à des manutentionnaires d’art supplémentaires pour aider les exposants concernés à protéger leurs inventaires. « En raison de fortes pluies dans l’après-midi du jeudi 17 octobre, plusieurs fuites d’eau ont été signalées dans le hall d’exposition sous la nef du Grand Palais », a indiqué un porte-parole du salon. « La verrière historique du Grand Palais est sujette à des fuites minimes en cas de pluies extrêmes. Nous restons en contact permanent avec le GrandPalaisRmn, l’organisme responsable du lieu, qui détermine les actions possibles. Depuis le vendredi 18 octobre au matin, les couvreurs inspectent la charpente du Grand Palais pour remédier à la situation.

Lisson, qui possède des espaces à Londres, New York, Pékin, Shanghai et Los Angeles, était l’une des galeries qui ont été mouillées. « Notre stand a été affecté par l’eau de pluie qui s’est échappée du plafond du Grand Palais et nous avons dû raccrocher certaines œuvres », a déclaré un porte-parole de Lisson. Le journal d’art. L’exposition de la galerie comprend des œuvres d’Olga de Amaral – intitulées Viento Oro et Nu 23 (plateau 5) (tous deux en 2014) – vendus mercredi pour 800 000 $ et 400 000 $ respectivement.

Aucun dommage grave n’a été signalé sur les œuvres d’art exposées à Art Basel Paris. Les galeries présentes au plus haut niveau de la foire, généralement axées sur les artistes émergents, ont esquivé les fuites.

La Réunion des Musées Nationaux (RMN), société qui exploite le Grand Palais, indique dans un communiqué : « Dans la matinée du vendredi 18 octobre, des cordistes ont été dépêchés sur la verrière pour identifier et réparer les anomalies. »

De 2020 à 2024, l’immense bâtiment a été fermé le temps d’une rénovation de 500 millions de dollars, c’est pourquoi Art Basel Paris a été contraint d’attendre sa troisième édition pour utiliser le lieu.

Le porte-parole d’Art Basel a ajouté que « les conditions météorologiques extrêmes actuelles à Paris ont entraîné des infiltrations d’eau dans plusieurs bâtiments historiques de la ville ».